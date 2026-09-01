Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά με καλοκαιρινές συνθήκες και υψηλές θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές.

Τις απογευματινές ώρες αναμένεται αστάθεια με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη ένταση την Πέμπτη σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα.

Οι βοριάδες θα συνεχίσουν να πνέουν στο Αιγαίο, προσφέροντας μια ανάσα δροσιάς παρά τις αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης σε ορισμένες δυτικές περιοχές.

Από την Παρασκευή η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση, χωρίς ωστόσο να υποχωρήσει άμεσα στα κανονικά για την εποχή επίπεδα θερμοκρασίας.

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Με δύο πρόσωπα κάνει ποδαρικό ο Σεπτέμβριος: από τη μία υψηλές θερμοκρασίες, που τοπικά θα πλησιάσουν ακόμη και τους 39 βαθμούς, και από την άλλη απογευματινή αστάθεια με μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά. Τα μελτέμια εξακολουθούν να κυριαρχούν στο Αιγαίο, ενώ από την Παρασκευή αναμένεται σταδιακά πιο ήπια θερμοκρασιακή εικόνα.

ΤΡΙΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – Μέχρι 39 βαθμούς και τοπικές καταιγίδες

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Η πρώτη ημέρα του φθινοπώρου στο ημερολόγιο θα θυμίζει έντονα καλοκαίρι.

Σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια, δυτικά και κεντρικά ηπειρωτικά και στο Ιόνιο. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της βόρειας, δυτικής και κεντρικής χώρας.

Η Θεσσαλία θα βρεθεί μεταξύ των θερμότερων περιοχών, με τον υδράργυρο να φθάνει τοπικά τους 39 βαθμούς. Στην Ήπειρο, τη Στερεά και την Πελοπόννησο οι μέγιστες θα φτάσουν περίπου τους 37 βαθμούς, ενώ στη Μακεδονία και τη Θράκη τους 35.

Σχετικά αυξημένες θα είναι και οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά.

Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φθάνουν τα 4-6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 3-5 μποφόρ.

ΑΘΗΝΑ: Ηλιοφάνεια και θερμοκρασία περίπου έως 35-36 βαθμούς. Βόρειοι άνεμοι που κατά τη διάρκεια της ημέρας θα φτάνουν τα 5 μποφόρ.

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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ηλιοφάνεια, με τοπικές νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία περίπου από 25 έως 32 βαθμούς και ασθενείς γενικά άνεμοι.

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – Αυξάνεται η αστάθεια

Το καλοκαιρινό σκηνικό επιμένει, αλλά τις θερμές ώρες της ημέρας θα αυξηθούν οι πιθανότητες για μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά.

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Η αστάθεια θα αφορά κυρίως ορεινές και ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Τα φαινόμενα θα έχουν κατά κανόνα τοπικό χαρακτήρα, ωστόσο δεν αποκλείεται σε ορισμένες περιοχές να είναι έντονα για μικρό χρονικό διάστημα.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, ιδιαίτερα στα δυτικά και στα ηπειρωτικά.

Στην Αθήνα αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια και θερμοκρασία γύρω στους 35 βαθμούς.

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ΠΕΜΠΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – Η πιο άστατη ημέρα

Η Πέμπτη χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή, καθώς τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν εντονότερη αστάθεια.

Μπόρες και καταιγίδες θα αναπτυχθούν κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σε περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Τοπικά δεν αποκλείονται ισχυρές βροχοπτώσεις, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και χαλαζοπτώσεις.

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Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνει ιδιαίτερα την ανάγκη προσοχής στους κεραυνούς, καθώς τα φαινόμενα μπορεί να είναι σύντομα αλλά κατά τόπους έντονα.

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Η θερμοκρασία αρχίζει να υποχωρεί ελαφρά. Στην Αθήνα αναμένεται να κινηθεί περίπου έως τους 33 βαθμούς.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – Υποχωρεί λίγο η ζέστη

Από την Παρασκευή η εικόνα γίνεται σταδιακά πιο ήπια. Η θερμοκρασία υποχωρεί σε αρκετές περιοχές, χωρίς όμως να μπορούμε ακόμη να μιλάμε για ουσιαστικό φθινοπωρινό καιρό.

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Στην Αθήνα ο υδράργυρος αναμένεται περίπου στους 32 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα συνεχίσουν να προσφέρουν κάποια ανακούφιση στα ανατολικά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 – ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – Το καλοκαίρι δεν τελείωσε

Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου διατηρεί γενικά καλοκαιρινά χαρακτηριστικά, με αρκετή ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που θα επιτρέπουν κανονικά τις εξορμήσεις στις παραλίες.

Στην Αθήνα οι μέγιστες αναμένονται περίπου στους 32 βαθμούς το Σάββατο, με πιθανή νέα μικρή άνοδο την Κυριακή.

ΜΑΡΟΥΣΑΚΗΣ: «Μάχη» αφρικανικής ζέστης και μελτεμιών

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης περιγράφει μια χαρακτηριστική «μάχη» ανάμεσα στις θερμές αέριες μάζες που ανεβαίνουν από τη Βόρεια Αφρική και στους βοριάδες που επικρατούν στο Αιγαίο.

Η μεγαλύτερη ζέστη θα επιμένει στη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου οι θερμοκρασίες μπορούν να φτάσουν τους 36-38 βαθμούς.

Παράλληλα, η απογευματινή αστάθεια θα μας συνοδεύει για αρκετές ημέρες, με μεγαλύτερη ένταση κυρίως Τετάρτη και Πέμπτη.

ΚΟΛΥΔΑΣ: Πότε επιστρέφουμε σε φυσιολογικές θερμοκρασίες

Ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι ο Σεπτέμβριος ξεκινά με θερμοκρασίες υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή.

Η τάση είναι σταδιακά πτωτική, χωρίς αυτό να σημαίνει άμεση έλευση φθινοπωρινών θερμοκρασιών. Μετά τις 7-10 Σεπτεμβρίου αυξάνονται οι πιθανότητες ο υδράργυρος να πλησιάσει περισσότερο στα φυσιολογικά επίπεδα της εποχής.

Με άλλα λόγια, ο Σεπτέμβριος μπήκε ημερολογιακά, αλλά το ελληνικό καλοκαίρι δεν δείχνει ακόμη διατεθειμένο να μας αποχαιρετήσει.