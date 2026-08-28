Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο προκαλούν ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, με την Πολιτική Προστασία να θέτει σε κατάσταση συναγερμού την Κρήτη, τη Ρόδο και την Κάρπαθο.

Οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να επηρεάσουν τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, ενώ από την Κυριακή η θερμοκρασία θα ακολουθήσει εκ νέου ανοδική πορεία σε όλη τη χώρα.

Από τη Δευτέρα αναμένεται επιστροφή σε συνθήκες καύσωνα με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας το καλοκαιρινό σκηνικό στις αρχές Σεπτεμβρίου.

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Η νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο φέρνει μια μικρή θερμοκρασιακή ανάσα, όχι όμως και ηρεμία στον καιρό. Το μεγάλο πρόβλημα μεταφέρεται πλέον στους θυελλώδεις βοριάδες, στις επικίνδυνες θάλασσες του Αιγαίου και κυρίως στον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, με την Πολιτική Προστασία να διατηρεί σε ύψιστη επιφυλακή μεγάλες περιοχές.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo προειδοποιεί ότι το Σάββατο οι ριπές στην Κρήτη θα ξεπεράσουν τοπικά τα 100 χλμ./ώρα και στην ανατολική Κρήτη ακόμη και τα 110-120 χλμ./ώρα. Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο αναμένονται ριπές περίπου 90 χλμ./ώρα, ενώ ισχυροί άνεμοι θα επηρεάσουν Εύβοια, ανατολική Στερεά, Αττική και τμήματα της Πελοποννήσου.

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Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς προειδοποίησε χαρακτηριστικά ότι «δύσκολη και η αυριανή ημέρα», ζητώντας αυξημένη προσοχή από όλους.

Απόψε Παρασκευή προς Σάββατο: Δυνατός βοριάς και δύσκολο Αιγαίο

Τις βραδινές και νυχτερινές ώρες η θερμοκρασία θα υποχωρεί, περισσότερο στα βόρεια και ανατολικά, όμως οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παραμείνουν ενισχυμένοι.

Στο κεντρικό, νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο οι άνεμοι θα διατηρούνται ισχυροί έως πολύ ισχυροί, με συνέπεια οι θάλασσες να είναι δύσκολες. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα, καθώς είναι πιθανές δυσκολίες στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις. Ο Σάκης Αρναούτογλου εφιστά ειδικά την προσοχή στις νότιες Κυκλάδες, όπου οι βοριάδες μπορούν να φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ. (naxostimes.gr)

Σάββατο: Η πιο επικίνδυνη ημέρα – Red Code και άνεμοι έως 8 μποφόρ

Το Σάββατο θα είναι γενικά αίθριο στις περισσότερες περιοχές, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Η θερμοκρασία υποχωρεί σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, ιδιαίτερα στην ανατολική και βόρεια χώρα.

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Το σημαντικότερο στοιχείο όμως είναι οι άνεμοι. Το μελτέμι κορυφώνεται, με βοριάδες 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο και εξαιρετικά ισχυρές ριπές.

Η Πολιτική Προστασία προβλέπει Κατηγορία Κινδύνου 5 – κατάσταση συναγερμού για ολόκληρη την Κρήτη, καθώς και για Ρόδο και Κάρπαθο. Σε κατηγορία 4, πολύ υψηλού κινδύνου, βρίσκονται μεταξύ άλλων Αττική, Εύβοια, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνος, Κως και Λακωνία.

Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε εστία φωτιάς μπορεί να πάρει πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Απαγορεύεται κάθε εργασία ή δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φλόγα.

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Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου από 23 έως 32 βαθμούς, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΜΥ. (emy.gr)

Κυριακή: Υποχωρούν σταδιακά οι άνεμοι – Αρχίζει ξανά η άνοδος

Την Κυριακή το μελτέμι θα παραμένει αισθητό στο Αιγαίο, αλλά σταδιακά θα αρχίσει να χάνει μέρος της έντασής του.

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Η θερμοκρασία ξεκινά παράλληλα νέα ανοδική πορεία. Ο Σάκης Αρναούτογλου εκτιμά ότι μετά την πρόσκαιρη υποχώρηση του Σαββάτου, από την Κυριακή έως και την Τετάρτη ο υδράργυρος θα ανεβαίνει ξανά, με μέσες μέγιστες τιμές περίπου στους 36 βαθμούς και τοπικά υψηλότερες σε κλειστές πεδινές περιοχές.

Στην Αθήνα η ΕΜΥ δίνει περίπου 23 έως 33 βαθμούς. (emy.gr)

Δευτέρα: Επιστρέφουν τα 38άρια – Τοπικά προς 40°C

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Η τελευταία ημέρα του Αυγούστου θα θυμίζει ξανά καύσωνα σε αρκετές περιοχές. Οι θερμές αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική επιστρέφουν και ο υδράργυρος παίρνει την ανηφόρα.

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Σύμφωνα με την εκτίμηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, Δευτέρα και Τρίτη οι θερμοκρασίες μπορούν να πλησιάσουν τους 40 βαθμούς στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα κινηθούν κοντά στους 37-38°C.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν ως «φρένο» στη ζέστη στις προσήνεμες περιοχές και στα νησιά.

Τρίτη: Ο Σεπτέμβριος μπαίνει με καλοκαίρι

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Η πρώτη ημέρα του Σεπτεμβρίου δεν θα θυμίζει φθινόπωρο. Ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές, με υψηλές θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά.

Στα δυτικά και κατά τόπους στα βόρεια δεν αποκλείονται και πάλι τιμές 38-40°C, ενώ στις περισσότερες υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές ο υδράργυρος θα κινείται στους 35-38 βαθμούς. Στα νησιά του Αιγαίου και στις παράκτιες περιοχές οι μέγιστες θα είναι χαμηλότερες λόγω της θαλάσσιας αύρας και των βοριάδων. Η εκτίμηση Μαρουσάκη θέλει τον Σεπτέμβριο να κάνει «ποδαρικό» με ζέστη.

Τετάρτη: Επιμένει η ζέστη – Δεν φαίνεται ακόμη ουσιαστική αλλαγή

Και την Τετάρτη η γενική τάση παραμένει καλοκαιρινή. Ο Σάκης Αρναούτογλου βλέπει τη θερμοκρασία να διατηρείται περίπου στους 36 βαθμούς ως γενική μέγιστη τιμή, με δυνατότητα για 1-2 βαθμούς υψηλότερα σε κλειστές πεδινές περιοχές και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Στα ορεινά, στα παράκτια, στο Αιγαίο και στην Κρήτη οι τιμές θα είναι αισθητά χαμηλότερες.

Η μακροπρόθεσμη εικόνα δείχνει συνεπώς ότι το ημερολογιακό τέλος του καλοκαιριού δεν θα σημάνει και μετεωρολογικό τέλος της ζέστης.

Η μεγάλη προειδοποίηση: Φωτιές και θάλασσες

Το κρίσιμο 24ωρο είναι το Σάββατο. Ο συνδυασμός ξηρασίας, υψηλών θερμοκρασιών και θυελλωδών ανέμων δημιουργεί εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για πυρκαγιές, κυρίως σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Αττική, Εύβοια και ανατολική Ελλάδα.

Παράλληλα, όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν ακτοπλοϊκώς πρέπει να ενημερώνονται πριν αναχωρήσουν για τα λιμάνια, ιδιαίτερα για δρομολόγια στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο.

Η εικόνα από ΕΜΥ, Εθνικό Αστεροσκοπείο/meteo, Σάκη Αρναούτογλου και Κλέαρχο Μαρουσάκη συγκλίνει σε ένα βασικό συμπέρασμα: πρώτα ένα 48ωρο θυελλωδών μελτεμιών και ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς και στη συνέχεια νέα άνοδος της θερμοκρασίας, με τον Σεπτέμβριο να ξεκινά πολύ ζεστός.