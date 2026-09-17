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Η διαφωνία προκλήθηκε όταν ο Άρης Πορτοσάλτε αναφέρθηκε στις επαγγελματικές αναφορές της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με την κβαντική ιατρική.

Η Πόπη Διαμαντάκου υποστήριξε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η δημόσια συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα είναι απαραίτητη.

Στο βιογραφικό της, η Μαρία Καρυστιανού δηλώνει εξειδίκευση στην παιδοκαρδιολογία και εκπαίδευση σε εναλλακτικές μορφές ιατρικής κατά την παραμονή της στη Μεγάλη Βρετανία.

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Ο έντονος διάλογος που είχε το μεσημέρι της Πέμπτης, η Μαρία Αναστασοπούλου με τον Άρη Πορτοσάλτε στο πλατό του Live You με αφορμή τη σοκαριστική υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της δημοσιογράφου Πόπης Διαμαντάκου, η οποία προχώρησε σε μία αυστηρή ανάρτηση στο facebook.

«Εξανίσταται η κα. Αναστασοπούλου, που ο συμπαρουσιαστής της, Άρης Πορτοσάλτε, επαναλαμβάνει συνέχεια, κάθε μέρα, από τη στιγμή που αποκαλύφθηκε περίτρανα ότι τα περί “κβαντικής ιατρικής” είναι φούμαρα και εκμεταλλεύονται απελπισμένους, ότι και η κ. Καρυστιανού συστήνεται ως κβαντική ιατρός και μάλιστα παιδίατρος. Και ανεβάζει τους τόνους της φωνής του ο Άρης, και τον κόβει εκνευρισμένη η Αναστασοπούλου: “Μα, αυτό είναι το θέμα μας; Η Καρυστιανού είναι το θέμα μας;”» έγραψε η Πόπη Διαμαντάκου.

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«Ε, ναι, λοιπόν, ΚΑΙ η Καρυστιανού γίνεται το θέμα μας, γιατί είναι αρχηγός κόμματος και ηγήθηκε της μαζικής συγκίνησης του κόσμου για την τραγωδία των Τεμπών, καβαλώντας το θυμικό των αφελών με θεωρίες για ξυλόλια κ.λπ. κ.λπ., και ας μην τα αναφέρω όλα όσα για μια στιγμή έβγαλαν εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους, γιατί θέλω πολύ χώρο — τα γνωρίζουμε άλλωστε.

Η Πόπη Διαμαντάκου εξέφρασε την έντονη διαφωνία της με τη Μαρία Αναστασοπούλου.

«Ναι, κα. Αναστασοπούλου, η εκμετάλλευση των αφελών με κάθε της μορφή είναι το θέμα μας, ιδίως όταν επιχειρεί να παρεισφρύσει με τα «φούμαρα» ο οποιοσδήποτε κομπογιαννίτης στη θεσμική λειτουργία του κράτους. Το ‘χουμε ξαναζήσει και δυστυχώς δεν το γλιτώσαμε. Φτάνει» κατέληξε η Πόπη Διαμαντάκου.

Η Μαρία Καρυστιανού.

Η Διαμαντάκου και οι σπουδές της Καρυστιανού

Στο επίσημο βιογραφικό της σημείωμα, η Μαρία Καρυστιανού γράφει: «Από το 2011 και για 5 χρόνια στην Αγγλία, εξειδικεύτηκα στην Παιδοκαρδιολογία σε μεγάλα νοσοκομεία, όπως στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Southampton, και στο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Manchester.

Κατά την παραμονή μου στη Μεγάλη Βρετανία, η μεγάλη μου επιθυμία να θεραπεύω χωρίς πολλά φάρμακα, με έκανε να αναζητήσω και να εκπαιδευτώ σε εναλλακτικές και πολλά υποσχόμενες, μορφές Ιατρικής. Στη χώρα που πρωτοπορεί στις ολιστικές θεραπείες, γνώρισα, αποδέχθηκα και εξειδικεύθηκα σε θεραπείες όπως η Μεταβολομική, η Κβαντική Ιατρική, η Γνωστική Ομοιοπαθητική, το Functional medicine και η Νευροανάδραση».