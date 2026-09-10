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Η ίδια περιέγραψε τις προσπάθειες ανάνηψης που πραγματοποίησε με τον σύζυγό της πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ στο ιατρείο.

Ο ιδιοκτήτης της κλινικής αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο περιστατικό, δηλώνοντας ότι η σύζυγός του είχε την πλήρη διαχείριση των ιατρικών πράξεων.

Οι αρχές πραγματοποίησαν έλεγχο στις εγκαταστάσεις για να διαπιστώσουν τη νομιμότητα λειτουργίας του χώρου και των εξειδικευμένων θεραπειών που διενεργούνταν εκεί.

Ο υπουργός Υγείας διευκρίνισε ότι το ιατρείο διέθετε άδεια μόνο για παθολογικό ιατρείο και ζήτησε άμεση διερεύνηση από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

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Τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκαν οι τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη στην κλινική Stem Cell, όπου το απόγευμα της Τετάρτης υπέστη ανακοπή, περιέγραψε στην κατάθεσή της στους αστυνομικούς η γιατρός της κλινικής, Ιωάννα Γάκα.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, η πρώτη επίσκεψη του τραγουδιστή στην κλινική είχε πραγματοποιηθεί την Τρίτη. Κατά τον αρχικό έλεγχο που του έγινε, διαπιστώθηκε, όπως ανέφερε, ότι ο οργανισμός του ήταν αρκετά επιβαρυμένος, ενώ κατά τη συζήτηση που ακολούθησε παρατήρησε ότι δυσκολευόταν ακόμη και να μιλήσει.

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Η ίδια φέρεται να κατέθεσε ότι ο Μαζωνάκης τη ρώτησε τι θα μπορούσε να κάνει άμεσα, καθώς τις επόμενες ημέρες επρόκειτο να παραστεί σε ένα event και επιθυμούσε να βελτιώσει γρήγορα την κατάσταση της υγείας του. Η γιατρός υποστήριξε ότι του πρότεινε μια διαδικασία καθαρισμού του αίματος με ειδικό μηχάνημα, ενημερώνοντάς τον, όπως είπε, πως η συγκεκριμένη θεραπεία δεν παρουσιάζει παρενέργειες ή αντενδείξεις. Εκείνος, σύμφωνα με την κατάθεσή της, συμφώνησε να προχωρήσει.

Την επόμενη ημέρα, Τετάρτη, ο 54χρονος επέστρεψε στην κλινική στο Κολωνάκι. Η Ιωάννα Γάκα φέρεται να ανέφερε ότι τότε διαπίστωσε πως ήταν άυπνος, ενώ εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει δυσκολία στην ομιλία, καθώς, όπως χαρακτηριστικά φέρεται να είπε, «δεν μιλούσε σωστά».

Κατά την περιγραφή της ιατρικής διαδικασίας, τοποθετήθηκε αρχικά φλεβοκαθετήρας στο δεξί χέρι του τραγουδιστή και στη συνέχεια επιχειρήθηκε η τοποθέτηση δεύτερου στο αριστερό, καθώς, σύμφωνα με τη γιατρό, αυτό απαιτείται για τη συγκεκριμένη μέθοδο. Μέχρι εκείνο το σημείο, όπως υποστήριξε, οι ζωτικές του ενδείξεις ήταν φυσιολογικές, με την αρτηριακή πίεση, το οξυγόνο και τη θερμοκρασία να μην παρουσιάζουν πρόβλημα.

Ωστόσο, την ώρα που επιχειρούσε να ολοκληρώσει την τοποθέτηση του δεύτερου φλεβοκαθετήρα, φέρεται να παρατήρησε ξαφνική επιδείνωση, με την πίεση και το επίπεδο οξυγόνου του να πέφτουν. Η διαδικασία, σύμφωνα με την ίδια, διακόπηκε αμέσως. Στη συνέχεια κάλεσε τον σύζυγό της και μαζί ξεκίνησαν ΚΑΡΠΑ, ενώ παράλληλα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Οι προσπάθειες ανάνηψης συνεχίστηκαν μέχρι την άφιξη των διασωστών.

Στο τέλος της κατάθεσής της, η γιατρός υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ζωντανός όταν αποχώρησε από την κλινική, ενώ διαβεβαίωσε πως όλα τα μηχανήματα που υπάρχουν στον χώρο είναι πιστοποιημένα, δηλώνοντας ότι θα προσκομίσει και τα σχετικά πιστοποιητικά.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο σύζυγός της, ο οποίος εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης της κλινικής, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο περιστατικό. Φέρεται να υποστήριξε ότι η σύζυγός του είχε την πλήρη διαχείριση του ιατρείου, αναλάμβανε τις θεραπείες και είχε την παρακολούθηση των ασθενών.

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Εισαγγελείς και ΙΣΑ στο ιατρείο για έρευνα

Οι αρμόδιες αρχές έχουν στρέψει την προσοχή τους στα αρχεία, αλλά και στον τρόπο λειτουργίας της κλινικής στο Κολωνάκι, όπου ο αγαπημένος τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή που αποδείχθηκε μοιραία. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται, μεταξύ άλλων, το είδος των ιατρικών πράξεων που πραγματοποιούνταν στον συγκεκριμένο χώρο λίγο πριν από τον θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

Αστυνομικά κλιμάκια, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, πραγματοποίησαν επιτόπιο έλεγχο στις εγκαταστάσεις του ιδιωτικού ιατρείου. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν ο χώρος διέθετε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες άδειες λειτουργίας, αλλά και εάν υπήρχε η προβλεπόμενη άδεια για τη διενέργεια εξειδικευμένων θεραπειών.

Παράλληλα με την έρευνα στην κλινική, έχει προγραμματιστεί και κατ’ οίκον έρευνα στην κατοικία του Γιώργου Μαζωνάκη, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

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Την ίδια ώρα, παρέμβαση στο ζήτημα έκανε και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επισημαίνοντας ότι ο συγκεκριμένος χώρος διέθετε άδεια για τη λειτουργία απλού παθολογικού ιατρείου. Ο υπουργός ζήτησε, παράλληλα, να πραγματοποιηθεί άμεσα έλεγχος από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, προκειμένου να εξεταστεί το καθεστώς λειτουργίας της κλινικής και οι ιατρικές πράξεις που λάμβαναν χώρα σε αυτή.