Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός παρουσιάζει αισθητή βελτίωση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί και τη θερμοκρασία να σημειώνει σταδιακή άνοδο τις επόμενες ημέρες.

Εξαίρεση αποτελεί η Κρήτη, όπου σημειώνονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, γεγονός που οδήγησε στο κλείσιμο του φαραγγιού της Σαμαριάς.

Στην ηπειρωτική χώρα ο υδράργυρος θα προσεγγίσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ κατά το επερχόμενο Σαββατοκύριακο αναμένεται περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας.

Οι βόρειοι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι στο Αιγαίο, καθιστώντας απαραίτητο τον έλεγχο των ακτοπλοϊκών δρομολογίων από τους ταξιδιώτες.

Η θερμή αυτή ανάπαυλα αναμένεται να κορυφωθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, πριν από την πιθανή μεταβολή του καιρού την ερχόμενη Τρίτη.

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Η Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου φέρνει σαφή βελτίωση του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας μετά την αστάθεια των προηγούμενων ημερών. Ο ήλιος επιστρέφει στις περισσότερες περιοχές και η θερμοκρασία αρχίζει σταδιακά να ανεβαίνει, χωρίς όμως να λείπουν οι τοπικές εξαιρέσεις.

Στην Κρήτη, και ιδιαίτερα στα δυτικά τμήματα του νησιού, τα πράγματα είναι διαφορετικά, καθώς προβλέπονται βροχές και καταιγίδες. Μάλιστα, εξαιτίας της πρόγνωσης για έντονα φαινόμενα, αποφασίστηκε να παραμείνουν κλειστές σήμερα και οι δύο είσοδοι του φαραγγιού της Σαμαριάς.

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Η εικόνα της Πέμπτης

Στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις. Περισσότερη συννεφιά αναμένεται στη νότια και νοτιοανατολική νησιωτική χώρα.

Στην Κρήτη αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, με σταδιακή βελτίωση αργότερα. Τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών υπάρχουν και προς τα Δωδεκάνησα.

Η θερμοκρασία επανέρχεται σταδιακά σε υψηλότερα επίπεδα και στα ηπειρωτικά οι μέγιστες τιμές θα πλησιάσουν κατά τόπους τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Αθήνα: ήλιος και άνοδος της θερμοκρασίας

Στην Αττική η Πέμπτη θα είναι κατά βάση ηλιόλουστη. Οι βόρειοι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να είναι αισθητοί, περισσότερο στα ανατολικά, χωρίς όμως να δημιουργούν γενικευμένα προβλήματα.

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Στο κέντρο της Αθήνας το meteo.gr δίνει θερμοκρασία περίπου από 20 έως 29 βαθμούς, ενώ η ΕΜΥ προβλέπει αίθριο καιρό. (meteo.gr)

Η αίσθηση επομένως θα είναι περισσότερο καλοκαιρινή κατά τις μεσημβρινές ώρες, με αρκετά πιο δροσερό πρωινό και βράδυ.

Θεσσαλονίκη: καλός καιρός και δροσερό πρωινό

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Στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στην Κεντρική Μακεδονία η εικόνα είναι επίσης βελτιωμένη. Αναμένονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με περιορισμένες νεφώσεις και χωρίς κάποιο οργανωμένο σύστημα βροχών.

Το πρωινό παραμένει δροσερό, χαρακτηριστικό πλέον της εποχής, ενώ το μεσημέρι η θερμοκρασία ανεβαίνει αισθητά.

Άνεμοι και θάλασσες

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Οι άνεμοι θα έχουν κυρίως βόρειες διευθύνσεις. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι κατά τόπους και οι ταξιδιώτες καλό είναι να ελέγχουν πριν από την αναχώρηση την τελευταία ενημέρωση των ακτοπλοϊκών εταιρειών, ιδιαίτερα για μικρότερα πλοία και ανοικτές θαλάσσιες διαδρομές.

Στο Ιόνιο οι συνθήκες αναμένονται γενικά ηπιότερες.

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου

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Η βελτίωση εδραιώνεται. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με λίγες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή περαιτέρω άνοδο.

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Στην Αθήνα η ΕΜΥ δίνει αίθριο καιρό και θερμοκρασία που φθάνει περίπου τους 28 βαθμούς, ενώ το meteo.gr κινείται κοντά στους 29 βαθμούς στο κέντρο. (Emy)

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

Το Σαββατοκύριακο ξεκινά με αρκετή ηλιοφάνεια και νέα άνοδο της θερμοκρασίας.

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Στην Αθήνα το meteo.gr προβλέπει μέγιστη περίπου 32 βαθμούς, ένδειξη μιας σύντομης επιστροφής σε αρκετά ζεστό καιρό για το δεύτερο μισό του Σεπτεμβρίου. (meteo.gr)

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου

Παρόμοιο το σκηνικό και την Κυριακή, με γενικά καλό καιρό και υψηλότερες θερμοκρασίες. Στην Αθήνα ο υδράργυρος προβλέπεται και πάλι να φθάσει περίπου τους 32 βαθμούς.

Δεν πρόκειται για καύσωνα, αλλά για αισθητή θερμή ανάπαυλα μετά την πρόσφατη πτώση της θερμοκρασίας. (meteo.gr)

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου

Η ζέστη φαίνεται να κορυφώνεται στην αρχή της νέας εβδομάδας. Για το κέντρο της Αθήνας, το meteo.gr δίνει αυτή τη στιγμή μέγιστη περίπου 33 βαθμούς και ελάχιστη 23 βαθμούς. (meteo.gr)

Ο καιρός παραμένει κατά βάση αίθριος, χωρίς να διαφαίνεται, με τα σημερινά δεδομένα, γενικευμένη φθινοπωρινή μεταβολή.

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου – η τάση

Στην τελευταία ημέρα της πενθήμερης προοπτικής αυξάνεται φυσιολογικά η αβεβαιότητα της πρόγνωσης. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν τάση υποχώρησης της θερμοκρασίας και περισσότερες νεφώσεις σε σχέση με το θερμό Σαββατοκύριακο.

Η εικόνα αυτή χρειάζεται επανεκτίμηση με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα των επόμενων 48 ωρών.

Το συμπέρασμα του πενθημέρου

Η χώρα αφήνει πίσω την πρόσφατη αστάθεια και περνά σε ένα διάστημα γενικά καλύτερου καιρού. Η Πέμπτη χρειάζεται προσοχή κυρίως στην Κρήτη, όμως από την Παρασκευή και ιδιαίτερα μέσα στο Σαββατοκύριακο ο ήλιος θα κυριαρχήσει και η θερμοκρασία θα ανεβεί αισθητά.

Στην Αθήνα, από τους περίπου 29 βαθμούς της Πέμπτης, ο υδράργυρος μπορεί να βρεθεί στους 32–33 βαθμούς μέσα στο Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα, θυμίζοντας ότι το καλοκαίρι δεν έχει ακόμη παραδώσει οριστικά τη σκυτάλη στο φθινόπωρο.