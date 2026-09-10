Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Παρασκευή και το Σάββατο θα διατηρήσουν καλοκαιρινές συνθήκες με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που θα φτάνουν τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Από την Κυριακή αυξάνεται η ατμοσφαιρική αστάθεια με την εμφάνιση τοπικών βροχών και μπόρων σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά από τη Δευτέρα, με την Τρίτη να αναμένεται η πιο δροσερή ημέρα του πενθημέρου.

Οι αρμόδιοι προειδοποιούν για υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών την Παρασκευή λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ενισχυμένων ανέμων σε ορισμένες περιοχές.

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Η Ελλάδα θα εξακολουθήσει για ακόμη δύο ημέρες να κινείται σε καθαρά καλοκαιρινούς ρυθμούς, όμως στον ορίζοντα αρχίζει να διακρίνεται η πρώτη πιο ουσιαστική αλλαγή του Σεπτεμβρίου.

Η Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου θα είναι ζεστές ημέρες, με αρκετή ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που τοπικά θα φθάσουν τους 33-34 βαθμούς. Από την Κυριακή, όμως, αυξάνεται η αστάθεια και κάνουν την εμφάνισή τους βροχές και τοπικές μπόρες, ενώ από τη Δευτέρα και κυρίως την Τρίτη η θερμοκρασία υποχωρεί αισθητά.

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Δεν πρόκειται, με τα σημερινά δεδομένα, για οργανωμένη φθινοπωρινή κακοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα. Είναι όμως η πρώτη ένδειξη ότι το παρατεταμένο καλοκαιρινό σκηνικό αρχίζει να παρουσιάζει ρωγμές.

Απόψε Πέμπτη προς Παρασκευή – ήρεμη και σχετικά ζεστή νύχτα

Το βράδυ της Πέμπτης και κατά τη διάρκεια της νύχτας προς Παρασκευή ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα διατηρηθούν ενισχυμένοι κατά τόπους, χωρίς όμως να δημιουργείται γενικευμένο πρόβλημα στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα και στα νότια.

Παρασκευή – ζέστη έως 34 βαθμούς

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Η Παρασκευή θα θυμίζει περισσότερο καλοκαίρι παρά μέσα Σεπτεμβρίου. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε υψηλά επίπεδα και στα ηπειρωτικά θα φθάσει κατά τόπους τους 33-34 βαθμούς.

Στην Αθήνα αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία περίπου από 20 έως 34 βαθμούς.

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Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι επίσης κατά βάση αίθριος έως αραιά συννεφιασμένος, με ζέστη τις μεσημβρινές ώρες.

Προειδοποίηση για την Παρασκευή: Προσοχή χρειάζεται κυρίως στις υψηλές μεσημβρινές θερμοκρασίες και στους κατά τόπους ενισχυμένους ανέμους. Παραμένει επίσης απαραίτητη η προσοχή για εκδήλωση και γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιάς σε ξηρές και ανεμοδαρμένες περιοχές.

Σάββατο – η τελευταία καθαρά καλοκαιρινή ημέρα

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Το Σάββατο θα διατηρηθεί η ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας και η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή.

Στην Αθήνα το θερμόμετρο αναμένεται να φθάσει περίπου τους 33 βαθμούς, με ελάχιστη γύρω στους 21.

Στα ηπειρωτικά, ωστόσο, προς τις απογευματινές ώρες δεν αποκλείεται να αρχίσουν να αναπτύσσονται περισσότερες νεφώσεις, προαναγγέλλοντας τη μεταβολή που ακολουθεί.

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Κυριακή – έρχονται οι πρώτες βροχές

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Εδώ βρίσκεται το ενδιαφέρον της πρόγνωσης.

Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η ατμοσφαιρική αστάθεια αυξάνεται και σε τμήματα της χώρας αναμένονται οι πρώτες βροχές και τοπικές μπόρες, χωρίς πάντως να μιλάμε αυτή τη στιγμή για γενικευμένη κακοκαιρία.

Ακόμη και η Αθήνα μπαίνει στην περιοχή πιθανότητας για μπόρες, με τη θερμοκρασία να πέφτει περίπου στους 30 βαθμούς.

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Η μεταβολή θα γίνει περισσότερο αισθητή σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, όπου τοπικά μπορεί να εκδηλωθούν βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες.

Δευτέρα – πέφτει αισθητά η θερμοκρασία

Τη Δευτέρα η θερμοκρασία ακολουθεί καθοδική πορεία.

Στην Αθήνα η μέγιστη αναμένεται πλέον γύρω στους 27 βαθμούς, δηλαδή έως και 7 βαθμούς χαμηλότερα από την Παρασκευή.

Ο καιρός θα παρουσιάζει εναλλαγές ηλιοφάνειας και νεφώσεων, ενώ η αστάθεια θα επιμένει κατά τόπους κυρίως στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Το βράδυ θα είναι αισθητά πιο δροσερό, ιδιαίτερα στα βόρεια και στα ορεινά.

Τρίτη – πιο φθινοπωρινή εικόνα και νέες μπόρες

Η Τρίτη φαίνεται ότι θα είναι η πιο δροσερή ημέρα αυτού του πενθημέρου.

Στην Αθήνα η θερμοκρασία προβλέπεται να κινηθεί περίπου από 18 έως 26 βαθμούς, με πιθανότητα νέων τοπικών βροχών ή μπόρας.

Ανάλογη εικόνα αναμένεται σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, με περισσότερες νεφώσεις και κατά τόπους φαινόμενα.

Η πρώτη μικρή «πόρτα» προς το φθινόπωρο

Άρα, η εικόνα που κρατάμε είναι αρκετά καθαρή: Παρασκευή και Σάββατο παραμένουμε σε καλοκαιρινές συνθήκες, την Κυριακή εμφανίζονται οι πρώτες βροχές, ενώ από Δευτέρα και Τρίτη η πτώση της θερμοκρασίας γίνεται αισθητή.

Δεν αποχαιρετούμε ακόμη το καλοκαίρι. Για πρώτη φορά, όμως, ο Σεπτέμβριος δείχνει ότι αρχίζει να θυμάται… το φθινόπωρο.