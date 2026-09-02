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Η δημοσιογράφος χαρακτήρισε εξαιρετική τη συνεργασία της με τον Άρη Πορτοσάλτε, επισημαίνοντας πως διατηρούν μια φιλική σχέση εδώ και είκοσι χρόνια.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην απόφασή της να προχωρήσει σε κατάψυξη ωαρίων, υπογραμμίζοντας ότι στόχος της ήταν να ενημερώσει και να βοηθήσει άλλες γυναίκες.

Η ίδια περιέγραψε τη διαδικασία ως μια ιδιαίτερη και προσωπική εμπειρία, η οποία της προσέφερε ανακούφιση και σιγουριά για το μέλλον.

Τόνισε μάλιστα ότι η απόφασή της βασίστηκε στην εμπιστοσύνη προς την εξέλιξη της επιστήμης, χωρίς να νιώθει εξωτερική πίεση.

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Για το εξώφυλλο του περιοδικού ΟΚ! φωτογραφήθηκε η Μαρία Αναστασοπούλου κάνοντας ιδιαίτερες αποκαλύψεις για τη ζωή της και τις πρόσφατες φήμες γύρω από την προσωπική της ζωή στον δημοσιογράφο Αστέρη Κασιμάτη. Η συμπαρουσιάστρια του Άρη Πορτοσάλτε στην εκπομπή του ΣΚΑΪ Live You αναφέρθηκε στην πετυχημένη συνεργασία τους και το γεγονός ότι έχουν συχνά αντίθετες απόψεις:

«Είναι ένας εξαιρετικός συνεργάτης» σχολίασε η Μαρία Αναστασοπούλου. «Έχει χιούμορ και γελάμε πάρα πολύ. Στην τρίτη σεζόν πλέον έχουμε λυθεί και οι δύο. Έτσι κι αλλιώς, έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση σχεδόν 20 χρόνια. Ήταν ο πρώτος μου διευθυντής όταν πήγα πρώτη φορά να κάνω πρακτική στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, τον Οκτώβριο του 2007».

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Έχεις φανταστεί τον εαυτό σου μαμά;

Καταρχάς έχω τρία βαφτιστήρια που τα αγαπάω πολύ. Νομίζω ότι είμαι πολύ καλή νονά, ή τουλάχιστον προσπαθώ. Η συζήτηση για το παιδί θεωρώ ότι είναι πολύ προσωπική. Κάποια στιγμή, πέρσι, μοιράστηκα σε συνέντευξή μου ότι έχω κάνει κατάψυξη ωαρίων, όχι γιατί ενδιαφέρει κανέναν τι έκανα εγώ, αλλά επειδή ήθελα να βοηθήσω άλλες γυναίκες. Αυτός ήταν ο λόγος που το αποκάλυψα. Από τότε δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα από γυναίκες οι οποίες μπορεί να το σκέφτονταν, αλλά δεν μπήκαν στη διαδικασία να το ψάξουν.

Για μένα ήταν απίστευτη ανακούφιση ότι πιθανόν να βοήθησα ή φώτισα λίγο περισσότερο αυτό το θέμα, που πια δεν είναι όπως παλιά, αλλά ακόμα υπάρχουν πολλές γυναίκες που δεν ξέρουν τι να κάνουν. Θα ήθελα κι εγώ να έχω ακούσει κάποιον να μιλάει πολύ ανοιχτά για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Μαρία Αναστασοπούλου: «Πρέπει να διαχειριστείς τις αλλαγές στο σώμα σου»

Πώς ήταν ως διαδικασία;

Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Εγώ δεν αντιμετώπισα κάποια δυσκολία. Απλά ήταν μια πολύ μοναχική διαδικασία. Είναι πολύ προσωπική εμπειρία. Βλέπεις αλλαγές στο σώμα σου, πρέπει να τις διαχειριστείς, είναι πράγματα που δεν έχεις ξανανιώσει. Είναι ένα ιδιαίτερο δεκαπενθήμερο.

Η ανάρτηση της Μαρίας Αναστασοπούλου από τις φετινές καλοκαιρινές της διακοπές.

Πώς ήσουν συναισθηματικά εκείνη την περίοδο;

Ούτε φοβήθηκα ούτε είχα ψυχολογικές μεταπτώσεις που μπορεί να έχεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Ήταν πρωτόγνωρο. Όταν παίρνεις μια τέτοια απόφαση, δεν ξέρεις τι ακολουθεί. Αλλά τελικά, όταν το κάνεις, αισθάνεσαι ότι έκανες το σωστό.

Τι σε κινητοποίησε στην απόφασή σου;

Στον ετήσιο έλεγχο που πήγα να κάνω, ο γυναικολόγος μου μου είπε: «Γιατί δεν το έχουμε κάνει ήδη;». Το είχα σκεφτεί κι εγώ, αλλά δεν το είχα βάλει μέχρι τότε στο πρόγραμμα. αποφάσισα ακαριαία: «Τώρα ή ποτέ». Η επιστήμη προσφέρει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, το χρησιμοποιείς, και από κει και πέρα τι θα φέρει το μέλλον κανένας δεν το ξέρει. Δεν ένιωθα να πιέζομαι, ότι πρέπει να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Χρησιμοποίησα αυτό το εργαλείο και ησύχασα. Η επιστήμη έχει εξελιχθεί τόσο πολύ, που σκέφτεσαι: «Γιατί να μην το κάνω;». Ανεξαρτήτως τι θα συμβεί στην πορεία.

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη της Μαρίας Αναστασοπούλου στο ΟΚ! που κυκλοφορεί αυτή την Τετάρτη 2/9.