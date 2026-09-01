Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζονται τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά.

Παρά τη ζέστη, από την Τετάρτη αναπτύσσεται καιρική αστάθεια με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά των δυτικών και βόρειων περιοχών.

Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, που φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ, διατηρούν τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών και απαιτούν προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Μια μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας αναμένεται προς το τέλος της εβδομάδας, πριν από τη νέα άνοδο που προδιαγράφεται για την ερχόμενη Κυριακή.

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Η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου θυμίζει περισσότερο Αύγουστο, τουλάχιστον ως προς τις θερμοκρασίες. Το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη παραμένει αρκετά ζεστό, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ η Τετάρτη θα φέρει ξανά θερμοκρασίες έως 36-37 βαθμούς. Παράλληλα όμως αρχίζει να γίνεται περισσότερο αισθητή η αστάθεια, με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Τρίτη βράδυ προς Τετάρτη: Ζεστή νύχτα – Πού αρχίζει να αλλάζει ο καιρός

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Το βράδυ της Τρίτης ο καιρός θα είναι γενικά ήρεμος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αθήνα η θερμοκρασία παραμένει υψηλή: γύρω στους 34 βαθμούς στις 21:00, περίπου 31 τα μεσάνυχτα και κοντά στους 28-30 βαθμούς τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.

Πολύ πιο δροσερή θα είναι η νύχτα στη Θεσσαλονίκη, όπου από περίπου 26 βαθμούς στις 21:00, ο υδράργυρος υποχωρεί στους 23 τα μεσάνυχτα και στους 21-22 βαθμούς προς το ξημέρωμα.

Τετάρτη: 37άρια αλλά και απογευματινές καταιγίδες

Η Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει με γενικά αίθριο καιρό. Από το μεσημέρι όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι.

Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Δυτικής Στερεάς, ενώ πιθανότητα υπάρχει και για ορεινές περιοχές της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου. Στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία ορισμένα φαινόμενα ενδέχεται να επιμείνουν και τη νύχτα. Στα δυτικά ευνοείται επίσης η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34-36 βαθμούς και τοπικά τους 37, ενώ στα περισσότερα νησιά θα κινηθεί μεταξύ 30 και 34 βαθμών.

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Αθήνα: Ήλιος και έως 35-37 βαθμούς

Στην Αττική δεν αναμένεται ουσιαστική αλλαγή του καιρού. Θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με βόρειους-βορειοανατολικούς ανέμους, που στα ανατολικά μπορούν να φτάσουν τα 5-6 μποφόρ.

Η ΕΜΥ δίνει για την Αθήνα περίπου 24 έως 35 βαθμούς, ενώ το meteo ανεβάζει τοπικά τη μέγιστη στο κέντρο έως τους 37 βαθμούς. (emy.gr)

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Θεσσαλονίκη: Μέχρι 33 βαθμούς – Προσοχή από το βράδυ

Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 21 έως 33 βαθμούς. Από το μεσημέρι θα εμφανιστούν νεφώσεις και τοπικές μπόρες κυρίως στα γύρω ορεινά.

Το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο βράδυ, όταν οι νεφώσεις θα αυξηθούν ξανά και υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές, όμβρους ή και μεμονωμένη καταιγίδα. citeturn2news2turn0search4

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Άνεμοι και θάλασσες: Επιμένει το μελτέμι

Οι άνεμοι την Τετάρτη θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις. Στα δυτικά θα φτάνουν τα 3-5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τα 4-6 μποφόρ, με πιθανότητα στο Αιγαίο να αγγίξουν τοπικά και τα 7 μποφόρ. (emy.gr)

Επομένως, στο Αιγαίο και ιδιαίτερα στις Κυκλάδες χρειάζεται προσοχή για όσους ταξιδεύουν με μικρά σκάφη, ενώ οι ισχυροί βοριάδες θα διατηρούν αυξημένο και τον κίνδυνο γρήγορης εξάπλωσης μιας ενδεχόμενης πυρκαγιάς.

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Μαρουσάκης: Ζέστη με 36-37 βαθμούς

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Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης βλέπει επίσης γενικά αίθριο και ζεστό καιρό για την Τετάρτη, με τον υδράργυρο να προσεγγίζει τους 36 με 37 βαθμούς κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.

Κολυδάς: Ο Σεπτέμβριος παραμένει θερμός

Η γενικότερη τάση για τον Σεπτέμβριο παραμένει προς θερμότερες από τις κανονικές συνθήκες, ενώ ο Θοδωρής Κολυδάς έχει επισημάνει ότι τα εποχικά στοιχεία δείχνουν έναν μήνα συνολικά θερμότερο και υγρότερο από τα φυσιολογικά επίπεδα.

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Πέμπτη: Περισσότερη αστάθεια – Αρχίζει η πτώση

Την Πέμπτη η αστάθεια θα συνεχιστεί. Αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και στη συνέχεια στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εμφανιστούν αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και όμβροι, ενώ στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Από το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Οι βοριάδες θα φτάνουν τα 4-6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. (emy.gr)

Παρασκευή: Ακόμη λίγες καταιγίδες – Πέφτει κι άλλο ο υδράργυρος

Την Παρασκευή οι νεφώσεις θα είναι κατά διαστήματα αυξημένες στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο.

Οι βοριάδες θα επιμείνουν, φτάνοντας στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή πτώση. (emy.gr)

Σάββατο: Επιστρέφει ο ήλιος

Το Σάββατο η εικόνα βελτιώνεται σημαντικά. Ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος, με τους βοριάδες όμως να παραμένουν ισχυροί στα ανατολικά, 5 έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να αλλάξει σημαντικά.

Και μετά; Ξανά καλοκαίρι

Η αστάθεια, σύμφωνα με τα σημερινά προγνωστικά στοιχεία, φαίνεται να αποτελεί ένα σύντομο διάλειμμα. Μέσα στο Σαββατοκύριακο τα φαινόμενα περιορίζονται και από την Κυριακή υπάρχουν ενδείξεις για νέα άνοδο της θερμοκρασίας.

Έτσι, τουλάχιστον προς το παρόν, το φθινόπωρο μπήκε στο ημερολόγιο αλλά όχι ακόμη πραγματικά στον καιρό. Ο Σεπτέμβριος κρατά το καλοκαίρι ζωντανό, με 37άρια, μελτέμια και θάλασσα, αλλά πλέον με τις πρώτες απογευματινές καταιγίδες να υπενθυμίζουν ότι η εποχή αρχίζει σιγά-σιγά να αλλάζει.