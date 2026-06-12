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Η ΕΜΥ προχώρησε σε επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού, βασιζόμενη στα νεότερα προγνωστικά δεδομένα, προειδοποιώντας για αλλαγή του καιρικού σκηνικού σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026.

Στη λίστα των περιοχών που αναμένεται να επηρεαστούν προστέθηκαν πλέον η Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, ενώ σε ορισμένες περιοχές τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου.

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Συγκεκριμένα, σήμερα Παρασκευή (12-06-2026) αναμένεται επιδείνωση του καιρού στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα αυτά θα συνοδεύονται κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), αυξημένη συχνότητα κεραυνών, ενώ δεν αποκλείεται και η εκδήλωση τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στη Μακεδονία σήμερα Παρασκευή από τις μεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής και της ανατολικής Μακεδονίας, όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες ώρες του Σαββάτου,

β. στη Θεσσαλία και στα ορεινά – ημιορεινά της Ηπείρου σήμερα Παρασκευή από τις μεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες,

γ. στις Σποράδες και την Εύβοια από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου,

δ. στην ανατολική Στερεά σήμερα Παρασκευή από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες,

ε. στη Θράκη από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου,

στ. στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (κυρίως περιοχή Λήμνου) από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου.