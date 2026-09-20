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Μια ατάκα του Σταμάτη Γονίδη έχει προκαλέσει αντιδράσεις στα social media και έγινε γρήγορα viral, καθώς συνδέθηκε με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok και φέρεται να καταγράφηκε το βράδυ του Σαββάτου (19/9), ο τραγουδιστής εμφανίζεται να συνομιλεί με την Άντζελα Δημητρίου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Γονίδης περιγράφει ένα περιστατικό με μέλος της ασφάλειας του καταστήματος, το οποίο τον ρώτησε αν είναι καλά. Εκείνος φέρεται να απάντησε: «Εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε».

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@stigma_radioshow Μια ιδιαίτερα σκληρή αναφορά έκανε ο Σταμάτης Γονίδης από την πίστα νυχτερινού κέντρου, μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Όπως ακούγεται στο βίντεο, ο Γονίδης αναφέρθηκε σε περιστατικό στο νεκροταφείο, όπου φέρεται να επισκέφθηκε το μνήμα του Μαζωνάκη. Σύμφωνα με όσα περιγράφει, όταν ένας security τον ρώτησε «πώς είναι;», εκείνος απάντησε: «Εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε». #fyp #stigmanews #mazonakis #giorgosmazonakis #gonidis ♬ πρωτότυπος ήχος – stigma_radioshow

Στο ίδιο βίντεο, η Άντζελα Δημητρίου φαίνεται να εκπλήσσεται από τα λεγόμενά του, χωρίς να δίνει κάποια απάντηση.

Η συγκεκριμένη φράση συνδέθηκε στα social media με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, στο βίντεο δεν γίνεται καμία ονομαστική αναφορά στον τραγουδιστή.

Το ίδιο βράδυ, πάντως, η Άντζελα Δημητρίου αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη και του αφιέρωσε δύο τραγούδια, εμφανώς συγκινημένη.

«Στον έναν και μοναδικό που έφυγε, αλλά είναι κοντά μας. Το παιδί της νύχτας», είπε, πριν ερμηνεύσει τα τραγούδια «Ανήκω σ’ εμένα» και «Θέλω να γυρίσω στα παλιά».