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Η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής αναμένεται να αποσαφηνίσει τα ακριβή αίτια του θανάτου και τη σύνδεση της ανακοπής με την ιατρική πράξη.

Οι Αρχές εξετάζουν το κρίσιμο τρίωρο πριν από την κλήση στο ΕΚΑΒ και διερευνούν αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα ιατρικά πρωτόκολλα.

Η έρευνα επεκτείνεται στη νομιμότητα της διενέργειας πλασμαφαίρεσης εκτός νοσοκομειακού περιβάλλοντος, καθώς και στο πελατολόγιο του συγκεκριμένου ιατρείου που κατασχέθηκε.

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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι. Οι δύο γιατροί της κλινικής συνελήφθησαν έπειτα από προφορική εντολή του εισαγγελέα.

Οι δύο γιατροί αναμένεται σήμερα να οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, καθώς σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση, μετά τον θάνατο του τραγουδιστή στην ιδιωτική κλινική όπου πραγματοποιήθηκε η διαδικασία.

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Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η σημερινή ημέρα για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών που οδήγησαν στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία-νεκροτομή του.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του θανάτου και να δείξουν εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα στην ανακοπή που υπέστη ο τραγουδιστής και τη θεραπευτική διαδικασία στην οποία υποβλήθηκε. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν και τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται το κρίσιμο χρονικό διάστημα των τριών ωρών, από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιδιωτικό ιατρείο έως και την κλήση προς το ΕΚΑΒ. Οι αστυνομικές αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όλα όσα συνέβησαν πριν από την κατάρρευσή του.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στις καταθέσεις των δύο γιατρών, αλλά και στα στοιχεία που θα προκύψουν από την αυτοψία, καθώς και από τις υπόλοιπες έρευνες που πραγματοποιούν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ασφάλειας.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε η γιατρός, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στην κλινική σε κατάσταση έντονης υπερδιέγερσης. Όπως υποστήριξε, μία ημέρα πριν από το περιστατικό είχε προηγηθεί συνεννόηση με τον τραγουδιστή, προκειμένου να ακολουθήσει θεραπεία αναζωογόνησης.

Ωστόσο, κατά την έναρξη της συγκεκριμένης διαδικασίας, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του και να κατέρρευσε. Το ιατρικό προσωπικό, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα διαθέσιμες πληροφορίες, προχώρησε αμέσως σε προσπάθειες ανάνηψης, οι οποίες όμως δεν είχαν αποτέλεσμα. Ακολούθως ζητήθηκε η συνδρομή του ΕΚΑΒ.

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Πλέον, οι αρμόδιες Αρχές καλούνται να εξακριβώσουν εάν η ανακοπή που υπέστη ο τραγουδιστής συνδέεται με την ιατρική διαδικασία που είχε προηγηθεί και, ειδικότερα, με την πλασμαφαίρεση. Παράλληλα, διερευνάται εάν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τηρήθηκαν στο σύνολό τους όλα τα προβλεπόμενα ιατρικά πρωτόκολλα.

Στο επίκεντρο και το «χρυσό» πελατολόγιο του Κολωνακίου

Παράλληλα με την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, στα χέρια της Αστυνομίας έχουν περιέλθει σημαντικά ψηφιακά ευρήματα, τα οποία αναμένεται να αποσταλούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω εξέταση.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει το πελατολόγιο του αποκαλούμενου «ιατρείου των πλουσίων», το οποίο πλέον βρίσκεται στην κατοχή των αστυνομικών Αρχών.

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Σε συνεννόηση με τον εισαγγελέα αναμένεται να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα της έρευνας. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να διερευνηθεί εάν και κατά τα προηγούμενα χρόνια είχαν υποβληθεί αρκετοί ασθενείς σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης στο συγκεκριμένο ιατρείο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, πρόκειται για ιατρική πράξη η οποία, βάσει της νομοθεσίας, δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται εκτός νοσοκομειακού περιβάλλοντος. Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία στην προκειμένη περίπτωση, καθώς η διαδικασία φέρεται να πραγματοποιήθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, το οποίο λειτουργούσε με άδεια απλού ιατρείου.

Έτσι, παρότι βασικός άξονας της έρευνας παραμένει ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, η υπόθεση φαίνεται πλέον να αποκτά ευρύτερες διαστάσεις και να επεκτείνεται σε επιπλέον ζητήματα, τα οποία ενδέχεται να χρειαστούν περαιτέρω διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.

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