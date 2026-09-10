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Στη δημοσιότητα ήρθε ένα βίντεο από τα μαθητικά χρόνια του Γιώργου Μαζωνάκη, λίγες ώρες μετά την είδηση του ξαφνικού θανάτου του. Στο απόσπασμα, ο τραγουδιστής εμφανίζεται σε ηλικία 18 ετών να ερμηνεύει τραγούδι του Γιάννη Πάριου σε σχολική εκδήλωση.

Η αγάπη του Γιώργου Μαζωνάκη για τη μουσική και το τραγούδι ήταν εμφανής ήδη από τα νεανικά του χρόνια. Μια ακόμη εικόνα από εκείνη την περίοδο μοιράστηκε την Πέμπτη ένας παλιός συμμαθητής του, ο Απόστολος Καζακίδης. Πρόκειται για στιγμές από τη σχολική ζωή του καλλιτέχνη στη Νίκαια, όπου μεγάλωσε και φοίτησε στο σχολείο.

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Στο βίντεο, ο νεαρός τότε Γιώργος Μαζωνάκης φορά λευκό πουκάμισο, με ένα πουλόβερ περασμένο στους ώμους, και κρατά το μικρόφωνο ερμηνεύοντας με άνεση το «Σαν Τρελό Φορτηγό». Την ίδια στιγμή, ένας συμμαθητής του τον συνοδεύει στο πιάνο.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση έγινε το 1990, σε σχολική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την πενταήμερη εκδρομή του Λυκείου. Ο Απόστολος Καζακίδης δημοσίευσε το βίντεο θέλοντας να αποχαιρετήσει τον παλιό του συμμαθητή και να ανασύρει μια χαρακτηριστική ανάμνηση από τα μαθητικά τους χρόνια.

Όπως έγραψε:

«Γιατί εμείς, οι συμμαθητές σου, Γιώργο Μαζωνάκη, έτσι θα σε θυμόμαστε. Βίντεο από την εκδήλωση για την πενταήμερη εκδρομή του Λυκείου μας, 1990».