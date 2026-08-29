Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται από το βράδυ του Σαββάτου έως την Κυριακή σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Η Πολιτική Προστασία έθεσε σε κατάσταση συναγερμού Red Code την Κρήτη, τη Σάμο, την Ικαρία και τα Δωδεκάνησα λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, που φτάνουν τοπικά τα επτά μποφόρ, καθιστούν αναγκαία την προσοχή για τα μικρά σκάφη.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο από τη Δευτέρα, με τον Σεπτέμβριο να ξεκινά με θερμές καλοκαιρινές συνθήκες σε πολλές περιοχές.

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Με δύο διαφορετικά πρόσωπα μας αποχαιρετά ο Αύγουστος. Από τη μία, ένα σύντομο πέρασμα από μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα απασχολήσει περιοχές της ηπειρωτικής χώρας από το βράδυ του Σαββάτου έως και την Κυριακή. Από την άλλη, οι ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο διατηρούν τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε πολύ υψηλά επίπεδα, με την Πολιτική Προστασία να θέτει συγκεκριμένες περιοχές σε Red Code για την Κυριακή 30 Αυγούστου.

Η εικόνα αλλάζει ξανά από τη Δευτέρα, καθώς η θερμοκρασία παίρνει σταδιακά την ανηφόρα, με τον Σεπτέμβριο να κάνει ποδαρικό με καθαρά καλοκαιρινές θερμοκρασίες.

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Απόψε Σάββατο προς Κυριακή – Πρόσκαιρες μπόρες

Το βράδυ του Σαββάτου αυξάνεται η πιθανότητα για ένα σύντομο πέρασμα μπόρας ή τοπικής καταιγίδας, αρχικά σε βόρειες περιοχές και στη συνέχεια τοπικά νοτιότερα, έως περίπου τα μεσάνυχτα. Ο Σάκης Αρναούτογλου επισημαίνει ότι πρόκειται για φαινόμενα μικρής διάρκειας, τα οποία όμως ενδέχεται να συνοδευτούν πρόσκαιρα από ενίσχυση των ανέμων.

Στις περισσότερες παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές η νύχτα θα κυλήσει χωρίς αξιόλογα φαινόμενα. Στο Αιγαίο, όμως, οι βοριάδες εξακολουθούν να απαιτούν προσοχή, ιδιαίτερα από μικρά σκάφη.

Κυριακή – Τοπικές βροχές και έως 7 μποφόρ

Η Κυριακή θα είναι γενικά αίθρια, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Τοπικές βροχές ή όμβροι αναμένονται κυρίως στα δυτικά, ενώ στα ορεινά δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες.

Στα δυτικά οι άνεμοι θα είναι δυτικοί 3–4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα κυριαρχήσουν βόρειοι άνεμοι 4–6 και τοπικά 7 μποφόρ, επομένως το Αιγαίο θα παραμείνει κατά τόπους αρκετά ταραγμένο. Η θερμοκρασία υποχωρεί λίγο στα δυτικά, ενώ στα ανατολικά αρχίζει σταδιακά να ανεβαίνει. (Emy)

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Στην Αθήνα η θερμοκρασία αναμένεται περίπου στους 23–33 βαθμούς, με κυρίως αίθριο καιρό.

RED CODE – Ποιες περιοχές μπαίνουν σε πλήρη κινητοποίηση

Εδώ βρίσκεται η σημαντικότερη προειδοποίηση της Κυριακής. Η Πολιτική Προστασία έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code:

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Σάμο και Ικαρία

ολόκληρη την Κρήτη

Ρόδο, Κάλυμνο, Κω και Κάρπαθο.

Για όλες αυτές τις περιοχές ο κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ υψηλός – κατηγορία 4. (Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης)

Το Red Code σημαίνει πλήρη κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού, με ανάπτυξη του αναγκαίου προσωπικού και των διαθέσιμων μέσων. Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται παράλληλα να συγκαλέσουν άμεσα τα αρμόδια επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα. (Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης)

Η σύσταση προς τους πολίτες είναι κατηγορηματική: καμία εργασία στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά, κανένα κάψιμο κλαδιών και ξερών χόρτων και μεγάλη προσοχή σε υπαίθριες ψησταριές και αναμμένα τσιγάρα. Σε περίπτωση φωτιάς, άμεση ειδοποίηση στο 199 ή στο 112. (Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης)

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Δευτέρα – Ανεβαίνει ξανά η θερμοκρασία

Την τελευταία ημέρα του Αυγούστου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, όπου αναμένονται τοπικές μπόρες. Στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας υπάρχει πιθανότητα μεμονωμένης καταιγίδας.

Οι άνεμοι στα ανατολικά θα εξακολουθήσουν να φτάνουν τοπικά τα 6–7 μποφόρ, ενώ στα δυτικά θα είναι ασθενέστεροι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. (Emy)

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Τρίτη – Ο Σεπτέμβριος μπαίνει με ζέστη

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Η πρώτη ημέρα του Σεπτεμβρίου επαναφέρει περισσότερο καλοκαιρινές συνθήκες. Ο καιρός θα είναι κατά κανόνα αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και μικρή πιθανότητα απογευματινών φαινομένων στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα ανεβεί αισθητά σε αρκετές περιοχές. Τα προγνωστικά δεδομένα του meteo δείχνουν για την Αθήνα θερμοκρασίες που μπορούν να πλησιάσουν τους 37 βαθμούς, ενώ σε θερμές ηπειρωτικές περιοχές ενδέχεται τοπικά να καταγραφούν ακόμη υψηλότερες τιμές. (meteo.gr)

Τετάρτη – Καλοκαίρι επιμένει

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Και την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η γενική εικόνα παραμένει καλοκαιρινή, με αρκετή ηλιοφάνεια και περιορισμένες νεφώσεις. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλές για την εποχή σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, χωρίς προς το παρόν να διαφαίνεται κάποια οργανωμένη γενικευμένη κακοκαιρία.

Η προσοχή παραμένει στις φωτιές και στις θάλασσες

Το κρίσιμο στοιχείο του επόμενου 24ώρου δεν είναι τόσο οι πρόσκαιρες μπόρες όσο ο συνδυασμός ξηρασίας και ισχυρών βοριάδων. Ιδιαίτερα σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Σάμο και Ικαρία, όπου ισχύει το Red Code, ακόμη και μία μικρή εστία μπορεί να πάρει γρήγορα διαστάσεις.

Παράλληλα, όσοι ταξιδεύουν στο Αιγαίο ή χρησιμοποιούν μικρά σκάφη πρέπει να υπολογίζουν τους βόρειους ανέμους που τοπικά φτάνουν τα 7 μποφόρ και δημιουργούν αυξημένο κυματισμό.

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, λοιπόν, θέλει προσοχή: μπόρες στα ηπειρωτικά, δυνατό μελτέμι στο Αιγαίο και συναγερμό για πυρκαγιές σε Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο.