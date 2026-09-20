Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εβδομάδα ξεκινά με καλοκαιρινές συνθήκες και υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες αναμένεται να φτάσουν τοπικά τους 32 βαθμούς Κελσίου τη Δευτέρα.

Από την Τρίτη, η μεταβολή του καιρού θα επιφέρει πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των βορείων ανέμων και τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές.

Η αισθητή δροσιά θα επικρατήσει έως την Πέμπτη, ενώ οι πρωινές και νυχτερινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα θυμίζουν φθινόπωρο.

Την Παρασκευή αναμένεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, χωρίς ωστόσο να επιστρέψουν οι υψηλές τιμές της Δευτέρας σε όλη τη χώρα.

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Η Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται με τον καιρό να διατηρεί ακόμη αρκετά από τα χαρακτηριστικά του καλοκαιριού. Ωστόσο, η νέα εβδομάδα φέρνει μια μεταβολή που θα γίνει αισθητή κυρίως από την Τρίτη, με την υποχώρηση της θερμοκρασίας, την ενίσχυση των βορείων ανέμων και την εμφάνιση περισσότερων νεφώσεων και τοπικών βροχών.

Η αλλαγή δεν αναμένεται να εκδηλωθεί ταυτόχρονα και με την ίδια ένταση σε ολόκληρη τη χώρα. Άλλες περιοχές θα αισθανθούν περισσότερο τη δροσιά και τους βοριάδες και άλλες θα αντιμετωπίσουν διαστήματα αστάθειας.

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Κυριακή βράδυ προς Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου

Η νύχτα αναμένεται γενικά ήρεμη στις περισσότερες περιοχές, με λίγες νεφώσεις και χωρίς γενικευμένα φαινόμενα. Στα βόρεια ηπειρωτικά η θερμοκρασία θα υποχωρήσει περισσότερο, ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές και στα νησιά η ατμόσφαιρα θα παραμείνει σχετικά ήπια.

Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κινηθεί κοντά στους 22-24 βαθμούς στο κέντρο, με χαμηλότερες τιμές στα βόρεια προάστια. Στη Θεσσαλονίκη θα υποχωρήσει περίπου στους 20-22 βαθμούς, με πιο δροσερές συνθήκες έξω από τον αστικό ιστό.

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου – Η τελευταία πραγματικά ζεστή ημέρα

Η Δευτέρα διατηρεί σε μεγάλο μέρος της χώρας καλοκαιρινό χαρακτήρα. Ηλιοφάνεια και κατά διαστήματα αραιές νεφώσεις θα επικρατήσουν στις περισσότερες περιοχές.

Στα ηπειρωτικά η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 30-32 βαθμούς. Στην Αθήνα προβλέπονται περίπου 31-32 βαθμοί και στη Θεσσαλονίκη έως 30-32 βαθμοί.

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Τοπική αστάθεια δεν αποκλείεται, αλλά το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας θα είναι η ζέστη που προηγείται της μεταβολής. Οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά ασθενείς έως μέτριοι, με τοπικές διαφοροποιήσεις στα πελάγη.

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου – Αρχίζει η αλλαγή του καιρού

Η Τρίτη είναι η ημέρα κατά την οποία θα αρχίσει να γίνεται περισσότερο αισθητή η μεταβολή.

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Οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει και οι νεφώσεις θα αυξηθούν κατά τόπους. Βροχές και πιθανές καταιγίδες αναμένονται σε περιοχές που θα επηρεαστούν από την αστάθεια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα βρέξει σε ολόκληρη τη χώρα.

Η Αθήνα αναμένεται να χάσει περίπου 5-6 βαθμούς σε σχέση με τη Δευτέρα, με τη μέγιστη θερμοκρασία κοντά στους 25-28 βαθμούς, ανάλογα με την περιοχή και το προγνωστικό μοντέλο.

Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα υποχωρήσει περίπου στους 26-27 βαθμούς. Η ενίσχυση των βορειοδυτικών ανέμων θα κάνει τη δροσιά περισσότερο αισθητή. Στον Θερμαϊκό οι άνεμοι μπορούν να φτάσουν τα 5-6 μποφόρ κατά τις πρώτες ώρες της Τρίτης.

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Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου – Το φθινόπωρο γίνεται αισθητό

Η Τετάρτη αναμένεται να έχει αισθητά πιο δροσερό χαρακτήρα. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα, ενώ η παρουσία των βορείων ανέμων θα επηρεάζει κυρίως τις ανατολικές περιοχές και το Αιγαίο.

Στην Αθήνα οι μέγιστες θερμοκρασίες εκτιμώνται περίπου στους 24-26 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη κοντά στους 23-24 βαθμούς.

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Στα βόρεια ηπειρωτικά οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι αρκετά χαμηλότερες. Στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης προβλέπονται τοπικά 12-15 βαθμοί τις ψυχρότερες ώρες. Στα Ιωάννινα η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να περιοριστεί περίπου στους 22 βαθμούς, έναντι 28 βαθμών τη Δευτέρα.

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Η διαφορά θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή νωρίς το πρωί και μετά τη δύση του ηλίου.

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου – Επιμένει η δροσιά

Η Πέμπτη αναμένεται να διατηρήσει το πιο δροσερό μοτίβο της εβδομάδας.

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Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου στους 24-26 βαθμούς, με τις ελάχιστες κοντά στους 18-19 βαθμούς στο κέντρο και χαμηλότερα στα βόρεια προάστια.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται περίπου 24-25 βαθμοί, ενώ στα προάστια και στις γύρω ηπειρωτικές περιοχές η θερμοκρασία μπορεί να υποχωρήσει σημαντικά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στην περιοχή των Σερρών οι ελάχιστες τιμές προβλέπεται να φτάσουν τοπικά κοντά στους 9-12 βαθμούς.

Οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν να επηρεάζουν τις θαλάσσιες μετακινήσεις, όπου θα διατηρούνται ενισχυμένοι.

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου – Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Η Παρασκευή αναμένεται να φέρει μικρή θερμοκρασιακή ανάκαμψη σε αρκετές περιοχές, χωρίς επιστροφή στη ζέστη της Δευτέρας.

Στην Αθήνα η θερμοκρασία εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου τους 26-27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 25 βαθμούς.

Στη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα οι πρωινές και νυχτερινές ώρες θα παραμείνουν δροσερές, ενώ η πορεία των νεφώσεων και των τοπικών φαινομένων χρειάζεται επανεκτίμηση με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία. Η γενική εικόνα δείχνει ότι η εβδομάδα θα ολοκληρωθεί με θερμοκρασίες περισσότερο συμβατές με την εποχή.

Οι θάλασσες και οι άνεμοι – Πού χρειάζεται προσοχή

Η μεταβολή των ανέμων είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της εβδομάδας. Η Δευτέρα θα είναι γενικά πιο ευνοϊκή για τις θαλάσσιες μετακινήσεις, ενώ από την Τρίτη η ενίσχυση των βορείων ανέμων θα απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή.

Στον Θερμαϊκό η αλλαγή αναμένεται να γίνει αισθητή από τις πρώτες ώρες της Τρίτης, με βορειοδυτικούς ανέμους έως 6 μποφόρ σύμφωνα με την τοπική πρόγνωση.

Στο Αιγαίο, ιδιαίτερα στις Κυκλάδες και στα περισσότερο εκτεθειμένα θαλάσσια τμήματα, οι ενισχυμένοι βοριάδες θα αποτελούν βασικό στοιχείο της μεταβολής. Οι ακριβείς εντάσεις και οι περιοχές με δυσμενέστερες συνθήκες θα πρέπει να επιβεβαιώνονται από τα νεότερα ναυτικά δελτία της ΕΜΥ.

Το συμπέρασμα: Μια εβδομάδα με δύο διαφορετικά πρόσωπα

Από τους 31-32 βαθμούς της Δευτέρας, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη θα περάσουν σε θερμοκρασίες κοντά στους 24-26 βαθμούς στα μέσα της εβδομάδας.

Η πτώση θα γίνει ακόμη περισσότερο αισθητή στα βόρεια ηπειρωτικά, όπου οι πρωινές και νυχτερινές θερμοκρασίες θα θυμίζουν πλέον φθινόπωρο.

Δεν προκύπτει, με τα διαθέσιμα στοιχεία, ότι ολόκληρη η χώρα θα αντιμετωπίσει μια ενιαία, γενικευμένη κακοκαιρία. Η μεταβολή αφορά πρωτίστως τη θερμοκρασία, τους ανέμους και την κατά τόπους αστάθεια.

Το καλοκαίρι, λοιπόν, δεν αποχωρεί απότομα, αλλά η νέα εβδομάδα μάς υπενθυμίζει ότι ο Σεπτέμβριος έχει και το φθινοπωρινό του πρόσωπο.

Η πρόγνωση βασίζεται στα διαθέσιμα στοιχεία της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου 2026. Τα στοιχεία για την Πέμπτη και την Παρασκευή έχουν μεγαλύτερη προγνωστική αβεβαιότητα και ενδέχεται να αναθεωρηθούν.

Προγνωστικές πηγές: ΕΜΥ · meteo.gr