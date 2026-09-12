Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η μεταβολή του καιρού ξεκίνησε το απόγευμα του Σαββάτου, επηρεάζοντας κυρίως την κεντρική και βόρεια Ελλάδα με βροχές και καταιγίδες.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν μια περίοδο αστάθειας με μπόρες και καταιγίδες κατά τόπους, η οποία αναμένεται να διατηρηθεί έως την ερχόμενη Πέμπτη.

Την Κυριακή τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στη βορειοανατολική χώρα, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά από τα υψηλά επίπεδα των προηγούμενων ημερών.

Η Δευτέρα θα παρουσιάσει μια πρόσκαιρη βελτίωση, όμως από την Τρίτη η ατμοσφαιρική αστάθεια θα ενισχυθεί εκ νέου με τοπικές καταιγίδες στα ηπειρωτικά.

Οι ειδικοί συνιστούν προσοχή στις υπαίθριες δραστηριότητες λόγω της πιθανότητας για έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και ξαφνικές καταιγίδες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

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Η αλλαγή του καιρού, για την οποία προειδοποιούσαν τις τελευταίες ημέρες οι μετεωρολόγοι, δεν είναι πλέον μόνο στους προγνωστικούς χάρτες. Το απόγευμα του Σαββάτου άρχισε να γίνεται αισθητή σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, με τη Θεσσαλία να βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο της αστάθειας.

Στη Λάρισα ο ουρανός σκοτείνιασε νωρίς το βράδυ, άρχισε να βρέχει και ακούγονταν βροντές, ενώ το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατέγραφε βροχοπτώσεις σε δεκάδες σταθμούς της χώρας.

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Το Σαββατοκύριακο αποτελεί ουσιαστικά την αρχή μιας περιόδου περισσότερο άστατου καιρού, η οποία δεν φαίνεται να τελειώνει αμέσως. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης εκτιμά ότι μπόρες και καταιγίδες θα απασχολούν κατά διαστήματα περιοχές της χώρας ακόμη και μέχρι την Πέμπτη, ενώ και ο Θοδωρής Κολυδάς έχει επισημάνει τη μεταβολή με βροχές, καταιγίδες και υποχώρηση των υψηλών θερμοκρασιών.

Απόψε Σάββατο προς Κυριακή: Η αστάθεια βρίσκεται ήδη εδώ

Κατά τη διάρκεια του απογεύματος και του βραδιού του Σαββάτου οι βροχές και οι καταιγίδες επικεντρώνονται κυρίως στην κεντρική και βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα.

Θεσσαλία, Ήπειρος και τμήματα της Μακεδονίας βρίσκονται μεταξύ των περιοχών με τη μεγαλύτερη πιθανότητα εκδήλωσης φαινομένων. Κατά τόπους οι καταιγίδες μπορεί να συνοδεύονται από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, πρόσκαιρα δυνατή βροχή και ενισχυμένους ανέμους.

Η νύχτα δεν θα είναι ίδια σε ολόκληρη τη χώρα. Στα νότια και σε αρκετές νησιωτικές περιοχές τα φαινόμενα θα είναι πολύ λιγότερα ή και ανύπαρκτα.

Κυριακή: Καταιγίδες κυρίως στα βορειοανατολικά

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Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η αστάθεια μετατοπίζεται περισσότερο προς τη βορειοανατολική Ελλάδα.

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και σε περιοχές του βορειοανατολικού Αιγαίου, χωρίς να αποκλείονται πρόσκαιρα φαινόμενα και σε γειτονικές περιοχές.

Οι άνεμοι στρέφονται περισσότερο σε βορειοδυτικούς και στα πελάγη μπορούν να φθάνουν περίπου τα 6 μποφόρ.

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Η θερμοκρασία αρχίζει να υποχωρεί από τις πολύ υψηλές τιμές των προηγούμενων ημερών, περισσότερο στη βόρεια Ελλάδα.

Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αθήνα η μεταβολή θα είναι σαφώς ηπιότερη. Αναμένονται διαστήματα με νεφώσεις, αλλά η πρωτεύουσα δεν βρίσκεται στον κύριο άξονα των ισχυρότερων φαινομένων του Σαββατοκύριακου. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, με σταδιακή όμως αποκλιμάκωση μέσα στις επόμενες ημέρες.

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Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα είναι περισσότερο φθινοπωρινή. Αυξημένες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών ή μπόρας συνοδεύουν τη μεταβολή, ενώ η θερμοκρασία υποχωρεί αισθητά σε σχέση με τα προηγούμενα πολύ ζεστά 24ωρα.

Δευτέρα: Πρόσκαιρη βελτίωση, αλλά όχι οριστικό τέλος

Η Δευτέρα φαίνεται να λειτουργεί περισσότερο ως ένα διάλειμμα ανάμεσα στα επεισόδια αστάθειας παρά ως επιστροφή σε παρατεταμένη καλοκαιρία.

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Σε αρκετές περιοχές θα υπάρχουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, όμως στα ηπειρωτικά οι νεφώσεις θα πυκνώνουν κατά τόπους και δεν αποκλείονται τοπικές μπόρες, ιδιαίτερα κοντά σε ορεινούς όγκους.

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Οι θερμοκρασίες θα έχουν πλέον υποχωρήσει από τα πρόσφατα επίπεδα ζέστης, χωρίς όμως να μιλάμε για κρύο.

Τρίτη: Επιστρέφουν οι μπόρες

Από την Τρίτη η ατμοσφαιρική αστάθεια αναμένεται να ενισχυθεί εκ νέου.

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Κατά τις θερμές ώρες της ημέρας θα αναπτύσσονται νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα εκδηλώνονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η ακριβής γεωγραφική κατανομή των ισχυρότερων φαινομένων χρειάζεται ακόμη παρακολούθηση, καθώς σε τέτοιου τύπου αστάθεια οι προγνωστικοί χάρτες μπορούν να αλλάζουν σημαντικά ακόμη και 24 ώρες πριν.

Τετάρτη: Συνεχίζεται το άστατο σκηνικό

Παρόμοια εικόνα διατηρείται και την Τετάρτη.

Η ημέρα δεν προβλέπεται βροχερή από το πρωί μέχρι το βράδυ σε ολόκληρη τη χώρα. Αντίθετα, το χαρακτηριστικό θα είναι οι εναλλαγές ηλιοφάνειας και νεφώσεων και η ανάπτυξη μπόρας ή καταιγίδας κατά τόπους, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Όπου εκδηλώνονται καταιγίδες, δεν αποκλείεται να έχουν πρόσκαιρα έντονο χαρακτήρα.

Πέμπτη: Η αστάθεια επιμένει

Και την Πέμπτη, σύμφωνα με τη σημερινή τάση των προγνωστικών δεδομένων, δεν μπορούμε ακόμη να μιλήσουμε για πλήρη σταθεροποίηση.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης έχει επισημάνει ότι οι μπόρες και οι καταιγίδες ενδέχεται να επιμείνουν σε περιοχές της χώρας μέχρι και την Πέμπτη. Όσο απομακρυνόμαστε χρονικά, βεβαίως, τόσο μειώνεται η βεβαιότητα για τις ακριβείς περιοχές και ώρες εκδήλωσης των φαινομένων.

Προσοχή στις ξαφνικές καταιγίδες

Το βασικό χαρακτηριστικό αυτής της μεταβολής δεν είναι μια οργανωμένη πολυήμερη κακοκαιρία που θα βρέχει αδιάκοπα σε όλη την Ελλάδα. Είναι κυρίως η αυξημένη αστάθεια, με καταιγίδες που μπορούν να δημιουργηθούν γρήγορα και τοπικά να αποκτήσουν ένταση.

Χρειάζεται επομένως προσοχή ιδιαίτερα σε υπαίθριες δραστηριότητες, ορεινές περιοχές και μετακινήσεις όταν αναπτύσσονται καταιγιδοφόρα νέφη, καθώς οι κεραυνοί, οι ισχυρές ριπές ανέμου και η απότομη ένταση της βροχής αποτελούν τους κυριότερους κινδύνους.

Το βέβαιο είναι ότι η παρατεταμένη εικόνα του καλοκαιριού αρχίζει να δίνει τη θέση της σε έναν πολύ πιο «ζωντανό» Σεπτέμβριο. Η Θεσσαλία το κατάλαβε ήδη από το απόγευμα του Σαββάτου και η αστάθεια θα μας απασχολήσει, με διαλείμματα, και μέσα στη νέα εβδομάδα.