Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Υψηλές θερμοκρασίες επικρατούν σήμερα στην ηπειρωτική χώρα, ενώ ταυτόχρονα εκδηλώνονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Η αστάθεια εντοπίζεται κυρίως σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Ήπειρο και Πελοπόννησο, με τα φαινόμενα να παρουσιάζουν τοπικό χαρακτήρα και μεταβλητή ένταση.

Από την Παρασκευή ο καιρός βελτιώνεται στις περισσότερες περιοχές, με την αστάθεια να περιορίζεται και τους βόρειους ανέμους να ενισχύονται σημαντικά στο Αιγαίο.

Παρά τις βροχοπτώσεις, η θερμοκρασία παραμένει σε υψηλά επίπεδα για την εποχή, ενώ ο συνδυασμός ζέστης και ανέμων διατηρεί τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε ορισμένες περιοχές.

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Ο Σεπτέμβριος δείχνει από τις πρώτες κιόλας ημέρες ότι δεν έχει αποφασίσει αν θέλει να παραμείνει καλοκαίρι ή να μας θυμίσει ότι μπήκαμε στο φθινόπωρο. Σήμερα Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, την ίδια ώρα όμως βροχές, μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές.

Η προσοχή στρέφεται κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα και, όσο προχωρά η ημέρα, σε περισσότερες περιοχές του ηπειρωτικού κορμού.

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Πού θα βρέξει σήμερα

Οι πρώτες βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, ενώ τοπικά φαινόμενα είναι πιθανό να εμφανιστούν και σε τμήματα της κεντρικής χώρας.

Από το μεσημέρι και κυρίως τις απογευματινές ώρες, όταν η αστάθεια θα ενισχυθεί, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες μπορούν να εκδηλωθούν σε περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα.

Η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα, ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου και τοπικά η Πελοπόννησος βρίσκονται μεταξύ των περιοχών όπου χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή.

Τα φαινόμενα δεν θα έχουν παντού την ίδια ένταση ούτε μεγάλη διάρκεια. Αυτό σημαίνει ότι σε σχετικά μικρές αποστάσεις μπορεί στη μία περιοχή να επικρατεί ηλιοφάνεια και λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα να εκδηλώνεται δυνατή μπόρα.

Από το βράδυ αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων.

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Ο Μαρουσάκης δίνει έμφαση στην απογευματινή αστάθεια

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημερινή μεταβολή, καθώς η θερμή και υγρή ατμόσφαιρα ευνοεί την ανάπτυξη καταιγιδοφόρων νεφών πάνω από την ηπειρωτική χώρα.

Το κρίσιμο διάστημα είναι κυρίως από το μεσημέρι έως τις πρώτες βραδινές ώρες, όταν οι καταιγίδες μπορεί τοπικά να αποκτήσουν μεγαλύτερη ένταση.

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Από την Παρασκευή η αστάθεια περιορίζεται αισθητά και στο προσκήνιο περνούν οι ισχυρότεροι βοριάδες.

Αθήνα: Ζέστη και πιθανότητα πρόσκαιρης αστάθειας

Στην Αττική αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας αλλά και νεφώσεις, περισσότερο γύρω από τους ορεινούς όγκους και στα βόρεια του νομού.

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Η Αθήνα δεν βρίσκεται στον κύριο πυρήνα των σημερινών βροχοπτώσεων, χωρίς όμως να αποκλείεται πρόσκαιρος όμβρος κυρίως στα βόρεια και δυτικά του λεκανοπεδίου.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή και στο κέντρο της Αθήνας θα κινηθεί περίπου στους 34 με 35 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Η ομπρέλα καλό είναι να υπάρχει

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Πιο ασταθής θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.

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Νεφώσεις, τοπικές βροχές και πιθανές σποραδικές καταιγίδες θα κάνουν την εμφάνισή τους κατά διαστήματα, με μεγαλύτερη πιθανότητα στις θερμές ώρες της ημέρας.

Η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 31 με 32 βαθμούς.

Αύριο Παρασκευή: Λιγότερες βροχές, δυναμώνουν οι βοριάδες

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Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου η εικόνα του καιρού βελτιώνεται στις περισσότερες περιοχές.

Η αστάθεια, ωστόσο, δεν εξαφανίζεται εντελώς. Τοπικές βροχές ή όμβροι μπορούν να εμφανιστούν κυρίως στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανές κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τοπικά στην Πελοπόννησο.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της Παρασκευής θα είναι πλέον οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι.

Θερμοκρασίες: Επιμένει η ζέστη

Παρά τις βροχές, σήμερα δεν πρόκειται για φθινοπωρινή ψυχρή εισβολή.

Ο υδράργυρος θα παραμείνει ψηλά, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες σε Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησο να πλησιάζουν τοπικά τους 36 με 37 βαθμούς.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη οι μέγιστες θα κινηθούν χαμηλότερα, ενώ στα νησιά του Αιγαίου οι θερμοκρασίες θα είναι γενικά πιο ήπιες λόγω των βοριάδων.

Από την Παρασκευή αναμένεται μικρή πτώση.

Άνεμοι και θάλασσες

Στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα γενικά με ένταση 4 έως 6 μποφόρ.

Από αύριο ενισχύονται και κατά τόπους θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, ενώ δεν αποκλείονται πρόσκαιρα ακόμη ισχυρότερες ριπές.

Όσοι ταξιδεύουν με μικρά σκάφη ή προγραμματίζουν θαλάσσιες δραστηριότητες χρειάζεται να παρακολουθούν τις νεότερες προγνώσεις, ιδιαίτερα για το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.

Και βροχές και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

Μπορεί σε ένα τμήμα της χώρας να πέφτει βροχή, αλλά σε άλλο ο συνδυασμός ζέστης, ξηρασίας και ανέμων διατηρεί αυξημένο τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις περιοχές όπου θα ενισχυθούν οι βοριάδες, καθώς ακόμη και μία μικρή εστία μπορεί να εξαπλωθεί γρήγορα.

Τι κρατάμε για σήμερα και αύριο

Σήμερα, λοιπόν, μην ξεγελαστείτε από τη ζέστη και τον πρωινό ήλιο.

Στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και γενικότερα σε αρκετά ηπειρωτικά τμήματα η ομπρέλα μπορεί να χρειαστεί, ιδιαίτερα από το μεσημέρι και μετά.

Αύριο Παρασκευή οι βροχές περιορίζονται σημαντικά, αλλά εμφανίζεται άλλος πρωταγωνιστής: το μελτέμι, που θα δυναμώσει αισθητά στο Αιγαίο.

Το Σαββατοκύριακο η εικόνα γίνεται περισσότερο καλοκαιρινή, με αρκετή ηλιοφάνεια και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, χωρίς όμως να μπορούμε ακόμη να πούμε ότι οι πρώτες φθινοπωρινές αστάθειες μάς αποχαιρέτησαν οριστικά.