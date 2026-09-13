Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το καλοκαιρινό σκηνικό υποχωρεί σταδιακά, καθώς η χώρα περνά σε μια περίοδο με πιο φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, όπως πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο.

Στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βορειοανατολικό Αιγαίο αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παρουσιάσει παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα έξι μποφόρ, καθιστώντας τις θάλασσες αρκετά ταραγμένες, αν και δεν υπάρχει εικόνα γενικευμένης κακοκαιρίας για το σύνολο της επικράτειας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλότερα επίπεδα από τις προηγούμενες ημέρες, πλησιάζοντας σταδιακά τις φυσιολογικές τιμές για την εποχή, ενώ η αστάθεια αναμένεται να περιοριστεί σημαντικά από την Τρίτη.

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Το παρατεταμένο καλοκαιρινό σκηνικό υποχωρεί από σήμερα, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, με τον καιρό να παρουσιάζει πλέον σαφώς πιο φθινοπωρινά χαρακτηριστικά. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του meteo.gr δείχνουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βορειοανατολικά, πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο.

Η μεταβολή, πάντως, δεν αφορά με την ίδια ένταση ολόκληρη τη χώρα. Στα νότια και σε αρκετές δυτικές περιοχές τα διαστήματα ηλιοφάνειας θα είναι μεγάλα, ενώ η κύρια ζώνη των φαινομένων μετατοπίζεται προς την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βορειοανατολικό Αιγαίο.

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Κυριακή: Πού θα χτυπήσουν βροχές και καταιγίδες

Στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βορειοανατολικό Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα επιμείνουν κυρίως κατά το πρώτο μισό της ημέρας και μετά το μεσημέρι θα αρχίσουν να σταματούν.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις, κατά τόπους πυκνότερες στα ανατολικά ηπειρωτικά, όπου δεν αποκλείονται πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Παράλληλα, οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα παραμείνουν σχετικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία πέφτει, αλλά δεν μιλάμε ακόμη για κρύο. Στη Δυτική Μακεδονία οι μέγιστες θα κινηθούν περίπου στους 26-27 βαθμούς, στη Μακεδονία και τη Θράκη στους 28-30 και τοπικά 31, ενώ Θεσσαλία και μεγάλο μέρος της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας θα φτάσουν περίπου στους 31-33 βαθμούς. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τοπικά ο υδράργυρος μπορεί ακόμη να αγγίξει τους 34 βαθμούς.

Αθήνα: Συννεφιές αλλά χωρίς γενικευμένη κακοκαιρία

Στην Αθήνα αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Δεν προκύπτει εικόνα γενικευμένης βροχής στην πρωτεύουσα, αν και τοπικά δεν αποκλείεται ένα σύντομο πέρασμα ασθενούς βροχής.

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Οι άνεμοι θα είναι κυρίως βόρειοι έως 4 μποφόρ και στα δυτικά της Αττικής δυτικοί-βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου από 24 έως 31-32 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Βροχές το πρωί και γρήγορη βελτίωση

Στη Θεσσαλονίκη η ημέρα ξεκινά με περισσότερες νεφώσεις και τοπικές βροχές, όμως η εικόνα αναμένεται να βελτιωθεί γρήγορα.

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Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί περίπου από 20 έως 30 βαθμούς.

Άνεμοι και θάλασσες: Έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σήμερα στο Αιγαίο. Από τη Θράκη μέχρι τη Λέσβο θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί άνεμοι 4-5 μποφόρ, ενώ στο υπόλοιπο Αιγαίο οι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5-6 μποφόρ.

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Στο Ιόνιο οι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 μποφόρ και στον Κορινθιακό το δυτικό ρεύμα τα 4-5 μποφόρ. Συνεπώς, χωρίς να υπάρχει εικόνα γενικευμένου απαγορευτικού, τοπικά οι θάλασσες του Αιγαίου θα είναι αρκετά ταραγμένες.

Δευτέρα: Παραμένει η δροσιά – Τοπικές βροχές στα ανατολικά

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία υποχωρεί λίγο ακόμη και πλησιάζει περισσότερο στα φυσιολογικά επίπεδα της εποχής. Στα ανατολικά προβλέπονται διαστήματα ηλιοφάνειας αλλά και παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές κυρίως σε Σποράδες, ανατολική Στερεά, Εύβοια και ανατολική Πελοπόννησο.

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Στα δυτικά και την Κρήτη θα επικρατήσει περισσότερο ηλιοφάνεια, αν και το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά μπορεί να σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες. Οι μέγιστες στις περισσότερες περιοχές θα βρίσκονται περίπου στους 28-31 βαθμούς.

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Τρίτη: Περιορίζεται σημαντικά η αστάθεια

Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου η εικόνα βελτιώνεται σημαντικά. Τα περισσότερα τμήματα της χώρας θα έχουν αίθριο καιρό, με πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών κυρίως στη νότια Πελοπόννησο και ενδεχομένως μεμονωμένων καταιγίδων.

Το σημαντικότερο στοιχείο θα είναι οι ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, οι οποίοι σύμφωνα με τις σημερινές προγνωστικές ενδείξεις μπορεί να φτάσουν τα 6-7 και τοπικά στα νότια ακόμη και τα 8 μποφόρ, πριν αρχίσουν να εξασθενούν.

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Τετάρτη – Πέμπτη: Παρακολουθούμε νέα αστάθεια

Για Τετάρτη 16 και Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου η προγνωστική εικόνα έχει ακόμη μεγαλύτερη αβεβαιότητα. Η γενική τάση δείχνει θερμοκρασίες σαφώς χαμηλότερες από τα 35άρια των προηγούμενων ημερών, όμως χρειάζεται προσοχή στις νεότερες προγνώσεις για την ακριβή έκταση νέων επεισοδίων αστάθειας.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης έχει επισημάνει ότι μπόρες και καταιγίδες μπορεί να εμφανίζονται κατά διαστήματα μέχρι και την Πέμπτη, ενώ οι παλαιότερες ενδείξεις για οργανωμένη μεταβολή γύρω στις 18 Σεπτεμβρίου χρειάζονται πλέον καθημερινή επανεκτίμηση.

Τι χρειάζεται προσοχή σήμερα

Η προσοχή στρέφεται κυρίως στις σποραδικές καταιγίδες της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και του Βορειοανατολικού Αιγαίου, ιδιαίτερα μέχρι το μεσημέρι, καθώς και στους ενισχυμένους ανέμους στο Αιγαίο. Με βάση τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα νωρίς το πρωί της Κυριακής, δεν προκύπτει γενικευμένη επικίνδυνη κακοκαιρία για όλη τη χώρα. Το βέβαιο είναι ότι η Ελλάδα περνά πλέον σε ένα σαφώς πιο φθινοπωρινό διάστημα, με χαμηλότερες θερμοκρασίες, περισσότερες νεφώσεις και επεισόδια αστάθειας.