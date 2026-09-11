Η Τζένη Μπαλατσινού και η Σταματίνα Τσιμτσιλή συνόδευσαν τα παιδιά τους στο σχολείο το πρωί της Παρασκευής.

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Η Τζένη Μπαλατσινού δημοσίευσε φωτογραφία του συζύγου της Βασίλη Κικίλια με τον γιο τους που ξεκινά την πρώτη δημοτικού.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή φωτογραφήθηκε με τα τρία παιδιά της, τα οποία φοιτούν σε διαφορετικές τάξεις του δημοτικού και του γυμνασίου.

Η Φαίη Σκορδά συνόδευσε τους δύο γιους της στο Κολλέγιο Ψυχικού για την έναρξη των μαθημάτων της νέας σχολικής χρονιάς.

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Πρώτη μέρα στο σχολείο για χιλιάδες παιδιά σε όλη την Ελλάδα και αρκετές διάσημες μαμάδες μοιράστηκαν με συγκίνηση οικογενειακά στιγμιότυπα πριν από τον αγιασμό.

Η Τζένη Μπαλατσινού δημοσίευσε μια φωτογραφία με τον υπουργό Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια να συνοδεύει τον γιο τους Παναγιώτη, που πηγαίνει φέτος στην Α΄ δημοτικού.

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«Ο Παναγιώτης με βοήθησε, καθώς μου θύμισε κάτι πολύ απλό: να ζω περισσότερο το παρόν. Με έκανε να ξαναδώ μέσα από τα μάτια ενός παιδιού την περιέργεια, τον αυθορμητισμό, τη χαρά με τα απλά πράγματα» έχει παραδεχτεί σε συνέντευξή της Τζένη Μπαλατσινού.

«Αντιλαμβάνομαι πολύ πιο συνειδητά το κάθε του μικρό επίτευγμα, γιατί τα παιδιά ζουν στο σήμερα. Και φυσικά, όταν ήμουν σε μια πιο ώριμη φάση της ζωής μου, ο μικρός ήρθε για να μου θυμίσει ότι η αγάπη είναι ανεξάντλητη. Υπάρχουν τόσα αποθέματα αγάπης, που ίσως να μην ήξερα ότι υφίστανται. Αυτό δεν είναι θαύμα; Όπως θαύμα είναι και ο Παναγιώτης»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή φωτογραφήθηκε χωρίς ίχνος μακιγιάζ με τα τρία της παιδιά, τη Νάγια που πάει στην Β’ Γυμνασίου, τη Μαίρη στην Α’ Γυμνασίου και τον Γιάννη που πάει στη Γ’ δημοτικού. Η ίδια πήγε μαζί τους στο σχολείο και συνομίλησε για αρκετή ώρα με τις άλλες μαμάδες στον προαύλιο χώρο.

«Τα παιδιά μου τραγουδάνε ένα τραγούδι από το Tik Tok και βλέπουν ότι το ξέρω κι εγώ. Μου λένε: “Πού το ξέρεις εσύ αυτό το τραγούδι ήταν της εποχής σου;” Παιδιά, δεν ήμουν και στην εποχή των δεινοσαύρων, ηρεμίστε. Δεν ασκούν κριτική. Γενικά με αγαπάνε, με θαυμάζουν, έχουμε πολύ ωραίες σχέσεις» είχε αποκαλύψει με χιούμορ η παρουσιάστρια του Happy Day.

H Φαίη Σκορδά πήγε μαζί με τους δυο γιους της στο Κολλέγιο Ψυχικού καθώς ο Γιάννης πάει στην Α’ Λυκείου ενώ ο Δημήτρης στην Α’ Γυμνασίου.

Το σπίτι της Φαίης Σκορδά βρίσκεται μάλιστα πολύ κοντά στο σχολείο όπου φοιτούν οι γιοι της, ενώ η ίδια δεν έχει αποκαλύψει μέχρι στιγμής τις λεπτομέρειες του γάμου της με τον Αλεξάνδρο Αθανασιάδη, που λέγεται ότι θα είναι θρησκευτικός και θα γίνει σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο.