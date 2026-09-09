Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Τετάρτη χαρακτηρίζεται από ηλιοφάνεια, ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο και πιθανές τοπικές καταιγίδες στα ορεινά της Πίνδου και της Πελοποννήσου.

Η θερμοκρασία παραμένει σε υψηλά επίπεδα για την εποχή, παρά τη σταδιακή υποχώρηση της έντονης ζέστης των προηγούμενων ημερών.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας τέσσερα στην Αττική και την Εύβοια.

Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν έως την Παρασκευή, ενώ από το Σάββατο προβλέπεται σταδιακή πτώση του υδραργύρου.

Η ουσιαστική μεταβολή του καιρού με πιθανές βροχές τοποθετείται χρονικά από την Κυριακή και έπειτα.

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Το πρωινό της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου βρίσκει τη χώρα σε ένα μεταβατικό αλλά ακόμη καθαρά καλοκαιρινό σκηνικό. Η μεγάλη ζέστη των προηγούμενων ημερών αρχίζει να περιορίζεται, χωρίς όμως να έχουμε πραγματική φθινοπωρινή αλλαγή. Το κύριο χαρακτηριστικό σήμερα θα είναι οι ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, ενώ από το μεσημέρι η αστάθεια θα δώσει τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στον ορεινό άξονα της Πίνδου και στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Τετάρτη: μπόρες στην Πίνδο και την Πελοπόννησο

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Η Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου θα είναι κατά βάση ηλιόλουστη. Από τις μεσημβρινές ώρες όμως οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν και αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην Πίνδο και στα ορεινά της Κεντρικής και Νότιας Πελοποννήσου. Στην υπόλοιπη Ελλάδα τα φαινόμενα θα είναι πολύ πιο περιορισμένα ή δεν θα υπάρξουν καθόλου.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, αλλά χαμηλότερα από τα 37άρια και 38άρια των προηγούμενων ημερών. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης είχε ήδη επισημάνει ότι μετά την έντονη ζέστη θα ακολουθήσει σταδιακή αποκλιμάκωση, με τους βοριάδες στο Αιγαίο να ενισχύονται και με πιθανότητα απογευματινών φαινομένων στα ορεινά.

Αθήνα: ήλιος, 32 βαθμοί αλλά μεγάλη προσοχή στις φωτιές

Στην Αθήνα προβλέπεται αίθριος έως σχεδόν αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου από 19 έως 32°C, ενώ την Παρασκευή μπορεί και πάλι να φτάσει τους 34°C.

Εδώ όμως βρίσκεται η σημαντικότερη προειδοποίηση της ημέρας: η Αττική βρίσκεται σε κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 4 – πολύ υψηλός κίνδυνος.

Θεσσαλονίκη: καλοκαιρινή ημέρα

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Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά καλός καιρός, με τις νεφώσεις να αυξάνονται πρόσκαιρα κυρίως γύρω από τα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε καλοκαιρινά επίπεδα, χωρίς όμως τις ακραίες τιμές των προηγούμενων ημερών.

Αιγαίο: προσοχή στους βοριάδες

Στο Αιγαίο οι βοριάδες αποτελούν το βασικό μετεωρολογικό στοιχείο της ημέρας και θα είναι τοπικά ισχυροί. Αυτό σημαίνει ότι οι συνθήκες στις θαλάσσιες μετακινήσεις χρειάζονται προσοχή, ιδιαίτερα στα πιο εκτεθειμένα πελάγη και περάσματα. Το Ιόνιο θα είναι γενικά πιο ήρεμο.

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Πέμπτη: ξανά άνοδος της θερμοκρασίας

Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου το καλοκαιρινό σκηνικό θα διατηρηθεί. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει τοπικά μικρή άνοδο, ενώ στα ηπειρωτικά δεν αποκλείονται και πάλι απογευματινές νεφώσεις. Στην Αθήνα αναμένονται περίπου 20–32°C.

Παρασκευή: το τελευταίο δυνατό 34άρι

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Η Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου φαίνεται να είναι από τις θερμότερες ημέρες του πενθημέρου. Στην Αθήνα η ΕΜΥ δίνει μέγιστη περίπου 34°C, ενώ σε θερμές ηπειρωτικές περιοχές οι τιμές ενδέχεται να κινηθούν ακόμη υψηλότερα.

Η γενική τάση, πάντως, είναι ότι η ζέστη πλησιάζει προς το τέλος της. Ο Θεόδωρος Κολυδάς επισημαίνει ότι η πτώση της θερμοκρασίας δεν θα γίνει απότομα και παντού ταυτόχρονα: σε ορισμένες περιοχές οι υψηλές θερμοκρασίες θα επιμείνουν έως περίπου τις 11–12 Σεπτεμβρίου.

Σάββατο: αρχίζει η υποχώρηση

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Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία αρχίζει σταδιακά να χάνει έδαφος. Η Αθήνα αναμένεται να κινηθεί κοντά στους 32°C, με ηλιοφάνεια, ενώ η ατμόσφαιρα θα γίνεται σταδιακά πιο ασταθής στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.

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Κυριακή: εδώ φαίνεται η ουσιαστική αλλαγή

Η Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου είναι η ημέρα που χρειάζεται πλέον παρακολούθηση. Τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας και αυξημένη πιθανότητα βροχών και καταιγίδων, με τα δυτικά τμήματα της χώρας να εμφανίζονται περισσότερο εκτεθειμένα στην πρώτη φάση της μεταβολής.

Στην Αθήνα η μέγιστη υποχωρεί κοντά στους 31°C, ενώ η πιο αισθητή αλλαγή φαίνεται να ακολουθεί από τη Δευτέρα.

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Κόκκινο καμπανάκι για τις φωτιές

Η σημαντικότερη προειδοποίηση σήμερα δεν αφορά τις καταιγίδες αλλά τις δασικές πυρκαγιές. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε πολύ υψηλό κίνδυνο – κατηγορία 4 – ολόκληρη την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας. Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα.

Με τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα νωρίς το πρωί δεν υπάρχει σε ισχύ έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ. Αυτό όμως δεν μειώνει την ανάγκη προσοχής λόγω των βοριάδων και του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Η συνολική εικόνα του πενθημέρου: Τετάρτη με τοπικές καταιγίδες στα ορεινά και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο, Πέμπτη–Παρασκευή με αρκετή ζέστη, από το Σάββατο σταδιακή υποχώρηση και Κυριακή με τα πρώτα σοβαρότερα σημάδια αλλαγής του καιρού.