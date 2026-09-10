Προβληματίζει η ανάρτηση που έκανε ο πρώην μάνατζερ και στενός φίλος του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Ο πρώην μάνατζερ και στενός φίλος του, Δημήτρης Χατζόπουλος, προέβη σε μια αιχμηρή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το πένθος.

Χατζόπουλος επέκρινε την υποκριτική στάση ορισμένων προσώπων, ενώ ο ίδιος επέλεξε να τηρήσει στάση βωβού πένθους.

Οι δύο άνδρες είχαν διακόψει τη μακρόχρονη επαγγελματική τους συνεργασία το 2018 έπειτα από διαφωνίες, διατηρώντας έκτοτε αποστάσεις.

Μετά το τέλος της συνεργασίας, ο πρώην μάνατζερ αποσύρθηκε από την ενεργό δράση και πλέον διαμένει εκτός Αθηνών.

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Η ξαφνική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη έχει βυθίσει σε πένθος όλους τους συναδέλφους του αλλά και τον απλό κόσμο που θαύμαζε τον καλλιτέχνη για τη μοναδικότητά του και το ιδιαίτερο χάρισμά του επάνω στη σκηνή.

Το βράδυ της Τετάρτης, ο πρώην μάνατζερ του Γιώργου Μαζωνάκη, Δημήτρης Χατζόπουλος, προχώρησε σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση εναντίον εκείνων που θα θρηνήσουν υποκριτικά μετά τον χαμό του διάσημου καλλιτέχνη.

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«Θα χυθούν πολλά δάκρυα κροκοδείλια κι αληθινά, τα πιο πολλά διαδικτυακά (το εύκολο), θα κάνουν όλοι το καθήκον τους κυρίως οι επονομαζόμενοι επώνυμοι και θα θρηνήσουν πραγματικά οι ανώνυμοι σε πολλές γωνιές της Ελλάδας κι όπου υπάρχει Ελληνισμός» έγραψε ο Δημήτρης Χατζόπουλος και συμπλήρωσε:

«Θα κλάψουν και οι ένοχοι όχι τόσο υποκριτικά αλλά κυρίως λόγω της αξιακής τους ανεπάρκειας δεν έχουν συνείδηση για τη διαχρονική ευθύνη τους.

Θα μου επιτρέψετε σε αυτή τη φάση το βωβό πένθος. Κι αν θέλετε να πείσετε ακολουθήστε με. Τα ξαναλέμε».

Ο Δημήτρης Χατζόπουλος με τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον Κωνσταντίνο Ρήγο και τον Άγγελο Παναγόπουλο..

Δημήτρης Χατζόπουλος: Το άδοξο τέλος της συνεργασίας του με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο Δημήτρης Χατζόπουλος υπήρξε μάνατζερ και στενός φίλος του Γιώργου Μαζωνάκη για πάρα πολλά χρόνια μέχρι το 2018, όταν οι δρόμοι τους χώρισαν ξαφνικά εξαιτίας επαγγελματικών τους διαφωνιών που είχαν ξεκινήσει από την προηγούμενη χρονιά. Ο πρώτος ήταν αρκετά αναγνωρισμένος στον χώρο του, πολύ πριν συνεργαστεί με τον Μαζωνάκη: Το 1994 είχε ιδρύσει την εταιρεία παραγωγής και management Ερωδιό Live με σκοπό τη διοργάνωση συναυλιών και την ανάδειξη του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού, με αρκετές συνεργασίες με καλλιτέχνες από τον, έντεχνο, κυρίως χώρο, ανάμεσά τους η Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Η ανάρτηση του Γιώργου Μαζωνάκη μαζί με τον Δημήτρη Χατζόπουλο και τον Σάββα Σπαθαρίδη.

Αν και το επαγγελματικό διαζύγιο των δύο αντρών είχε συζητηθεί πολύ εκείνη την εποχή στον καλλιτεχνικό χώρο και μάλιστα είχε ζητηθεί από τον Δημήτρη Χατζόπουλο να μιλήσει δημόσια για τον Γιώργο Μαζωνάκη, κάτι που εκείνος δεν έκανε ποτέ καθώς σεβόταν απόλυτα τη σχέση εμπιστοσύνης και εχεμύθειας που είχαν χτίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Πληροφορίες πάντως τότε ανέφεραν πως είχε απογοητευτεί αρκετά από το άδοξο φινάλε της συνεργασίας του και ανησυχούσε έντονα για το μέλλον του Γιώργου Μαζωνάκη, αφού όλοι γνώριζαν πως ήταν από τους λίγους ανθρώπους του στενού περιβάλλοντός του που ενδιαφέρονταν πραγματικά για το καλό του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης με τον νυχτερινό επιχειρηματία Γιάννη Παπαθεοχάρη και τον Δημήτρη Χατζόπουλο το 2012.

Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι τη θέση του τότε ανέλαβε η αδελφή του τραγουδιστή, Βάσω, ενώ την ίδια ακριβώςπερίοδο ο καλλιτέχνης άρχισε να απομακρύνεται και από φίλους και συνεργάτες με τους οποίους μέχρι τότε περνούσε πολύ χρόνο. Λίγο μετά το τέλος της συνεργασίας του με τον καλλιτέχνη, ο Δημήτρης Χατζόπουλος αποφάσε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση και πλέον ζει εκτός Αθηνών.