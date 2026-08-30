Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός για το κλείσιμο του Αυγούστου και την έναρξη του Σεπτεμβρίου θα χαρακτηρίζεται από υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς βόρειους ανέμους στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα επτά μποφόρ.

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις αναφέρουν αίθριο καιρό με πρόσκαιρη αστάθεια και τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο λόγω των ισχυρών ανέμων και των ξηρών συνθηκών.

Οι αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στους ταξιδιώτες με μικρά σκάφη στο Αιγαίο, καθώς οι καιρικές συνθήκες παραμένουν δύσκολες για τη ναυσιπλοΐα.

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Με καλοκαιρινές θερμοκρασίες αλλά και ισχυρό μελτέμι αποχαιρετούμε τον Αύγουστο και υποδεχόμαστε τον Σεπτέμβριο. Το βασικό χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών θα είναι οι βοριάδες στο Αιγαίο, που τοπικά θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες θα επιμείνουν χωρίς, πάντως, να διαφαίνεται προς το παρόν ακραίο κύμα καύσωνα.

Η ΕΜΥ προβλέπει για τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου γενικά αίθριο καιρό, με πρόσκαιρη αστάθεια κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά. Παράλληλα, ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι η Αθήνα και γενικότερα η χώρα μπαίνουν στον Σεπτέμβριο με παρατεταμένη θερμή περίοδο και θερμοκρασίες υψηλές για την εποχή.

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Κυριακή βράδυ προς Δευτέρα – Προσοχή στους βοριάδες

Τη νύχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές. Στα δυτικά η ορατότητα κατά τόπους ενδέχεται να είναι περιορισμένη τις πρώτες πρωινές ώρες.

Στο Αιγαίο οι βοριάδες εξακολουθούν να δημιουργούν δύσκολες συνθήκες για μικρά σκάφη, ενώ το κύμα θα παραμένει αυξημένο κυρίως στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Το meteo έχει καταγράψει το τελευταίο διάστημα ιδιαίτερα ισχυρές ριπές, που στην Κρήτη ξεπέρασαν σε ορισμένες περιοχές τα 100 χλμ./ώρα.

Δευτέρα 31 Αυγούστου – Ήλιος, ζέστη και τοπικές μπόρες

Η τελευταία ημέρα του Αυγούστου θα είναι γενικά αίθρια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά, όπου αναμένονται τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν κυρίως από δυτικές διευθύνσεις 3-4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι 4-6, τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά.

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Στην Αθήνα αναμένεται ηλιοφάνεια, με τον υδράργυρο περίπου στους 34-35 βαθμούς και βόρειους ανέμους. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα όμβρων στα γύρω ορεινά, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα κινηθεί κοντά στους 32-33 βαθμούς.

Red Code τη Δευτέρα – Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο. Η Πολιτική Προστασία έθεσε για τη Δευτέρα σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου, καθώς και την Κάρπαθο. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς στις συγκεκριμένες περιοχές βρίσκεται στην κατηγορία 4 – «πολύ υψηλός».

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Οι ισχυροί άνεμοι, η ξηρή βλάστηση και οι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν επικίνδυνο συνδυασμό. Απαιτείται αποφυγή οποιασδήποτε δραστηριότητας στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φλόγα.

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου – Ο Σεπτέμβριος ξεκινά καλοκαιρινά

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

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Στα δυτικά οι άνεμοι θα στραφούν βαθμιαία σε βορειοδυτικούς 3-5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειοι 4-6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου – Επιμένει το μελτέμι

Παρόμοια εικόνα και την Τετάρτη. Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές και πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια ορεινά.

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Οι βοριάδες θα φτάνουν στα δυτικά τα 3-5 μποφόρ και στα ανατολικά τα 4-6, με 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα παραμείνει ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα.

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Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου – Μικρή πτώση στα ανατολικά

Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικούς όμβρους και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειοι 4-6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

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Οι θάλασσες θέλουν προσοχή

Το Αιγαίο θα παραμένει το πιο «δύσκολο» κομμάτι του καιρού. Με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ιδιαίτερα στις Κυκλάδες, στο Ικάριο, στο Καρπάθιο και γύρω από την Κρήτη, οι συνθήκες χρειάζονται προσοχή από όσους ταξιδεύουν με μικρά σκάφη ή βρίσκονται σε εκτεθειμένες παραλίες.

Η εικόνα, λοιπόν, για την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου δεν θυμίζει φθινόπωρο: ζέστη, πολύς ήλιος, επίμονο μελτέμι και περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά. Το σημαντικότερο μέτωπο παραμένει ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ιδιαίτερα όπου οι ισχυροί βοριάδες συναντούν την εξαιρετικά ξηρή βλάστηση του τέλους του καλοκαιριού.