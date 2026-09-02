Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός παρουσιάζει πρόσκαιρη αστάθεια την Πέμπτη με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στις ηπειρωτικές περιοχές της χώρας.

Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα επτά μποφόρ στο Αιγαίο, απαιτώντας προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις και στην πρόληψη πυρκαγιών.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς στα δυτικά και βόρεια, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά για την εποχή επίπεδα λόγω του καλοκαιρινού καιρού.

Από την Παρασκευή η αστάθεια περιορίζεται και ο καιρός παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση, με την ηλιοφάνεια να επιστρέφει δυναμικά το Σαββατοκύριακο.

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Ο Σεπτέμβριος συνεχίζει να θυμίζει καλοκαίρι, αλλά από απόψε, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, προς Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, αρχίζει να φαίνεται μια πρόσκαιρη αλλαγή. Η ζέστη παραμένει, όμως η αστάθεια κερδίζει έδαφος, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα. Το meteo προβλέπει για την Πέμπτη τοπικά φαινόμενα στα ηπειρωτικά και θερμοκρασίες υψηλές για την εποχή.

Απόψε Τετάρτη προς Πέμπτη

Κατά τη διάρκεια της νύχτας ο καιρός θα είναι στις περισσότερες περιοχές σχετικά ήρεμος, με διαστήματα νεφώσεων. Η ατμόσφαιρα παραμένει αρκετά ζεστή για την εποχή, ενώ στα βόρεια και κεντρικά θα υπάρχουν περισσότερες νεφώσεις, προάγγελος της αστάθειας της Πέμπτης.

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Στις θάλασσες κυριαρχούν οι βόρειοι άνεμοι. Η ΕΜΥ δεν έχει σε ισχύ προειδοποίηση καιρού, ενώ στο ναυτικό δελτίο επισημαίνεται ότι οι ριπές μπορούν κατά τόπους να είναι αισθητά ισχυρότερες από τη μέση ένταση των ανέμων.

Πέμπτη: Μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες

Από το πρωί αυξημένες νεφώσεις αναμένονται στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Καθώς περνούν οι ώρες, η αστάθεια θα επεκταθεί σε περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές.

Το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται τοπικές βροχές και όμβροι, ενώ κυρίως στα ορεινά δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στα νησιά και σε μεγάλο μέρος της νότιας χώρας θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός.

Αθήνα – Θεσσαλονίκη

Στην Αθήνα αναμένεται γενικά καλός και ζεστός καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις και μικρότερη πιθανότητα φαινομένων σε σχέση με τη βόρεια Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε καλοκαιρινά επίπεδα.

Στη Θεσσαλονίκη το σκηνικό θα είναι περισσότερο άστατο, με νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων, ιδιαίτερα κατά το πρώτο μισό της ημέρας και γύρω από τους ορεινούς όγκους.

Θερμοκρασίες – Άνεμοι – Θάλασσες

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και βόρεια, χωρίς όμως να μπορούμε ακόμη να μιλήσουμε για πραγματικά φθινοπωρινό καιρό.

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Οι άνεμοι θα είναι κυρίως βόρειοι: 4–5 μποφόρ στα δυτικά, τοπικά 6 στο βόρειο Ιόνιο, ενώ στα ανατολικά θα φτάνουν τα 4–6 και τοπικά στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ.

Χρειάζεται επομένως προσοχή σε όσους ταξιδεύουν με μικρά σκάφη αλλά και στις θαλάσσιες μετακινήσεις στο Αιγαίο.

Κίνδυνος πυρκαγιάς

Παρά τις τοπικές βροχές, ο συνδυασμός ξηρής βλάστησης και ενισχυμένων βοριάδων διατηρεί τον κίνδυνο γρήγορης εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου δεν θα εκδηλωθούν φαινόμενα. Με ανέμους έως 6–7 μποφόρ απαιτείται αυξημένη προσοχή.

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Μαρουσάκης – Κολυδάς: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης περιγράφει έναν Σεπτέμβριο με «σκαμπανεβάσματα», επισημαίνοντας ότι η ουσιαστική αλλαγή του καιρού εκδηλώνεται την Πέμπτη με βροχές, καταιγίδες και κάποια υποχώρηση της θερμοκρασίας.

Ο Θοδωρής Κολυδάς, από την πλευρά του, βλέπει θερμό πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Οι θερμές αέριες μάζες δεν εγκαταλείπουν εύκολα τη χώρα και, παρά τις πρόσκαιρες μεταβολές, οι θερμοκρασίες θα εξακολουθήσουν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα για την εποχή.

Παρασκευή και Σαββατοκύριακο

Την Παρασκευή θα επιμείνει κατά τόπους η αστάθεια, όμως στη συνέχεια ο καιρός βελτιώνεται.

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Το Σάββατο η ηλιοφάνεια επιστρέφει δυναμικά και η θερμοκρασία αρχίζει ξανά να ανεβαίνει, ενώ την Κυριακή το σκηνικό γίνεται ακόμη πιο καλοκαιρινό.

Άρα, η Πέμπτη και κατά τόπους η Παρασκευή αποτελούν περισσότερο μια σύντομη ανάσα αστάθειας παρά την έναρξη του φθινοπώρου. Ο Σεπτέμβριος, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν δείχνει διάθεση να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι.

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