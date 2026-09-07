Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Πολύ υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς τη Δευτέρα σε πολλές περιοχές της χώρας, λόγω των ισχυρών βόρειων ανέμων στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή υποχώρηση την Τρίτη, διατηρώντας ωστόσο το καλοκαιρινό σκηνικό με ηλιοφάνεια σχεδόν σε όλη την επικράτεια.

Από την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή αναμένεται νέα άνοδος του υδραργύρου, καθώς δεν διαφαίνεται κάποια σημαντική φθινοπωρινή μεταβολή έως το τέλος της εβδομάδας.

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Η Δευτέρα θέλει ιδιαίτερη προσοχή λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς σε μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ από την Τρίτη η θερμοκρασία υποχωρεί λίγο. Προς Πέμπτη και κυρίως Παρασκευή ο υδράργυρος παίρνει ξανά την ανηφόρα. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΜΥ και του meteo.gr συγκλίνουν σε γενικά σταθερό και κατά κύριο λόγο αίθριο σκηνικό.

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου – ήλιος, ζέστη και δυνατό μελτέμι

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Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Η θερμοκρασία παραμένει σχετικά υψηλή για την εποχή, ενώ το βασικό χαρακτηριστικό της ημέρας θα είναι οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, που τοπικά θα φτάνουν τα 7 μποφόρ.

Στην Αθήνα περιμένουμε ηλιοφάνεια, με θερμοκρασία περίπου 22-33°C. Στη Θεσσαλονίκη επίσης αρκετή ηλιοφάνεια, με 18-32°C.

Στις θάλασσες χρειάζεται προσοχή κυρίως στο Αιγαίο. Το Ιόνιο θα είναι σαφώς ηπιότερο, ενώ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο το μελτέμι θα διατηρεί κατά τόπους αρκετά κυματώδη θάλασσα. Η ΕΜΥ υπενθυμίζει ότι οι ριπές μπορούν να είναι σημαντικά ισχυρότερες από τη μέση ένταση του ανέμου.

Η μεγάλη προσοχή της ημέρας αφορά τις πυρκαγιές. Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε κατηγορία κινδύνου 4 – πολύ υψηλό κίνδυνο την Αττική, τη Χαλκιδική, τη Θάσο, Μαγνησία και Σποράδες, Εύβοια, Φθιώτιδα, Βοιωτία, περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου, καθώς και μεγάλο μέρος του Αιγαίου και την Κρήτη.

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου – μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Το καλοκαιρινό σκηνικό συνεχίζεται, αλλά η ζέστη γίνεται πιο υποφερτή. Οι περισσότερες περιοχές θα έχουν ηλιοφάνεια ή λίγες μόνο νεφώσεις.

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Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου από 20 έως 31°C, ενώ η επίσημη πρόγνωση της ΕΜΥ δίνει επίσης αίθριο καιρό και βόρειο άνεμο. Στη Θεσσαλονίκηπεριμένουμε περίπου 17-30°C.

Στο Αιγαίο οι βοριάδες εξακολουθούν να καθορίζουν τις συνθήκες, επομένως όσοι ταξιδεύουν με πλοίο καλό είναι να παρακολουθούν τις νεότερες αναγγελίες της ΕΜΥ.

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου – σταθερός καιρός και δροσερότερο πρωινό

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Η Τετάρτη διατηρεί την εικόνα της καλοκαιρίας στις περισσότερες περιοχές. Οι πρωινές θερμοκρασίες πέφτουν αισθητά σε σχέση με το πολύ ζεστό Σαββατοκύριακο, αλλά το μεσημέρι παραμένει καλοκαιρινό.

Στην Αθήνα αναμένονται περίπου 19-32°C, με ηλιοφάνεια. Η ΕΜΥ στην τελευταία διαθέσιμη πρόγνωσή της δίνει επίσης αίθριο καιρό για την πρωτεύουσα. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου στους 18-30°C.

Οι βόρειοι άνεμοι θα συνεχίσουν να γίνονται αισθητοί κυρίως στο Αιγαίο, χωρίς πάντως μέχρι στιγμής να διαφαίνεται γενικευμένη κακοκαιρία.

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Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου – καλοκαιρινή ημέρα στις περισσότερες περιοχές

Η Πέμπτη διατηρεί γενικά το ίδιο μοτίβο: αρκετός ήλιος, περιορισμένες νεφώσεις και θερμοκρασίες χωρίς μεγάλη μεταβολή.

Στην Αθήνα περιμένουμε περίπου 20-32°C και στη Θεσσαλονίκη 19-30°C.

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Οι άνεμοι εξακολουθούν να είναι κυρίως βόρειων διευθύνσεων στα ανατολικά πελάγη. Στο Ιόνιο οι συνθήκες αναμένονται γενικά ηπιότερες.

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Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου – ξανά προς τα πάνω ο υδράργυρος

Η εβδομάδα φαίνεται ότι θα κλείσει με νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας και αρκετή ηλιοφάνεια.

Στην Αθήνα ο υδράργυρος προβλέπεται να φτάσει περίπου τους 34°C, με ελάχιστη γύρω στους 21°C. Στη Θεσσαλονίκη η μέγιστη ανεβαίνει κοντά στους 32°C, με ελάχιστη περίπου 20°C.

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Με τα σημερινά προγνωστικά δεδομένα, λοιπόν, δεν φαίνεται κάποια οργανωμένη φθινοπωρινή μεταβολή έως την Παρασκευή. Η Ελλάδα παραμένει σε ένα παρατεταμένο καλοκαιρινό μοτίβο, με το μελτέμι να λειτουργεί αφενός ως ανάχωμα στην έντονη ζέστη στο Αιγαίο και αφετέρου ως παράγοντας που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο γρήγορης εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς.

Η εικόνα της εβδομάδας με μια ματιά

Δευτέρα: 32-35°C κατά τόπους, μελτέμι έως 7 μποφόρ και πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές.

Τρίτη: μικρή πτώση θερμοκρασίας, γενικά αίθριος καιρός.

Τετάρτη: ήλιος και πιο δροσερό πρωινό, περίπου 30-32°C στις δύο μεγάλες πόλεις.

Πέμπτη: σταθερή καλοκαιρία και βοριάδες στο Αιγαίο.

Παρασκευή: νέα μικρή άνοδος, με 34°C περίπου στην Αθήνα και 32°C στη Θεσσαλονίκη.