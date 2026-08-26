Ai Key Takeaways
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Η Ελλάδα αποχαιρετά σταδιακά το ισχυρό κύμα καύσωνα, με την Πέμπτη να παραμένει θερμή και τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου.
- Μια πρόσκαιρη αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας αναμένεται την Παρασκευή και το Σάββατο, συνοδευόμενη από ενισχυμένους βόρειους ανέμους που θα φτάσουν τοπικά τα οκτώ μποφόρ στο Αιγαίο.
- Η ένταση των ανέμων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις και αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών παρά τη μικρή πτώση της θερμοκρασίας.
- Από την Κυριακή η θερμοκρασία θα ακολουθήσει εκ νέου ανοδική πορεία, καθώς η σχετική δροσιά του διημέρου θα υποχωρήσει δίνοντας τη θέση της σε νέες υψηλές θερμοκρασίες.
Η Ελλάδα αποχαιρετά σταδιακά το ισχυρό κύμα ζέστης των τελευταίων ημερών, αλλά η αλλαγή δεν θα γίνει απότομα. Το meteo κατέγραψε την Τετάρτη θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς σε δέκα σταθμούς, ενώ η ΕΜΥ διατηρεί και για την Πέμπτη υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως στα δυτικά και νότια.
Ο Θοδωρής Κολυδάς τοποθετεί την ουσιαστικότερη αποκλιμάκωση την Παρασκευή και το Σάββατο, πριν από νέα άνοδο, ενώ στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η τελευταία εικόνα που περιγράφει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.
Νύχτα Τετάρτης προς Πέμπτη: Ζεστή και δύσκολη για ύπνο
Η νύχτα θα παραμείνει θερμή, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, στα νότια και στα νησιά. Μετά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες της ημέρας, η αποκλιμάκωση θα είναι αργή και σε αρκετές παραθαλάσσιες περιοχές η αυξημένη υγρασία θα κάνει τη ζέστη περισσότερο αισθητή.
Στην Αθήνα η ΕΜΥ δίνει για την Πέμπτη ελάχιστη περίπου 26 βαθμούς, χαρακτηριστικό μιας ακόμη θερμής νύχτας. (emy.gr)
Πέμπτη: Μέχρι 39 βαθμούς – Αρχίζουν να δυναμώνουν οι βοριάδες
Η Πέμπτη παραμένει ζεστή. Η ΕΜΥ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και πιθανότητα μεμονωμένων όμβρων.
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36-38 και τοπικά στα νότια τους 39 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα κινηθεί στους 34-36 βαθμούς.
Οι άνεμοι στρέφονται σε βόρειους 4-6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ. (emy.gr)
Προσοχή στις θάλασσες: από την Πέμπτη το μελτέμι αρχίζει να γίνεται ο βασικός παράγοντας του καιρού, ιδιαίτερα στο Αιγαίο.
Παρασκευή: Η πρώτη πραγματική ανάσα – Μέχρι 7 και 8 μποφόρ
Η Παρασκευή φέρνει την πιο αισθητή αλλαγή στα βόρεια και ανατολικά. Ο καιρός θα παραμείνει κατά βάση αίθριος, αλλά τις θερμές ώρες της ημέρας αναμένονται τοπικοί όμβροι κυρίως στα βορειοανατολικά και στα ορεινά.
Η θερμοκρασία υποχωρεί στα βόρεια και ανατολικά, ενώ στα δυτικά μπορεί να παρουσιάσει μικρή άνοδο.
Το σημαντικότερο στοιχείο είναι οι άνεμοι: βόρειοι 4-6 μποφόρ, στα πελάγη 7 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. (emy.gr)
Ο Κολυδάς χαρακτηρίζει ουσιαστικά Παρασκευή και Σάββατο ως το μικρό «διάλειμμα» από τη μεγάλη ζέστη.
Σάββατο: Η πιο δροσερή ημέρα – Μπόρες στα βορειοδυτικά
Το Σάββατο αναμένεται η μεγαλύτερη πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια και ανατολικά. Στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες προβλέπονται τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.
Στα ανατολικά οι βοριάδες θα φτάνουν τα 6-7 και στα νοτιοανατολικά τοπικά τα 8 μποφόρ, ενώ στα δυτικά θα επικρατήσουν νοτιάδες 4-5 μποφόρ. (emy.gr)
Επομένως, όσοι ταξιδεύουν με πλοίο χρειάζεται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των λιμεναρχείων και των ακτοπλοϊκών εταιρειών, ιδιαίτερα για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νοτιοανατολικό Αιγαίο.
Κυριακή: Τελειώνει η «ανάσα» – Ο υδράργυρος γυρίζει προς τα πάνω
Από την Κυριακή αρχίζει να αντιστρέφεται η εικόνα. Το διήμερο της σχετικής δροσιάς ολοκληρώνεται και η θερμοκρασία παίρνει σταδιακά ξανά την ανηφόρα.
Τα μέχρι τώρα προγνωστικά δεδομένα δεν δείχνουν γενικευμένη κακοκαιρία. Το κύριο χαρακτηριστικό παραμένει η καλοκαιρία, οι ενισχυμένοι άνεμοι στο Αιγαίο και η έναρξη νέας θερμοκρασιακής ανόδου. Ο Κολυδάς επισημαίνει ότι η πτώση της Παρασκευής και του Σαββάτου είναι πρόσκαιρη και όχι μόνιμη αλλαγή εποχής.
Δευτέρα: Ξανά ζέστη – Το καλοκαίρι δεν τελείωσε
Η τελευταία ημέρα του Αυγούστου αναμένεται να μας θυμίσει ότι το καλοκαίρι κάθε άλλο παρά τελείωσε. Η θερμοκρασία θα βρίσκεται ξανά σε ανοδική πορεία και τα προγνωστικά σενάρια δείχνουν ότι η ζέστη μπορεί να μας ακολουθήσει και στις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου.
Ο Μαρουσάκης επίσης επισημαίνει την προσωρινή πτώση Παρασκευής-Σαββάτου και την επιστροφή πολύ υψηλών θερμοκρασιών στη συνέχεια.
Οι προειδοποιήσεις: Θάλασσες, φωτιές και θερμική καταπόνηση
Τρία σημεία χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή τις επόμενες ημέρες:
- Ζέστη: μέχρι και την Πέμπτη παραμένει έντονη, με μέγιστες έως 39 βαθμούς και υψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες.
- Άνεμοι και θάλασσες: από την Πέμπτη και κυρίως Παρασκευή-Σάββατο, τα 7-8 μποφόρ στο Αιγαίο μπορούν να δημιουργήσουν δύσκολες συνθήκες για μικρά σκάφη και προβλήματα σε ακτοπλοϊκές μετακινήσεις.
- Κίνδυνος πυρκαγιάς: ο συνδυασμός ξηρής βλάστησης, υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών βοριάδων απαιτεί εξαιρετική προσοχή, ακόμη και όταν η θερμοκρασία αρχίσει να υποχωρεί.
Το συμπέρασμα από ΕΜΥ, meteo, Κολυδά και Μαρουσάκη είναι κοινό ως προς τη μεγάλη εικόνα: κρατάμε ακόμη μία πολύ ζεστή Πέμπτη, παίρνουμε ανάσα Παρασκευή και Σάββατο, προσέχουμε πολύ τους θυελλώδεις βοριάδες και από Κυριακή-Δευτέρα