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Νομοθετική παρέμβαση για τη ρύθμιση του πλαισίου λειτουργίας των κλινικών αντιγήρανσης και μακροβιότητας προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στην κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο υπουργός ανέφερε ότι, σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα κέντρα αλλά και τις διαφημίσεις τους, που όπως σημείωσε αποτελούν ζήτημα δημόσιας υγείας, θα συγκροτηθεί άμεσα νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Σε αυτή θα συμμετέχουν εξειδικευμένοι γιατροί και νομικοί, με στόχο να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο και σαφές πλαίσιο για τον τρόπο λειτουργίας των συγκεκριμένων κέντρων.

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Ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι η αντιγήρανση και η μακροβιότητα αποτελούν τομείς της επιστήμης που γνωρίζουν μεγάλη ανάπτυξη, ωστόσο το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο παραμένει «γκρίζο». Όπως πρόσθεσε, σε όλες τις χώρες του κόσμου οι τεχνικές που αφορούν τη μακροβιότητα έχουν ξεπεράσει τα ρυθμιστικά όρια που έχουν θεσπίσει τα κράτη, με αποτέλεσμα να υπάρχουν παντού αντίστοιχες γκρίζες ζώνες.

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε ότι η πλασμαφαίρεση δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται εκτός νοσοκομειακού περιβάλλοντος.

Αναφερόμενος ειδικότερα στο περιστατικό στην κλινική του Κολωνακίου, σημείωσε ότι το ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο μέσα σε τέσσερα λεπτά και ότι παρασχέθηκαν όλες οι πρώτες βοήθειες που ήταν δυνατό να προσφέρει η επιστήμη. Την ίδια ώρα, όμως, υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη πράξη της πλασμαφαίρεσης πραγματοποιήθηκε «τελείως παράνομα».

Όπως διευκρίνισε, το ιατρείο διέθετε νόμιμη άδεια για τη λειτουργία παθολογικού ιατρείου, η οποία προβλέπει τη διενέργεια αρκετών ιατρικών πράξεων. Ωστόσο, η πλασμαφαίρεση δεν περιλαμβανόταν μεταξύ αυτών, κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης.