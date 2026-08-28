Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για την Παρασκευή 28 Αυγούστου σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων.

Η Πολιτική Προστασία έθεσε πολλές περιοχές σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, ενισχύοντας τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τα εναέρια μέσα επιτήρησης.

Ο συνδυασμός της παρατεταμένης ζέστης και της ξηρής καύσιμης ύλης αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών σε ολόκληρη την επικράτεια.

Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες την αποφυγή κάθε δραστηριότητας στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα, προειδοποιώντας για άμεση ειδοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Οι ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο αναμένεται να διατηρηθούν και τις επόμενες ημέρες, διατηρώντας αυξημένο τον κίνδυνο πυρκαγιάς παρά τη μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

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Γράφει ο Τέρενς Κουίκ

Με Red Code και τον δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς να φτάνει στην ανώτατη κατηγορία 5 ξεκινά η Παρασκευή 28 Αυγούστου, καθώς ο συνδυασμός παρατεταμένης ζέστης, εξαιρετικά ξηρής καύσιμης ύλης και πολύ ισχυρών βοριάδων δημιουργεί ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό.

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Η κατάσταση είναι πιο κρίσιμη στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο, ενώ η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code πολλές ακόμη περιοχές.

Παρασκευή 28 Αυγούστου: Κατηγορία 5 σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, ακραίος κίνδυνος – κατηγορία 5 προβλέπεται στις Περιφερειακές Ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, καθώς και σε Ρόδο και Κάρπαθο.

Στην κατηγορία 4 – πολύ υψηλός κίνδυνος βρίσκονται τα Χανιά, οι Κυκλάδες, η Κάλυμνος, η Κως, τα Ιόνια Νησιά, η Θεσπρωτία, η Πρέβεζα, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία.

Σε Red Code έχουν τεθεί η Περιφέρεια Κρήτης, ολόκληρη η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, οι ΠΕ Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας και οι ΠΕ Πρέβεζας και Θεσπρωτίας.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς προειδοποίησε ότι η παρατεταμένη ζέστη έχει ξεράνει την καύσιμη ύλη και ότι οι πολύ ισχυροί άνεμοι αυξάνουν δραματικά την πιθανότητα ταχείας εξάπλωσης μιας φωτιάς. Ήδη έχει γίνει αναδιάταξη και ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων στις πιο επικίνδυνες περιοχές.

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Έως 40 βαθμούς και 8 μποφόρ

Το meteo προβλέπει για σήμερα ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως σε Μακεδονία, Θράκη και ορεινά ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 39°C στη Θεσσαλία και στα ηπειρωτικά, τοπικά ακόμη και τους 40°C, ενώ στην Κρήτη και τη Ρόδο οι μέγιστες μπορεί να αγγίξουν τους 38°C. (meteo.gr)

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Το μεγάλο πρόβλημα είναι οι άνεμοι: βόρειοι 4-6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη έως 8 μποφόρ. (meteo.gr)

Στην Αθήνα αναμένονται έως 37°C με βορειοανατολικούς ανέμους 3-5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 36°C, με πρόσκαιρες μεσημεριανές και απογευματινές νεφώσεις. (meteo.gr)

Σάββατο 29 Αυγούστου: Υποχώρηση της ζέστης, επιμένουν τα μελτέμια

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Το Σάββατο η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και νότια. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Οι βοριάδες όμως θα παραμείνουν ισχυροί στο Αιγαίο, γεγονός που διατηρεί αυξημένο τόσο τον κίνδυνο πυρκαγιάς όσο και την επικινδυνότητα στις θαλάσσιες μετακινήσεις. (Emy)

Κυριακή 30 Αυγούστου: Μπόρες στα ορεινά, μικρή άνοδος

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Την Κυριακή αναμένεται γενικά καλοκαιρινός καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα τοπικών όμβρων και μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στα δυτικά ορεινά.

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Η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά να ανεβαίνει και πάλι, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα εξακολουθήσουν να πνέουν ενισχυμένοι.

Δευτέρα 31 Αυγούστου: Με καλοκαιρινό καιρό φεύγει ο Αύγουστος

Η τελευταία ημέρα του Αυγούστου θα κυλήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες, χωρίς όμως τη γενικευμένη ακραία ζέστη των προηγούμενων ημερών.

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Οι άνεμοι θα παραμείνουν κατά διαστήματα ενισχυμένοι στο Αιγαίο, με τις θάλασσες να εξακολουθούν να χρειάζονται προσοχή.

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Ζεστό το ξεκίνημα του φθινοπώρου

Ο Σεπτέμβριος μπαίνει ουσιαστικά με καλοκαιρινές συνθήκες. Η θερμοκρασία θα κινηθεί ξανά ανοδικά σε αρκετές περιοχές και η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει.

Δεν διαφαίνεται ακόμη ουσιαστική φθινοπωρινή αλλαγή, αλλά η προσοχή παραμένει στραμμένη στους ανέμους και στην κατάσταση της εξαιρετικά ξηρής βλάστησης.

Πλήρης κινητοποίηση – Τι σημαίνει Red Code

Στις περιοχές Red Code ενεργοποιείται ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας σε αυξημένο επίπεδο. Πυροσβεστικές δυνάμεις, ΕΜΟΔΕ, drones και εναέρια μέσα τίθενται σε επιφυλακή, ενώ ενισχύονται οι περιπολίες και οι εναέριες επιτηρήσεις. Σε ετοιμότητα βρίσκονται επίσης Ένοπλες Δυνάμεις, ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό, ΕΚΑΒ, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ και οι μηχανισμοί Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών.

Η ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες είναι να αποφεύγεται απολύτως οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να δημιουργήσει σπινθήρα ή φλόγα. Σε περίπτωση καπνού ή φωτιάς, άμεση κλήση στο 199 ή στο 112.