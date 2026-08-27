Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες που διαμορφώνονται με θυελλώδεις βοριάδες και εξαιρετικά ξηρή καύσιμη ύλη καθιστούν την Παρασκευή και το Σάββατο κρίσιμο διήμερο για την εκδήλωση και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.

Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε κατάσταση συναγερμού και πλήρους κινητοποίησης πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου, λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς.

Παρά τη μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας κατά το διήμερο, οι ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως 8 μποφόρ συνεχίζουν να δημιουργούν δύσκολες συνθήκες.

Από την Κυριακή αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των ανέμων, ωστόσο η θερμοκρασία θα παρουσιάσει εκ νέου άνοδο, διατηρώντας το καλοκαιρινό σκηνικό και τις υψηλές θερμοκρασίες κατά την έναρξη του Σεπτεμβρίου.

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Η νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή κλείνει ένα ακόμη πολύ θερμό 24ωρο, αλλά ανοίγει ταυτόχρονα ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο διήμερο εξαιτίας των ενισχυμένων βοριάδων και της εξαιρετικά ξηρής καύσιμης ύλης. Η μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας σε βόρεια και ανατολικά δεν σημαίνει και υποχώρηση του κινδύνου. Το αντίθετο: το μελτέμι ενισχύεται και την Παρασκευή θα φθάνει στο Αιγαίο τα 7 και στα νοτιοανατολικά τοπικά τα 8 μποφόρ.



Η εικόνα που διαμορφώνεται από ΕΜΥ, meteo και τις τελευταίες εκτιμήσεις των μετεωρολόγων δείχνει ένα σύντομο διάλειμμα από την πολύ έντονη ζέστη Παρασκευή και Σάββατο, πριν η θερμοκρασία αρχίσει να ανεβαίνει ξανά από την Κυριακή και περισσότερο από τη Δευτέρα. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης μάλιστα επισημαίνει ότι πολύ θερμές αέριες μάζες εξακολουθούν να μεταφέρονται από τη Βόρεια Αφρική, με τη δυτική και νότια Ελλάδα να παραμένουν οι θερμότερες περιοχές.



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Απόψε Πέμπτη προς Παρασκευή: Ζεστή νύχτα – Ενισχύονται οι βοριάδες



Η νύχτα θα κυλήσει γενικά αίθρια στις περισσότερες περιοχές. Στις μεγάλες πόλεις και κυρίως στα δυτικά και νότια η θερμοκρασία θα αργήσει να υποχωρήσει, μετά τους 36-39°C που καταγράφηκαν την ημέρα. Στην Κρήτη, για παράδειγμα, το meteo δίνει στο Ηράκλειο περίπου 26°C τα μεσάνυχτα. (meteo.gr)

Το βασικό στοιχείο όμως είναι η σταδιακή ενίσχυση του βόρειου ρεύματος στο Αιγαίο. Οι θάλασσες αρχίζουν να δυσκολεύουν και από τα ξημερώματα απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε Κυκλάδες, Ικάριο, Καρπάθιο και Δωδεκάνησα.



Παρασκευή: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κρήτη, Ρόδος και Κάρπαθος στην πρώτη γραμμή



Η Παρασκευή είναι η πιο κρίσιμη ημέρα από πλευράς πυρομετεωρολογικών συνθηκών.

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς προειδοποίησε ότι η παρατεταμένη ζέστη έχει πλέον ξεράνει την καύσιμη ύλη σε πολλές περιοχές. Με την παράλληλη ενίσχυση των ανέμων αυξάνεται σημαντικά τόσο η πιθανότητα εκδήλωσης όσο και, κυρίως, η ταχύτητα εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς. Ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα και ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο ώστε οποιαδήποτε εστία να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται αμέσως.

Σε κατηγορία κινδύνου 5 – Κατάσταση Συναγερμού βρίσκονται:



•στην Κρήτη οι ΠΕ Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου

•στο Νότιο Αιγαίο οι ΠΕ Ρόδου και Καρπάθου.



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Σε κατηγορία 4 – πολύ υψηλός κίνδυνος βρίσκονται Ιόνια Νησιά, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνος, Κως και Χανιά.



Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται η Κρήτη και ολόκληρη η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τα Ιόνια Νησιά, οι ΠΕ Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας καθώς και Πρέβεζας και Θεσπρωτίας.



Πρακτικά αυτό σημαίνει πλήρη κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού. Πυροσβεστική σε επιφυλακή, ενίσχυση ΜΕΤΠΕ και ΕΜΟΔΕ, εναέριες επιτηρήσεις με έμφορτα αεροσκάφη, drones και κινητά κέντρα drone. Οι Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποιούν περιπολίες και επανδρώνουν πυροφυλάκια επί 24ώρου βάσεως, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό, Δασική Υπηρεσία, Περιφέρειες, εθελοντικές ομάδες, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ και ΕΚΑΒ. Προβλέπονται επίσης αυξημένοι έλεγχοι στις απαγορεύσεις πρόσβασης σε δάση, εθνικούς δρυμούς και άλλες ευπαθείς περιοχές.



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Μετεωρολογικά, η Παρασκευή θα είναι γενικά αίθρια, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικούς όμβρους κυρίως στα βορειοανατολικά ορεινά. Οι βοριάδες θα φθάνουν 4-6 μποφόρ, 7 στο Αιγαίο και τοπικά 8 στα νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία πέφτει λίγο στα βόρεια και ανατολικά, ενώ στα δυτικά μπορεί να σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.



Σάββατο: Επιμένουν τα 7-8 μποφόρ – Δύσκολες οι θάλασσες



Το Σάββατο ο καιρός παραμένει κατά βάση αίθριος. Στα δυτικά ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα ορεινά δεν αποκλείονται τοπικοί όμβροι.



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Στα δυτικά οι άνεμοι στρέφονται σε νότιους 4-5 μποφόρ, αλλά στην ανατολική Ελλάδα το μελτέμι παραμένει πολύ ισχυρό: 5-7 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 8 μποφόρ.



Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται και πάλι Ικάριο, Κυκλάδες, Κρητικό και κυρίως Καρπάθιο και Δωδεκάνησα. Για μικρά σκάφη και θαλάσσιες δραστηριότητες οι συνθήκες θα είναι κατά τόπους δύσκολες. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο ακόμη στα ανατολικά και νότια.



Κυριακή: Εξασθενούν λίγο τα μελτέμια – Αρχίζει η νέα άνοδος



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Την Κυριακή οι βοριάδες παρουσιάζουν κάποια υποχώρηση, χωρίς να εξαφανίζονται. Στα ανατολικά θα πνέουν 4-6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ στα δυτικά οι άνεμοι θα είναι δυτικοί 3-4 μποφόρ.

Στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, με όμβρους και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στα δυτικά ορεινά.



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Η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει ξανά στα ανατολικά. Η «ανάσα» Παρασκευής και Σαββάτου αποδεικνύεται επομένως προσωρινή.



Δευτέρα: Επιστρέφει η ζέστη



Με τα σημερινά προγνωστικά στοιχεία, η νέα εβδομάδα ξεκινά με άνοδο της θερμοκρασίας και γενικά καλοκαιρινές συνθήκες. Ο Μαρουσάκης βλέπει επιστροφή πολύ θερμών αερίων μαζών, με πιθανότητα οι υψηλότερες τιμές στη δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα να πλησιάσουν ξανά τους 38-40°C.

Το meteo δίνει ενδεικτικά για το κέντρο της Αθήνας περίπου 35°C τη Δευτέρα, επιβεβαιώνοντας την ανοδική τάση.



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Οι άνεμοι αναμένεται να είναι γενικά ασθενέστεροι σε σχέση με το θυελλώδες διήμερο Παρασκευής-Σαββάτου, χωρίς όμως να αποκλείονται ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο.



Τρίτη: Ο Σεπτέμβριος μπαίνει με καλοκαίρι



Η πρώτη ημέρα του Σεπτεμβρίου φαίνεται ότι θα διατηρήσει την καλοκαιρινή εικόνα, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές και υψηλές θερμοκρασίες.



Στην Αθήνα το meteo προβλέπει έως 36°C, με βοριάδες περίπου 3-4 μποφόρ, ενώ γενικότερα η τάση των προγνωστικών μοντέλων παραπέμπει σε διατήρηση της ζέστης και στις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου.



Η μεγάλη προειδοποίηση: Ο άνεμος είναι ο πολλαπλασιαστής του κινδύνου



Το κρίσιμο 48ωρο είναι Παρασκευή και Σάββατο. Δεν είναι μόνο η θερμοκρασία. Είναι ο συνδυασμός ζέστης, εξαιρετικά ξηρής βλάστησης και θυελλωδών βοριάδων, που μπορεί να μετατρέψει ακόμη και μια μικρή εστία σε ταχύτατα εξελισσόμενη δασική πυρκαγιά.



Η Πολιτική Προστασία ζητά να αποφεύγεται απολύτως κάθε εργασία ή δραστηριότητα που μπορεί να δημιουργήσει σπινθήρα ή φλόγα: καύση ξερών χόρτων και κλαδιών, δισκοπρίονα, συγκολλήσεις, υπαίθριες ψησταριές, κάπνισμα μελισσών και φυσικά απόρριψη αναμμένων τσιγάρων. Η καύση αγρών απαγορεύεται σε όλη την αντιπυρική περίοδο. Σε περίπτωση εντοπισμού φωτιάς, η ενημέρωση της Πυροσβεστικής στο 199 πρέπει να είναι άμεση.



Για όσους βρίσκονται σε νησιά του Αιγαίου, και ειδικά Κρήτη, Κάρπαθο, Ρόδο, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, η Παρασκευή και το Σάββατο απαιτούν διπλή προσοχή: τόσο εξαιτίας του ακραίου ή πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς όσο και εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων και της κατά τόπους δύσκολης κατάστασης στις θάλασσες.

(Με πληροφορίες από ΕΜΥ, meteo, w2.meteo.gr)