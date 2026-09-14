Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η πρώτη φθινοπωρινή μεταβολή του καιρού συνεχίζεται σήμερα με τοπικές βροχές στα ανατολικά και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στα νότια τμήματα της χώρας.

Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή πτώση, κυμαινόμενη μεταξύ 27 και 31 βαθμών Κελσίου, ενώ στην Αττική αναμένονται παροδικές νεφώσεις και πιθανή ασθενής βροχή.

Η ατμοσφαιρική αστάθεια με βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα επηρεάζει κυρίως το νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη έως την Τετάρτη.

Από την Πέμπτη ο καιρός παρουσιάζει τάσεις βελτίωσης, ενώ από την Παρασκευή αναμένεται περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας και ενίσχυση της ηλιοφάνειας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις που θα φτάνουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Παρά τη μεταβολή, οι μετεωρολόγοι διευκρινίζουν ότι δεν πρόκειται για μόνιμη είσοδο στο φθινόπωρο αλλά για ένα προσωρινό διάλειμμα της καλοκαιρινής περιόδου.

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Η πρώτη ουσιαστική φθινοπωρινή μεταβολή του Σεπτεμβρίου συνεχίζεται σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, χωρίς όμως να πρόκειται για γενικευμένη κακοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά, ενώ προς τα νότια μέσα στην ημέρα δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία πέφτει λίγο ακόμη, με τις μέγιστες στα βόρεια να περιορίζονται στους 27-29 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα γενικά στους 30-31 βαθμούς.

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Η Δευτέρα από το πρωί

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο θα υπάρχουν κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα τα διαστήματα ηλιοφάνειας θα είναι περισσότερα. Το μεσημέρι και το απόγευμα, πάντως, θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη, όπου στα ορεινά υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων.

Προς το βράδυ οι βροχές μετατοπίζονται προς τη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο. Η ορατότητα νωρίς το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά.

Το meteo δίνει μια ελαφρώς ηπιότερη εικόνα ως προς την έκταση των βροχών, με παροδικές νεφώσεις και κυρίως τοπικού χαρακτήρα φαινόμενα στα ανατολικά και νότια. Επισημαίνει επίσης σχετικά αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στη νότια Ελλάδα.

Αθήνα – Πιθανότητα για λίγη βροχή

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Στην Αττική θα υπάρχουν παροδικά αυξημένες νεφώσεις και δεν αποκλείεται κατά τόπους να ψιχαλίσει ή να σημειωθεί πρόσκαιρη ασθενής βροχή. Οι άνεμοι θα είναι κυρίως βορειοανατολικοί 3-4 και τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει περίπου τους 29-30 βαθμούς, με την ΕΜΥ να δίνει εύρος 19-30 βαθμών για την Αττική και το meteo περίπου 22-29 βαθμούς για το κέντρο της πόλης.

Θεσσαλονίκη – Πιο ήρεμη εικόνα

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Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, χωρίς κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε νότιους 3-4 μποφόρ.

Ο υδράργυρος θα κινηθεί περίπου από 16-17 έως 28-29 βαθμούς.

Τρίτη – Το ενδιαφέρον στρέφεται νότια

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Την Τρίτη το μεγαλύτερο ενδιαφέρον μεταφέρεται στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και σταδιακά στην Κρήτη, όπου προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα οι νεφώσεις θα είναι λιγότερες, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά μπορεί να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή.

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Τετάρτη – Επιμένει η αστάθεια

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Και την Τετάρτη τα νοτιοδυτικά και νότια θα παραμείνουν τα περισσότερο ευάλωτα τμήματα. Αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια τμήματα και την Κρήτη, με σταδιακή βελτίωση αργότερα.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι καλύτερος, αν και στα ηπειρωτικά ορεινά δεν αποκλείονται απογευματινοί όμβροι.

Πέμπτη – Τελευταία σκαμπανεβάσματα

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Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης έχει επισημάνει ότι η ατμοσφαιρική αστάθεια μπορεί να μας απασχολεί με μπόρες και καταιγίδες μέχρι περίπου την Τετάρτη και την Πέμπτη, πριν ο καιρός επιστρέψει σε περισσότερο καλοκαιρινή εικόνα.

Επομένως και την Πέμπτη χρειάζεται να κρατήσουμε μια επιφύλαξη για τοπικές μπόρες, ιδιαίτερα όπου η αστάθεια συναντά το έντονο ανάγλυφο της ηπειρωτικής χώρας.

Παρασκευή – Προς βελτίωση

Με τα σημερινά δεδομένα, από την Παρασκευή η εικόνα δείχνει να γίνεται αισθητά καλύτερη. Τα φαινόμενα περιορίζονται και επιστρέφουν περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Η θερμοκρασία αναμένεται να πάρει ξανά ελαφρώς την ανηφόρα, χωρίς όμως προς το παρόν να διαφαίνεται επιστροφή σε ακραία ζέστη.

Άνεμοι και θάλασσες

Σήμερα οι άνεμοι θα είναι κατά βάση βόρειοι. Στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 4-5 μποφόρ, ενώ στα Δωδεκάνησα οι βορειοδυτικοί θα αγγίζουν τοπικά τα 5-6 μποφόρ.

Στο Ιόνιο οι βορειοδυτικοί θα πνέουν 3-4 και τοπικά 5 μποφόρ. Την Τρίτη και την Τετάρτη οι βοριάδες στο Αιγαίο θα εξακολουθήσουν να φτάνουν κατά τόπους τα 5-6 μποφόρ.

Για όσους ταξιδεύουν με μικρά σκάφη χρειάζεται προσοχή κυρίως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, αλλά και στις θαλάσσιες περιοχές του νοτίου Ιονίου όπου θα αναπτύσσονται καταιγιδοφόρα νέφη.

Τι λένε Κολυδάς και Μαρουσάκης

Ο Θοδωρής Κολυδάς είχε εγκαίρως περιγράψει αυτή τη μεταβολή ως την πρώτη οργανωμένη αλλαγή του Σεπτεμβρίου, με βροχές, καταιγίδες και επιστροφή των θερμοκρασιών κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα, τονίζοντας όμως ότι δεν πρόκειται ακόμη για οριστική είσοδο στο φθινόπωρο.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης βλέπει μεγαλύτερη διάρκεια της αστάθειας, με μπόρες και καταιγίδες κατά διαστήματα έως την Πέμπτη και βελτίωση στη συνέχεια.

Το συμπέρασμα είναι ότι το παρατεταμένο κατακαλόκαιρο έκανε ένα ουσιαστικό διάλειμμα. Δεν μπαίνουμε ακόμη σε μόνιμο φθινόπωρο, αλλά μέχρι τα μέσα της εβδομάδας η ομπρέλα καλό είναι να βρίσκεται κοντά — ιδιαίτερα στα ανατολικά και, από σήμερα το βράδυ, στα νότια.