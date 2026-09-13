Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η θερμοκρασία υποχωρεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, συνοδευόμενη από τοπικές βροχές στα ανατολικά τμήματα της χώρας κατά την έναρξη της εβδομάδας.

Οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά στο Αιγαίο την Τρίτη, φτάνοντας τοπικά τα οκτώ μποφόρ και αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Από την Τετάρτη ο καιρός παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας και εξασθένηση των φαινομένων σε όλη την επικράτεια.

Η σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας προς το τέλος της εβδομάδας θα διατηρηθεί σε ήπια επίπεδα, χωρίς να επιστρέψουν οι πολύ υψηλές τιμές των προηγούμενων ημερών.

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Η πρώτη ουσιαστική φθινοπωρινή αλλαγή του Σεπτεμβρίου έχει ήδη γίνει αισθητή. Η θερμοκρασία υποχώρησε σε σχέση με τα προηγούμενα 24ωρα, οι βροχές και οι καταιγίδες επηρέασαν κυρίως τα βορειοανατολικά και το Αιγαίο, ενώ η νέα εβδομάδα ξεκινά με πιο ήπιες θερμοκρασίες και κατά τόπους αστάθεια.

Απόψε Κυριακή προς Δευτέρα

Κατά τη διάρκεια της νύχτας τα περισσότερα φαινόμενα θα εξασθενήσουν, χωρίς όμως να καθαρίσει εντελώς ο καιρός. Τοπικές νεφώσεις θα παραμείνουν κυρίως στα ανατολικά και βόρεια, με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών σε τμήματα της Θεσσαλίας, των Σποράδων, της Εύβοιας και της ανατολικής Στερεάς.

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Οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειοι, κατά τόπους ενισχυμένοι στο Αιγαίο, ενώ η νύχτα θα είναι αισθητά πιο δροσερή από τις προηγούμενες.

Δευτέρα: Τοπικές βροχές στα ανατολικά

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο ακόμη και θα κινηθεί πιο κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα της εποχής. Στα ανατολικά αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας αλλά και παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές κυρίως σε Σποράδες, Εύβοια, ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο. Στα δυτικά και στην Κρήτη θα επικρατήσει περισσότερη ηλιοφάνεια.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές θα κινηθούν περίπου στους 28 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλία, οι τοπικές μπόρες θα περιορίζονται κυρίως νωρίς το πρωί σε ανατολικό Πήλιο και Σποράδες, με σταδιακή βελτίωση στη συνέχεια.

Αθήνα: Πιο δροσερή αρχή της εβδομάδας

Στην Αθήνα η Δευτέρα θα είναι σαφώς πιο ήπια θερμοκρασιακά, με νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία αναμένεται περίπου από 20 έως 28 βαθμούς, ενώ δεν αποκλείονται πρόσκαιρες ασθενείς βροχές. Η Τρίτη θα είναι περισσότερο νεφελώδης, με τη θερμοκρασία γύρω στους 26 βαθμούς, και από Τετάρτη σταδιακά θα επιστρέψουν μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Θεσσαλονίκη: Βελτιωμένος καιρός

Στη Θεσσαλονίκη, μετά την αστάθεια της Κυριακής, η νέα εβδομάδα ξεκινά με γενικά βελτιωμένο καιρό. Οι θερμοκρασίες θα είναι χαμηλότερες από τις πολύ υψηλές τιμές των προηγούμενων ημερών, με πιο δροσερά πρωινά και βράδια.

Τρίτη: Λιγότερες βροχές, περισσότεροι βοριάδες

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Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου η αστάθεια περιορίζεται αισθητά στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος, με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στη νότια Πελοπόννησο.

Το βασικό στοιχείο της ημέρας θα είναι οι ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο, οι οποίοι μπορεί να φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ και τοπικά στα νότια ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Τετάρτη: Σταδιακή εξομάλυνση

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι στις περισσότερες περιοχές πιο ήρεμος, με νεφώσεις κατά διαστήματα και μεγαλύτερα ανοίγματα ηλιοφάνειας. Οι θερμοκρασίες παραμένουν σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

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Στην Αττική η μέγιστη θα κινηθεί περίπου στους 26 βαθμούς, ενώ οι βροχές θα είναι πολύ περιορισμένες ή και ανύπαρκτες.

Πέμπτη: Περισσότερος ήλιος

Την Πέμπτη η τάση δείχνει περαιτέρω βελτίωση. Οι νεφώσεις θα είναι λιγότερες, η ηλιοφάνεια περισσότερη και η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει ελαφρά, χωρίς όμως να επιστρέφουμε στα 35άρια των προηγούμενων ημερών.

Στην Αθήνα η θερμοκρασία αναμένεται κοντά στους 27-28 βαθμούς.

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Παρασκευή: Ηλιοφάνεια και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Η Παρασκευή δείχνει, με τα σημερινά στοιχεία, πιο σταθερή. Στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και στην Αθήνα θα πλησιάσει τους 28-29 βαθμούς.

Άνεμοι – Θάλασσες

Η μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται κυρίως την Τρίτη στο Αιγαίο, όπου οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά. Τοπικά δεν αποκλείονται ριπές 7 έως 8 μποφόρ, κυρίως στα νότια πελάγη, πριν αρχίσει σταδιακή εξασθένηση.

Προειδοποίηση για πυρκαγιές

Παρά τη μικρή πτώση της θερμοκρασίας, οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να αυξάνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης φωτιάς σε περιοχές με ξηρή βλάστηση. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όπου οι βοριάδες θα είναι ισχυροί, κυρίως στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Η γενική εικόνα του πενθημέρου είναι πλέον πιο καθαρή: η ζέστη των προηγούμενων ημερών υποχωρεί, η Δευτέρα κρατά λίγη αστάθεια στα ανατολικά, η Τρίτη φέρνει ισχυρούς βοριάδες και από Τετάρτη μέχρι Παρασκευή ο καιρός σταδιακά σταθεροποιείτ

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