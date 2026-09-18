Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός το Σαββατοκύριακο θα παραμείνει αίθριος και θερμός με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα για την εποχή.

Οι συνθήκες στις θαλάσσιες περιοχές θα είναι ευνοϊκές, καθώς οι άνεμοι δεν αναμένεται να δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα.

Η ζέστη θα διατηρηθεί και τη Δευτέρα, με τον υδράργυρο να σημειώνει τοπικά άνοδο σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Μια σταδιακή μεταβολή του καιρού θα ξεκινήσει την Τρίτη, με την ενίσχυση των βορείων ανέμων και τη θερμοκρασία να υποχωρεί αισθητά.

Η πτώση του υδραργύρου θα γίνει περισσότερο αισθητή την Τετάρτη, προσδίδοντας μια πιο φθινοπωρινή αίσθηση στις καιρικές συνθήκες.

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Με καθαρό ουρανό στις περισσότερες περιοχές και θερμοκρασίες που εξακολουθούν να θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι παρά φθινόπωρο, μας αποχαιρετά η Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο διατηρεί το ίδιο μοτίβο, με αρκετή ηλιοφάνεια και τον υδράργυρο τοπικά γύρω στους 30 με 32 βαθμούς. (Emy)

Η αλλαγή αρχίζει να διαφαίνεται από την Τρίτη και γίνεται περισσότερο αισθητή την Τετάρτη, με πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βορείων ανέμων. (meteo.gr)

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Απόψε Παρασκευή προς Σάββατο

Η νύχτα προβλέπεται ήρεμη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα. Οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς έως μέτριοι, ενώ στα ηπειρωτικά η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά μετά τα μεσάνυχτα, ιδιαίτερα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Στη Θεσσαλονίκη η βραδιά θα κυλήσει με αραιές νεφώσεις. Προς τα ξημερώματα, κυρίως γύρω από το αεροδρόμιο και σε περιοχές έξω από το κέντρο, υπάρχει πιθανότητα περιορισμένης ορατότητας. (meteo.gr)

Σάββατο: Ήλιος και θερμοκρασίες κοντά στους 30 βαθμούς

Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου θα επικρατήσει γενικά καλός καιρός. Ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις θα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά, ενώ η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα πλησιάσει τους 29 με 31 βαθμούς.

Οι άνεμοι δεν αναμένεται να δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα, γεγονός που διατηρεί καλές τις συνθήκες και στις περισσότερες θαλάσσιες περιοχές.

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Αθήνα

Στην Αθήνα αναμένεται εν μέρει ηλιοφάνεια, χωρίς βροχές, με τη θερμοκρασία περίπου από 19 έως 30 βαθμούς. Την Κυριακή ο υδράργυρος ανεβαίνει λίγο περισσότερο, γύρω στους 31 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

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Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, αλλά χωρίς αξιόλογα φαινόμενα. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα κινηθεί περίπου από 22 έως 28 βαθμούς, με ασθενείς έως μέτριους ανέμους. (meteo.gr)

Κυριακή και Δευτέρα: Επιμένει το καλοκαίρι

Η Κυριακή θα είναι ακόμη μία ζεστή και κατά βάση ηλιόλουστη ημέρα. Στην Αθήνα η θερμοκρασία αναμένεται γύρω στους 31 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη κοντά στους 29. (meteo.gr)

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Τη Δευτέρα η ζέστη διατηρείται και κατά τόπους ενισχύεται. Στην Αθήνα οι προγνώσεις δίνουν θερμοκρασίες γύρω στους 30-34 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη μπορεί να φτάσει περίπου τους 33 βαθμούς. (meteo.gr)

Αλλαγή από Τρίτη – Πτώση της θερμοκρασίας την Τετάρτη

Από την Τρίτη αρχίζει σταδιακά να αλλάζει η εικόνα. Οι βόρειοι άνεμοι ενισχύονται και η θερμοκρασία υποχωρεί.

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Η μεταβολή γίνεται σαφέστερη την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου: στην Αθήνα η μέγιστη υπολογίζεται κοντά στους 24-28 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη γύρω στους 24. Στη βόρεια Ελλάδα οι ελάχιστες θα πέσουν αρκετά χαμηλότερα, σηματοδοτώντας μια περισσότερο φθινοπωρινή αίσθηση. (meteo.gr)

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Οι θάλασσες

Για το Σαββατοκύριακο δεν διαφαίνεται γενικευμένο πρόβλημα στις θαλάσσιες μετακινήσεις. Χρειάζεται όμως παρακολούθηση της εξέλιξης από την Τρίτη, καθώς η ενίσχυση των βορείων ανέμων μπορεί να επιβαρύνει τις συνθήκες κυρίως στο Αιγαίο.

Το βασικό συμπέρασμα: ένα σχεδόν καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο βρίσκεται μπροστά μας, αλλά από τα μέσα της νέας εβδομάδας το φθινόπωρο αρχίζει να δείχνει πιο καθαρά τα δόντια του.

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