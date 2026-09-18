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Το πρώτο γύρισμα με τη συμμετοχή της καλλιτέχνιδας έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου.

Η παραγωγή επέλεξε την Πάολα λόγω της στενής φιλίας και της καλλιτεχνικής αλληλοεκτίμησης που την ένωνε με τον εκλιπόντα τραγουδιστή.

Το πρώτο επεισόδιο του προγράμματος, το οποίο επιστρέφει στις αρχές Οκτωβρίου, θα είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη στους συντελεστές του μουσικού talent show, The Voice, η Πάολα (κατά κόσμον Παγώνα Καραμήτσιου), θα είναι εκείνη που θα αντικαταστήσει τον Γιώργου Μαζωνάκη.

Το πρώτο γύρισμα μάλιστα έχει οριστεί για την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου. Έτσι η Πάολα θα βρεθεί πρώτη φορά ως coach στο The Voice, δίπλα στην Έλενα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη. Η Παραγωγή του παιχνιδιού, στον ελάχιστο χρόνο που είχε στη διάθεσή της για να βρει τον καλλιτέχνη που θα πάρει τη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη, συμφώνησε από την αρχή ότι η Πάολα, που ήταν και αγαπημένη του φίλη, θα ήταν μία ιδανική επιλογή και απευθύνθηκε αμέσως στους στενούς της συνεργάτες.

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Η Πάολα στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη με τον πρώην σύζυγο και μάνατζέρ της, Φώτη Ζογλοπίτη και τον σύντροφό της, Λάζαρο Βαφειάδη.

Εξάλλου όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, το πρώτο επεισόδιο του The Voice, που επιστρέφει στις αρχές Οκτωβρίου θα είναι αφιερωμένο στον αδικοχαμένο Έλληνα καλλιτέχνη, και, όπως ακούγεται, όλοι οι coaches θα ερμηνεύσουν ζωντανά στο πλατό κάποιες από τις μεγάλες του επιτυχίες.

Η Πάολα και ο Γιώργος Μαζωνάκης το 2012.

«Και η ίδια ξέρει ότι θα ήταν κάτι που θα ήθελε πολύ ο Γιώργος» αναφέρει πηγή από το περιβάλλον της τραγουδίστριας. «Εκτός από βαθιά φιλία, υπήρχε μεγάλη καλλιτεχνική αλληλοεκτίμηση. Ταίριαζαν πάρα πολύ ως χαρακτήρες, είχε κοινές απόψεις για τη ζωή».

Πάολα: Ο συγκινητικός της αποχαιρετισμός στον Γιώργο Μαζωνάκη

Μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η Πάολα, που, όπως λένε οι παραπάνω πηγές, δεν μπορεί ακόμα να πιστέψει ότι ο φίλος της δεν βρίσκεται πια στη ζωή, τον αποχαιρέτησε με ένα βίντεο στο Instagram, που ξεκινάει με τη δική της φωνή να λέει «Μου λείπεις»- τίτλος μιας από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του- ενώ στη συνέχεια ακολουθεί ένα μοντάζ από τρυφερά τους στιγμιότυπα από τις κοινές τους εμφανίσεις τα προηγούμενα χρόνια.

Η Πάολα θα έχει διπλή «παρουσία» στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ τη φετινή σεζόν, καθώς ερμηνεύει τον τραγούδι των τίτλων της σειράς του Ανδρέα Γεωργίου, «Μπλε ώρες». Όπως είχε αποκαλύψει η HuffPost, στα μέσα του καλοκαριού είχε συμφωνήσει με τον Γιώργο Αρσενάκο να επιστρέψει στην Panik Records, ενώ από τον επόμενο μήνα θα «διαδεχτεί» την Άννα Βίσση στη σκηνή του Hotel Ermou έχοντας δίπλα της τον Δήμο Αναστασιάδη.