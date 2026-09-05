Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου παρουσιάζει έντονα καλοκαιρινά χαρακτηριστικά με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες που θα φτάσουν έως τους 39 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή.

Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο ενισχύουν τον κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών, απαιτώντας ιδιαίτερη προσοχή από τις αρμόδιες αρχές και τους πολίτες.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα τη Δευτέρα, ενώ από την Τρίτη αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση και επιστροφή σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας προβλέπεται πιθανή μεταβολή του καιρού με φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, η οποία αναμένεται να επιβεβαιωθεί από τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία.

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Καλοκαίρι επιμένει να θυμίζει ο καιρός το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Το Σάββατο θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, θερμοκρασίες έως 36°C και βοριάδες που στο Αιγαίο θα φθάσουν πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ. Η Κυριακή αναμένεται ακόμη θερμότερη, ενώ από την Τρίτη αρχίζει σταδιακά η αποκλιμάκωση.

Σάββατο: Ήλιος και ζέστη σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα

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Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του meteo, σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά. Σχετικά αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης προβλέπονται στο Αιγαίο και στην Κρήτη. (meteo.gr)

Η θερμοκρασία θα φθάσει τους 31°C στη Δυτική Μακεδονία, τους 34°C στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη, τους 35°C στη Θεσσαλία και έως τους 36°C στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Στις Κυκλάδες οι μέγιστες θα είναι γύρω στους 31°C και στην Κρήτη έως 32°C. (meteo.gr)

Αθήνα: Καθαρός ουρανός και έως 36°C

Στην Αττική η ημέρα θα είναι ηλιόλουστη. Για το κέντρο της Αθήνας το meteo δίνει περίπου 26°C νωρίς το πρωί και έως 36°C το απόγευμα, με βόρειους ανέμους γύρω στα 4 μποφόρ τις θερμές ώρες της ημέρας. (meteo.gr)

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η Κυριακή: τα σημερινά προγνωστικά στοιχεία του meteo ανεβάζουν τη μέγιστη θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας ακόμη και στους 39°C, τιμή εξαιρετικά υψηλή για την εποχή. (meteo.gr)

Θεσσαλονίκη: Καλοκαιρινό Σάββατο

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Αίθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Το πρωί η θερμοκρασία βρίσκεται περίπου στους 24–26°C, ενώ το μεσημέρι ανεβαίνει στους 30°C και η μέγιστη αναμένεται γύρω στους 33°C. (meteo.gr)

Προσοχή στο Αιγαίο – Το μελτέμι επιμένει

Το βασικό στοιχείο της ημέρας, πέρα από τη ζέστη, είναι οι βόρειοι άνεμοι. Στο Αιγαίο θα ενισχυθούν πρόσκαιρα έως τα 7 μποφόρ, δημιουργώντας δυσκολότερες συνθήκες κυρίως για τα μικρά σκάφη. Η ΕΜΥ έχει εκδώσει το πρωινό ναυτικό δελτίο για τη METAREA 3, με τους ανέμους να αποτελούν βασικό παράγοντα της σημερινής εικόνας στις ελληνικές θάλασσες. (meteo.gr)

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Με τους βοριάδες, τη ζέστη και την ξηρότητα χρειάζεται παράλληλα αυξημένη προσοχή για την εκδήλωση και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. Η Πολιτική Προστασία έχει εκδώσει τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. (Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας)

Κυριακή: Η πιο ζεστή ημέρα

Η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμη περισσότερο την Κυριακή. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές και σε ηπειρωτικά τμήματα ο υδράργυρος μπορεί να προσεγγίσει τους 37–38°C, τοπικά και τους 39°C σύμφωνα με επιμέρους προγνωστικά δεδομένα. Στην Αθήνα το meteo δίνει έως 39°C στο κέντρο. (meteo.gr)

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Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σε σχέση με το Σάββατο και αυτό θα κάνει τη ζέστη περισσότερο αισθητή.

Δευτέρα: Παραμένει η ζέστη αλλά αρχίζει η αλλαγή

Τη Δευτέρα το θερμό σκηνικό δεν εγκαταλείπει αμέσως τη χώρα. Οι θερμοκρασίες θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, όμως από τα βόρεια θα αρχίσουν να διαφαίνονται τα πρώτα σημάδια της επερχόμενης μεταβολής.

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Στην Αθήνα τα σημερινά στοιχεία δίνουν περίπου 36°C, με ενίσχυση ξανά των βορειοανατολικών ανέμων. (meteo.gr)

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Τρίτη – Τετάρτη: Πέφτει η θερμοκρασία

Από την Τρίτη φαίνεται να «κλειδώνει» η αποκλιμάκωση. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες υποχωρούν και ο υδράργυρος επιστρέφει σταδιακά σε περισσότερο φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Για την Αθήνα οι ενδείξεις κινούνται περίπου στους 32–34°C την Τρίτη και γύρω στους 33°C την Τετάρτη. (Θεόδωρος Κολυδάς)

Μαρουσάκης: Στο βάθος οργανωμένη κακοκαιρία

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Εδώ βρίσκεται και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της μακροπρόθεσμης τάσης. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης εκτιμά ότι μετά τις καλοκαιρινές ημέρες που διανύουμε υπάρχει ένδειξη για οργανωμένη μεταβολή του καιρού προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας, με περισσότερο φθινοπωρινά και κατά τόπους ακόμη και «χειμωνιάτικα» χαρακτηριστικά. Επειδή όμως μιλάμε για αρκετές ημέρες μπροστά, η εξέλιξη χρειάζεται επιβεβαίωση από τα νεότερα προγνωστικά τρεξίματα.

Ο Θοδωρής Κολυδάς έχει επίσης επισημάνει ότι συνολικά ο Σεπτέμβριος αναμένεται θερμότερος από τα κανονικά επίπεδα, με πιθανότητα να είναι και υγρότερος από τον μέσο όρο.

Η εικόνα της εβδομάδας με μια ματιά

Το Σαββατοκύριακο είναι καθαρά καλοκαιρινό. Σάββατο έως 36°C, Κυριακή τοπικά 38–39°C, με το μελτέμι ισχυρότερο σήμερα και σαφώς ασθενέστερο αύριο. Η Δευτέρα παραμένει ζεστή, από την Τρίτη όμως αρχίζει η πτώση της θερμοκρασίας.

Και προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας κρατάμε την πρώτη σοβαρή ένδειξη για ουσιαστικότερη αλλαγή του καιρού — αλλά γι’ αυτήν θα χρειαστούν ακόμη δύο-τρία 24ωρα ώστε να φανεί πόσο ισχυρή και πόσο γενικευμένη θα είναι.