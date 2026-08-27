Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Πέμπτη διατηρεί υψηλές θερμοκρασίες έως και 39 βαθμούς Κελσίου, με γενικά αίθριο καιρό και ενίσχυση των βοριάδων στα πελάγη.

Από την Παρασκευή αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των ανέμων, οι οποίοι θα φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Το Σάββατο αποτελεί την πιο δροσερή ημέρα της περιόδου, ενώ από την Κυριακή ο υδράργυρος θα σημειώσει σταδιακή άνοδο.

Οι ισχυροί άνεμοι σε συνδυασμό με την ξηρασία αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Πέμπτη 27 Αυγούστου διατηρεί το έντονα καλοκαιρινό σκηνικό, όμως αποτελεί ουσιαστικά τη μεταβατική ημέρα πριν από τη μικρή ανάσα που περιμένουμε στο τέλος της εβδομάδας. Η ζέστη παραμένει αισθητή, ιδιαίτερα στα δυτικά και νότια, ενώ οι βοριάδες ενισχύονται και προετοιμάζουν την πτώση του υδραργύρου κυρίως στα ανατολικά.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα τοπικών φαινομένων και σε άλλα ηπειρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα φθάσει στα ηπειρωτικά τους 36-38°C και τοπικά στα νότια τους 39°C, ενώ στα νησιά θα κυμανθεί στους 34-36°C και στη νότια Κρήτη τοπικά στους 37°C. Οι βόρειοι άνεμοι θα φθάνουν τα 4-6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Advertisement

Advertisement

Αθήνα – Θεσσαλονίκη

Στην Αθήνα η ημέρα θα είναι ηλιόλουστη και ζεστή, με την ΕΜΥ να δίνει περίπου 26°C ελάχιστη και 36°C μέγιστη. Από την Παρασκευή αρχίζει η αποκλιμάκωση, η οποία γίνεται περισσότερο αισθητή το Σάββατο. (emy.gr)

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης γενικά αίθριος καιρός, με τη ζέστη σαφώς ηπιότερη από τη νότια ηπειρωτική Ελλάδα. Στα γύρω ορεινά της Μακεδονίας δεν αποκλείεται πρόσκαιρη απογευματινή αστάθεια.

Παρασκευή: Πέφτει ο υδράργυρος – Μελτέμια ακόμη και 8 μποφόρ

Από την Παρασκευή 28 Αυγούστου γίνεται περισσότερο αισθητή η αλλαγή. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω μικρή πτώση στα ανατολικά, ενώ στα δυτικά μπορεί να παρουσιάσει μικρή άνοδο. Ο καιρός θα παραμείνει κατά βάση αίθριος, αλλά στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Στα βορειοανατολικά είναι πιθανές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Το σημαντικότερο στοιχείο θα είναι οι άνεμοι: στα ανατολικά βόρειοι 5-6 και τοπικά 7-8 μποφόρ, ενώ στα δυτικά βορειοδυτικοί 4-6 μποφόρ. Το Αιγαίο επομένως θα είναι αρκετά έως πολύ ταραγμένο και χρειάζεται προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις και στα μικρά σκάφη.

Advertisement

Ο Θοδωρής Κολυδάς έχει επισημάνει ότι στις 28 και 29 Αυγούστου αναμένεται αισθητή αποκλιμάκωση της ζέστης, χωρίς όμως αυτή να σημαίνει ότι τελειώνουν οριστικά οι υψηλές θερμοκρασίες.

Σάββατο: Η μεγαλύτερη «ανάσα» από τη ζέστη

Το Σάββατο 29 Αυγούστου αναμένεται να είναι η πιο ευχάριστη ημέρα από πλευράς θερμοκρασιών για αρκετές περιοχές της ανατολικής και βόρειας χώρας. Ενδεικτικά, η ΕΜΥ για την Αθήνα δείχνει μέγιστη περίπου 31°C, έναντι 36°C σήμερα. (emy.gr)

Advertisement

Το μελτέμι θα εξακολουθεί να καθορίζει τον καιρό στο Αιγαίο, κρατώντας χαμηλότερη τη θερμοκρασία αλλά δημιουργώντας προβλήματα στις θάλασσες. Κυκλάδες, Κάβο Ντόρο, ανατολικό Αιγαίο και τα πελάγη γύρω από την Κρήτη θέλουν ιδιαίτερη προσοχή.

Κυριακή: Καλοκαιρινός καιρός – Σταδιακά ξανά προς τα πάνω

Την Κυριακή 30 Αυγούστου η εικόνα παραμένει κατά βάση καλοκαιρινή. Στα βόρεια και κυρίως στα ορεινά της βόρειας και βορειοδυτικής Ελλάδας υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρες μπόρες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει η ηλιοφάνεια.

Advertisement

Η πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας δεν φαίνεται να έχει μεγάλη διάρκεια. Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι μετά το διάλειμμα Παρασκευής και Σαββάτου ο υδράργυρος αρχίζει σταδιακά να παίρνει και πάλι την ανηφόρα.

Δευτέρα: Επιστρέφει σταδιακά η ζέστη

Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, τελευταία ημέρα του μήνα, η τάση είναι για νέα άνοδο της θερμοκρασίας, χωρίς πάντως σε αυτή τη φάση να μπορεί να θεωρηθεί βέβαιη γενικευμένη επιστροφή ακραίων θερμοκρασιών.

Advertisement

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνει ότι η υποχώρηση της ζέστης είναι προσωρινή και ότι στη συνέχεια οι υψηλές θερμοκρασίες επανέρχονται, με ιδιαίτερη προσοχή να απαιτείται παράλληλα στους πολύ ισχυρούς ανέμους.

Advertisement

Μελτέμια, θάλασσες και κίνδυνος πυρκαγιάς

Το μελτέμι είναι ο πρωταγωνιστής των επόμενων ημερών. Από σήμερα ενισχύεται και την Παρασκευή μπορεί να φθάσει τοπικά στο Αιγαίο τα 7-8 μποφόρ. Αυτό σημαίνει δύσκολες συνθήκες σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές και πιθανές επιπτώσεις σε δρομολόγια μικρών πλοίων ή ταχύπλοων.

Παράλληλα, ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, ξηρής βλάστησης και ισχυρών βοριάδων ανεβάζει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε Αττική, Εύβοια, ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη, ανάλογα με την ένταση των ανέμων.

Advertisement

Η εικόνα που προκύπτει από ΕΜΥ, Meteo/Εθνικό Αστεροσκοπείο, Θοδωρή Κολυδά και Κλέαρχο Μαρουσάκη είναι επομένως αρκετά καθαρή: σήμερα Πέμπτη κρατά η ζέστη, Παρασκευή και κυρίως Σάββατο παίρνουμε μια μικρή ανάσα, αλλά το μελτέμι δυναμώνει πολύ και από την Κυριακή προς τη Δευτέρα η θερμοκρασία αρχίζει ξανά να ανεβαίνει. (emy.gr)