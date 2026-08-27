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Ο παρουσιαστής χαρακτήρισε το αντικουνουπικό βραχιόλι της συνεργάτιδάς του αντισεξουαλικό κατά τη διάρκεια της εκπομπής Σήμερα στον σταθμό ΣΚΑΪ.

Ο ίδιος απέρριψε τις κατηγορίες περί σεξισμού υποστηρίζοντας πως η μεταξύ τους οικειότητα και η φιλική σχέση επιτρέπουν τέτοιου είδους πειράγματα.

Η Μάρω Καρούση διευκρίνισε πως το περιστατικό αποτέλεσε μέρος μιας πλάκας μεταξύ των συνεργατών, αν και οι αντιδράσεις του κοινού συνεχίστηκαν.

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Τη δική του απάντηση στις αντιδράσεις που προκάλεσαν σχόλιά του προς τη δημοσιογράφο Μάρω Καρούση έδωσε το πρωί της Πέμπτης 27 Αυγούστου ο Δημήτρης Οικονόμου, μετά τον σάλο που προκλήθηκε στα social media. Ο παρουσιαστής αρνήθηκε ότι τα σχόλιά του ήταν σεξιστικά, υποστηρίζοντας πως οι συντελεστές της εκπομπής «Σήμερα» του ΣΚΑΪ «είναι φίλοι» και πως «μεταξύ τους υπάρχει η οικειότητα που επιτρέπει τα πειράγματα».

Η συζήτηση ξεκίνησε μία ημέρα νωρίτερα, όταν ο Δημήτρης Οικονόμου σχολίασε το ροζ αντικουνουπικό βραχιόλι που φορούσε η Μάρω Καρούση.

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«Για κορίτσι αυτό το πράγμα είναι τελείως αντισεξουαλικό, δεν πειράζει, δικαίωμά σου», είπε.

Ωστόσο, η συζήτηση συνεχίστηκε, με τον παρουσιαστή να πλησιάζει το χέρι της και να μυρίζει το βραχιόλι. «Δεν μυρίζει ωραία αυτό το πράγμα… Πας τώρα με άνθρωπο με αυτό το βραχιόλι;» σχολίασε χαρακτηριστικά.

Η στιγμή έγινε ακόμη πιο αμήχανη όταν ο Δημήτρης Οικονόμου σχολίασε: «Για κορίτσι είναι πολύ αντισεξουαλικό, δε πειράζει, δικαίωμά σου».

Η Μάρω Καρούση απάντησε: «Ξέρεις τι είναι πιο σέξυ από όλα; Η υγεία. Όχι παιδιά έτσι είναι. Θα μας τσιμπήσουν τα κουνούπια δηλαδή;»

Ο παρουσιαστής επέμεινε, λέγοντας: «Αυτό για γυναίκα δεν ακούγεται πολύ ελκυστικό», με τη δημοσιογράφο να απαντά: «δεν πειράζει».

«Θα κάνω επιθέσεις, πάλι, σεξιστικές»

Το θέμα, ωστόσο, επανήλθε την Πέμπτη, όταν η Μάρω Καρούση εμφανίστηκε ξανά στο πλατό. Ο Δημήτρης Οικονόμου, με εμφανώς αυτοσαρκαστική διάθεση, είπε στον Γιάννη Πιτταρά: «Για πάμε στην κυρία Καρούση, σιγά σιγά. Πήγαινε Γιάννη εσύ από εκεί γιατί θα κάνω επιθέσεις, πάλι, σεξιστικές οπότε καλό είναι να ’μαι μακριά».

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«Όχι, καλό είναι να μη μιλάς», απάντησε ο Γιάννης Πιτταράς.

«Καλό είναι να μη μιλάμε καθόλου. Για κάποιους. Για κάποιους καλό είναι να μη μιλάς καθόλου…», σχολίασε ο παρουσιαστής.

Στη συνέχεια, θέλησε να δώσει τη δική του εξήγηση για όσα είχαν προηγηθεί, απευθυνόμενος ουσιαστικά σε όσους επέκριναν τη στάση του στα social media.

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«Είμαστε παρέα και είμαστε φίλοι. Δεν είμαστε απλώς συνεργάτες που βρεθήκαμε κάπου και απλώς λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Εδώ είμαστε φίλοι, είμαστε παρέα χρόνια ολόκληρα», ανέφερε, προσθέτοντας πως στο συγκεκριμένο πλαίσιο τα σχόλια μεταξύ των συνεργατών δεν μπορούν να εκληφθούν ως «σεξιστικά», «ρατσιστικά» ή «κακοποιητικά».

Η Μάρω Καρούση, από την πλευρά της, θέλησε να διευκρινίσει ότι κανείς δεν χαρακτήρισε τα σχόλια κακοποιητικά, σημειώνοντας: «Κακοποιητικό, όχι, κανείς δεν το ’πε. Εντάξει, είναι η πλάκα που την πάμε και εμείς ένα βήμα παραπέρα γιατί πρέπει και να κάνουμε μια πλάκα».

Το περιστατικό πάντως προκάλεσε συζήτηση στα social media, με αρκετούς χρήστες να θεωρούν ότι τα συγκεκριμένα σχόλια ξεπέρασαν τα όρια του τηλεοπτικού πειράγματος, ενώ ο παρουσιαστής επιμένει ότι επρόκειτο για ένα μεταξύ τους αστείο, στο πλαίσιο της οικειότητας που υπάρχει στην εκπομπή.

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