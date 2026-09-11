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Οι υπεύθυνοι εξετάζουν το ενδεχόμενο πρόσληψης ενός άνδρα καλλιτέχνη από τον χώρο του λαϊκού τραγουδιού με προϋπηρεσία στον χώρο.

Δεν έχει ληφθεί ακόμα οριστική απόφαση σχετικά με την πιθανή καθυστέρηση της έναρξης των γυρισμάτων του μουσικού talent show.

Οι διεθνείς κανόνες του παιχνιδιού καθιστούν απαραίτητη την αντικατάσταση του coach, παρά τις σκέψεις για μείωση του αριθμού των κριτών.

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Δύο μέρες μετά την τραγική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, η Παραγωγή του The Voice παραμένει μουδιασμένη, ενώ όλοι οι συνεργάτες του αναμένεται να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο καλλιτέχνη τη Δευτέρα στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Την ίδια στιγμή -και ιδιαίτερα βαρύ κλίμα-, έχουν ήδη ξεκινήσει οι συζητήσεις για το όνομα που θα κληθεί να τον αντικαταστήσει στο The Voice, καθώς το πρώτο γύρισμα είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου.

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Κάποιοι μάλιστα υποστηρίζουν πως η έναρξη των γυρισμάτων πρέπει να καθυστερήσει, αν και αυτό μέχρι στιγμής δεν έχει αποφασιστεί καθώς η πρεμιέρα έχει οριστεί στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Άλλη μια σκέψη που έπεσε στο τραπέζι ήταν να μην έρθει κανείς στη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη, κάτι που δεν προβλέπουν όμως οι διεθνείς κανόνες του παιχνιδιού.

Eξαίρεση είχε γίνει πέρσι στην 29η σεζόν του αμερικανικού The Voice, που είχε μείνει με τρεις τραγουδιστές καθώς η διάρκεια των επεισοδίων είχε μειωθεί εξαιτίας της μετάδοσης του πρωταθλήματος NBA.

Τι αναζητά η Παραγωγή του The Voice

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Παραγωγή του The Voice προσανατολίζεται στην εύρεση ενός άνδρα coach με πολύχρονη θητεία- και επιτυχία- από τον χώρο του λαϊκού τραγουδιού, που δεν έχει περάσει ξανά από αυτή τη θέση και ταυτόχρονα να μπορεί να «δέσει» αρμονικά με την υπόλοιπη ομάδα- Παπαρίζου, Μουζουράκη, Μάστορα.

Ο Αντώνης Ρέμος με τη Δέσποινα Βανδή στον τελικό του The Voice το 2015 στον ΑΝΤ1.

Εξαίρεση θα γινόταν στην περίπτωση της Δέσποινας Βανδή, ένα όνομα που είχε προσεγγίσει ο ΣΚΑΪ εδώ και μήνες, αλλά η ίδια δεν θα έμπαινε τη δεδομένη στιγμή σε μια τέτοια διαδικασία.

Οι επιλογές για τη συγκεκριμένη θέση δεν είναι πολλές, και αυτό είναι κάτι που οι ιθύνοντες του The Voice γνωρίζουν καλά, καθώς δεν υπάρχει χρόνος προετοιμασίας και επίσης κάποιοι θα δίσταζαν να απαντήσουν θετικά σε μια τέτοια πρόταση- πρόκληση λίγες, μόλις, μέρες μετά την απώλεια ενός coach που είχε αφήσει έντονο αποτύπωμα στο πετυχημένο μουσικό talent show.