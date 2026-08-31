Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά με υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες στη Θεσσαλία θα αγγίξουν τους 39 βαθμούς Κελσίου την Τρίτη.

Στα βόρεια, δυτικά και κεντρικά ηπειρωτικά αναμένονται τοπικές νεφώσεις και απογευματινές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι εντάσεως έως έξι μποφόρ, προκαλώντας κατά τόπους ταραγμένη θάλασσα στις συγκεκριμένες περιοχές.

Από την Πέμπτη η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή υποχώρηση, ενώ οι πιθανότητες για τοπικά φαινόμενα στην ηπειρωτική χώρα θα αυξηθούν.

Η εβδομάδα θα ολοκληρωθεί με ηλιόλουστο καιρό και καλοκαιρινές θερμοκρασίες, χωρίς την εκδήλωση κάποιας γενικευμένης κακοκαιρίας στη χώρα.

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Με καλοκαιρινές θερμοκρασίες, αλλά και ορισμένες απογευματινές αστάθειες στα ηπειρωτικά, μπαίνει ο Σεπτέμβριος. Η Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου θα είναι γενικά ζεστή και ηλιόλουστη στις περισσότερες περιοχές, όμως στα βόρεια, δυτικά και κεντρικά ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και τοπικά θα σημειωθούν βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Στη Θεσσαλία ο υδράργυρος μπορεί να φθάσει ακόμη και τους 39 βαθμούς.

Δευτέρα βράδυ προς Τρίτη

Το βράδυ της Δευτέρας ο καιρός θα είναι γενικά ήπιος στις περισσότερες περιοχές. Τοπικές νεφώσεις θα επιμείνουν κυρίως στα δυτικά και βόρεια, ενώ στη Δυτική Ελλάδα η ορατότητα κατά τόπους ενδέχεται να είναι περιορισμένη.

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Παράλληλα, αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα υπάρχουν κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά. Στο Αιγαίο θα διατηρηθούν οι βόρειοι άνεμοι.

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου – Ζέστη και απογευματινή αστάθεια

Η Τρίτη θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια. Σταδιακά, όμως, θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα βόρεια, δυτικά και κεντρικά ηπειρωτικά καθώς και στο Ιόνιο.

Από το μεσημέρι και μετά αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και γενικότερα της δυτικής και κεντρικής ηπειρωτικής χώρας.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή για την εποχή: στη Θεσσαλία μπορεί να φθάσει τους 39°C, στην Ήπειρο, τη Στερεά και την Πελοπόννησο τους 37°C, ενώ Μακεδονία και Θράκη θα φθάσουν τοπικά περίπου τους 35°C. Στις Κυκλάδες οι μέγιστες θα βρίσκονται κοντά στους 32°C και σε Κρήτη και Δωδεκάνησα γύρω στους 33°C.

Αθήνα

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, γενικά 2–4 και κατά τη διάρκεια της ημέρας 3–5 μποφόρ. Στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία αναμένεται περίπου από 26 έως 36°C, σύμφωνα με το meteo, ενώ η ΕΜΥ δίνει μέγιστη γύρω στους 35°C.

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Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατεί αρχικά ηλιοφάνεια, ενώ από το μεσημέρι θα εμφανιστούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, έως 3 μποφόρ, και η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί περίπου από 25 έως 32°C.

Άνεμοι και θάλασσες

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Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 4–6 μποφόρ, επομένως κατά τόπους η θάλασσα θα είναι αρκετά ταραγμένη. Στο Ιόνιο οι άνεμοι αρχικά θα είναι μεταβλητοί και ασθενείς, αλλά από το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 3–5 μποφόρ.

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου

Η ζέστη θα διατηρηθεί, με αρκετή ηλιοφάνεια και πρόσκαιρες νεφώσεις. Στην Αθήνα η ΕΜΥ προβλέπει θερμοκρασίες περίπου 24–34°C. Η πιθανότητα τοπικής αστάθειας θα παραμένει κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά.

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου

Η θερμοκρασία αρχίζει να παρουσιάζει τάση υποχώρησης σε αρκετές περιοχές, ενώ αυξάνονται οι πιθανότητες για τοπικές βροχές ή καταιγίδες, ιδιαίτερα στην ηπειρωτική χώρα. Στην Αθήνα η ΕΜΥ διατηρεί τη μέγιστη περίπου στους 34°C. (Emy)

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Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου

Πιο ήπιες θερμοκρασίες προβλέπονται σε σχέση με την έναρξη της εβδομάδας. Τα διαστήματα ηλιοφάνειας θα είναι μεγάλα και τα όποια φαινόμενα θα είναι περιορισμένα.

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

Ο καιρός επιστρέφει σε περισσότερο καλοκαιρινό μοτίβο, με αρκετή ηλιοφάνεια και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Δεν διαφαίνεται, με τα σημερινά δεδομένα, κάποια γενικευμένη κακοκαιρία.

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

Η πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου αναμένεται γενικά ηλιόλουστη στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με θερμοκρασίες σε καλοκαιρινά επίπεδα αλλά χωρίς τις ακραίες τιμές των προηγούμενων ημερών.

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Η γενική εικόνα

Ο Σεπτέμβριος κάνει πρεμιέρα περισσότερο ως συνέχεια του Αυγούστου παρά ως αρχή του φθινοπώρου. Η Τρίτη θα είναι η θερμότερη ημέρα των αμέσως επόμενων ημερών σε αρκετές περιοχές, με τη Θεσσαλία να πλησιάζει τους 39 βαθμούς. Η απογευματινή αστάθεια στα ορεινά και οι ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο είναι τα δύο στοιχεία που χρειάζονται περισσότερη προσοχή.

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Πηγές: Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr.