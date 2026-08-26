Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ελλάδα αποχαιρετά σταδιακά το ισχυρό κύμα καύσωνα, με την Πέμπτη να παραμένει θερμή και τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Μια πρόσκαιρη αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας αναμένεται την Παρασκευή και το Σάββατο, συνοδευόμενη από ενισχυμένους βόρειους ανέμους που θα φτάσουν τοπικά τα οκτώ μποφόρ στο Αιγαίο.

Η ένταση των ανέμων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις και αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών παρά τη μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Από την Κυριακή η θερμοκρασία θα ακολουθήσει εκ νέου ανοδική πορεία, καθώς η σχετική δροσιά του διημέρου θα υποχωρήσει δίνοντας τη θέση της σε νέες υψηλές θερμοκρασίες.

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Η Ελλάδα αποχαιρετά σταδιακά το ισχυρό κύμα ζέστης των τελευταίων ημερών, αλλά η αλλαγή δεν θα γίνει απότομα. Το meteo κατέγραψε την Τετάρτη θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς σε δέκα σταθμούς, ενώ η ΕΜΥ διατηρεί και για την Πέμπτη υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως στα δυτικά και νότια.

Ο Θοδωρής Κολυδάς τοποθετεί την ουσιαστικότερη αποκλιμάκωση την Παρασκευή και το Σάββατο, πριν από νέα άνοδο, ενώ στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η τελευταία εικόνα που περιγράφει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

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Νύχτα Τετάρτης προς Πέμπτη: Ζεστή και δύσκολη για ύπνο

Η νύχτα θα παραμείνει θερμή, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, στα νότια και στα νησιά. Μετά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες της ημέρας, η αποκλιμάκωση θα είναι αργή και σε αρκετές παραθαλάσσιες περιοχές η αυξημένη υγρασία θα κάνει τη ζέστη περισσότερο αισθητή.

Στην Αθήνα η ΕΜΥ δίνει για την Πέμπτη ελάχιστη περίπου 26 βαθμούς, χαρακτηριστικό μιας ακόμη θερμής νύχτας. (emy.gr)

Πέμπτη: Μέχρι 39 βαθμούς – Αρχίζουν να δυναμώνουν οι βοριάδες

Η Πέμπτη παραμένει ζεστή. Η ΕΜΥ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και πιθανότητα μεμονωμένων όμβρων.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36-38 και τοπικά στα νότια τους 39 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα κινηθεί στους 34-36 βαθμούς.

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Οι άνεμοι στρέφονται σε βόρειους 4-6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ. (emy.gr)

Προσοχή στις θάλασσες: από την Πέμπτη το μελτέμι αρχίζει να γίνεται ο βασικός παράγοντας του καιρού, ιδιαίτερα στο Αιγαίο.

Παρασκευή: Η πρώτη πραγματική ανάσα – Μέχρι 7 και 8 μποφόρ

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Η Παρασκευή φέρνει την πιο αισθητή αλλαγή στα βόρεια και ανατολικά. Ο καιρός θα παραμείνει κατά βάση αίθριος, αλλά τις θερμές ώρες της ημέρας αναμένονται τοπικοί όμβροι κυρίως στα βορειοανατολικά και στα ορεινά.

Η θερμοκρασία υποχωρεί στα βόρεια και ανατολικά, ενώ στα δυτικά μπορεί να παρουσιάσει μικρή άνοδο.

Το σημαντικότερο στοιχείο είναι οι άνεμοι: βόρειοι 4-6 μποφόρ, στα πελάγη 7 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. (emy.gr)

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Ο Κολυδάς χαρακτηρίζει ουσιαστικά Παρασκευή και Σάββατο ως το μικρό «διάλειμμα» από τη μεγάλη ζέστη.

Σάββατο: Η πιο δροσερή ημέρα – Μπόρες στα βορειοδυτικά

Το Σάββατο αναμένεται η μεγαλύτερη πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια και ανατολικά. Στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες προβλέπονται τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

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Στα ανατολικά οι βοριάδες θα φτάνουν τα 6-7 και στα νοτιοανατολικά τοπικά τα 8 μποφόρ, ενώ στα δυτικά θα επικρατήσουν νοτιάδες 4-5 μποφόρ. (emy.gr)

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Επομένως, όσοι ταξιδεύουν με πλοίο χρειάζεται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των λιμεναρχείων και των ακτοπλοϊκών εταιρειών, ιδιαίτερα για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Κυριακή: Τελειώνει η «ανάσα» – Ο υδράργυρος γυρίζει προς τα πάνω

Από την Κυριακή αρχίζει να αντιστρέφεται η εικόνα. Το διήμερο της σχετικής δροσιάς ολοκληρώνεται και η θερμοκρασία παίρνει σταδιακά ξανά την ανηφόρα.

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Τα μέχρι τώρα προγνωστικά δεδομένα δεν δείχνουν γενικευμένη κακοκαιρία. Το κύριο χαρακτηριστικό παραμένει η καλοκαιρία, οι ενισχυμένοι άνεμοι στο Αιγαίο και η έναρξη νέας θερμοκρασιακής ανόδου. Ο Κολυδάς επισημαίνει ότι η πτώση της Παρασκευής και του Σαββάτου είναι πρόσκαιρη και όχι μόνιμη αλλαγή εποχής.

Δευτέρα: Ξανά ζέστη – Το καλοκαίρι δεν τελείωσε

Η τελευταία ημέρα του Αυγούστου αναμένεται να μας θυμίσει ότι το καλοκαίρι κάθε άλλο παρά τελείωσε. Η θερμοκρασία θα βρίσκεται ξανά σε ανοδική πορεία και τα προγνωστικά σενάρια δείχνουν ότι η ζέστη μπορεί να μας ακολουθήσει και στις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου.

Ο Μαρουσάκης επίσης επισημαίνει την προσωρινή πτώση Παρασκευής-Σαββάτου και την επιστροφή πολύ υψηλών θερμοκρασιών στη συνέχεια.

Οι προειδοποιήσεις: Θάλασσες, φωτιές και θερμική καταπόνηση

Τρία σημεία χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή τις επόμενες ημέρες:

Ζέστη: μέχρι και την Πέμπτη παραμένει έντονη, με μέγιστες έως 39 βαθμούς και υψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες.

μέχρι και την Πέμπτη παραμένει έντονη, με μέγιστες έως 39 βαθμούς και υψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες. Άνεμοι και θάλασσες: από την Πέμπτη και κυρίως Παρασκευή-Σάββατο, τα 7-8 μποφόρ στο Αιγαίο μπορούν να δημιουργήσουν δύσκολες συνθήκες για μικρά σκάφη και προβλήματα σε ακτοπλοϊκές μετακινήσεις.

από την Πέμπτη και κυρίως Παρασκευή-Σάββατο, τα 7-8 μποφόρ στο Αιγαίο μπορούν να δημιουργήσουν δύσκολες συνθήκες για μικρά σκάφη και προβλήματα σε ακτοπλοϊκές μετακινήσεις. Κίνδυνος πυρκαγιάς: ο συνδυασμός ξηρής βλάστησης, υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών βοριάδων απαιτεί εξαιρετική προσοχή, ακόμη και όταν η θερμοκρασία αρχίσει να υποχωρεί.

Το συμπέρασμα από ΕΜΥ, meteo, Κολυδά και Μαρουσάκη είναι κοινό ως προς τη μεγάλη εικόνα: κρατάμε ακόμη μία πολύ ζεστή Πέμπτη, παίρνουμε ανάσα Παρασκευή και Σάββατο, προσέχουμε πολύ τους θυελλώδεις βοριάδες και από Κυριακή-Δευτέρα