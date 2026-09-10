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Μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας-νεκροτομής αναμένεται να προγραμματιστεί η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή.

Όπως έκανε γνωστό ο Χαράλαμπος Λυκούδης, η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, στη Νίκαια. Ωστόσο, προς το παρόν δεν έχει καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία, καθώς η νεκροψία-νεκροτομή, η οποία ήταν προγραμματισμένο να γίνει σήμερα, τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.

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«Το πότε θα γίνει είναι άγνωστο ακόμη, αφού αναμένεται να ολοκληρωθεί πρώτα η νεκροψία-νεκροτομή. Επιθυμία της οικογένειας είναι να ταφεί στη γενέτειρά του, τη Νίκαια», τόνισε ο δικηγόρος.

Η αναβολή της διαδικασίας για σήμερα αποδίδεται στο γεγονός ότι δεν είχε προηγουμένως οριστεί τεχνικός σύμβουλος από την πλευρά της οικογένειας. Ο τεχνικός σύμβουλος ορίστηκε τελικά αργότερα μέσα στην ημέρα, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διενέργεια της νεκροψίας-νεκροτομής.