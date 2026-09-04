Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση από το βράδυ της Παρασκευής, ενώ το Σαββατοκύριακο αναμένεται ηλιοφάνεια με σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα.

Η Κυριακή θα είναι η θερμότερη ημέρα με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά τμήματα.

Από τη Δευτέρα ξεκινά σταδιακή υποχώρηση της ζέστης, διατηρώντας ωστόσο το καλοκαιρινό σκηνικό χωρίς την εκδήλωση γενικευμένης κακοκαιρίας.

Στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τοπικά τα επτά με οκτώ μποφόρ, γεγονός που απαιτεί προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων, παραμένει αυξημένος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών, επιβάλλοντας την αποφυγή εργασιών που προκαλούν σπινθήρες στην ύπαιθρο.

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Με καθαρά καλοκαιρινή διάθεση συνεχίζει ο Σεπτέμβριος. Η Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου διατηρεί κάποιες τοπικές αστάθειες, όμως από το βράδυ ο καιρός βελτιώνεται και ακολουθεί ένα πολύ ζεστό και ηλιόλουστο Σαββατοκύριακο. Η Κυριακή φαίνεται να είναι η θερμότερη ημέρα, με τοπικά 37-38°C, πριν αρχίσει σταδιακή αποκλιμάκωση από τη Δευτέρα. Το άλλο βασικό χαρακτηριστικό είναι οι ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

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Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως σε ηπειρωτικές περιοχές. Από το βράδυ τα φαινόμενα υποχωρούν. Το meteo δίνει σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και ανέμους έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Αθήνα: Ηλιοφάνεια με βόρειο άνεμο. Περίπου 22-32°C, με το meteo στο κέντρο να δίνει έως 33°C και ριπές του βοριά που μπορούν να φθάσουν περίπου τα 55 χλμ./ώρα.

Θεσσαλονίκη: Αραιές νεφώσεις το πρωί και καθαρός ουρανός στη συνέχεια. 23-35°C, με ασθενείς έως μέτριους ανέμους.

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ο καιρός βελτιώνεται σημαντικά. Ηλιοφάνεια σχεδόν παντού, λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις και νέα μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Αθήνα: Ηλιοφάνεια, περίπου 21-34/35°C. Βόρειοι άνεμοι, κατά διαστήματα ενισχυμένοι.

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Θεσσαλονίκη: Καλοκαιρία, 24-33°C, με λίγες νεφώσεις και γενικά ασθενείς έως μέτριους ανέμους.

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – Η ΠΙΟ ΖΕΣΤΗ ΗΜΕΡΑ

Η ζέστη κορυφώνεται. Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και θερμοκρασίες που τοπικά στα ηπειρωτικά θα πλησιάσουν ή θα αγγίξουν τους 37-38°C.

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Αθήνα: Πολύ ζεστή ημέρα. Οι προγνώσεις κινούνται περίπου στους 35-38°C για τη μέγιστη θερμοκρασία, ανάλογα με την περιοχή του λεκανοπεδίου.

Θεσσαλονίκη: Ακόμη θερμότερα, με το meteo να προβλέπει 26-38°C και καθαρό ουρανό.

ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

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Παραμένει γενικά αίθριος ο καιρός, αλλά αρχίζει σταδιακή υποχώρηση της ζέστης, περισσότερο αισθητή στη Βόρεια Ελλάδα.

Αθήνα: Ηλιοφάνεια, περίπου 23-34°C.

Θεσσαλονίκη: Σημαντική πτώση σε σχέση με την Κυριακή, περίπου 25-32°C.

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ΤΡΙΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

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Η αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας γίνεται πιο εμφανής. Το βασικό μοτίβο παραμένει καλοκαιρινό, χωρίς γενικευμένη κακοκαιρία.

Αθήνα: Περίπου 21-32°C, με αρκετή ηλιοφάνεια.

Θεσσαλονίκη: Περίπου 24-30°C, καθαρός ουρανός και κατά διαστήματα μέτριοι άνεμοι.

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ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

Η κορύφωση της ζέστης αναμένεται Κυριακή, με 36-38°C κατά τόπους στα ηπειρωτικά. Από Δευτέρα και περισσότερο την Τρίτη η θερμοκρασία υποχωρεί, χωρίς όμως να μπαίνουμε ακόμη σε πραγματικά φθινοπωρινό σκηνικό. Η εκτίμηση Κολυδά για το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου παραμένει γενικά σε καλοκαιρινό μοτίβο.

ΑΝΕΜΟΙ – ΘΑΛΑΣΣΕΣ

Το Αιγαίο χρειάζεται τη μεγαλύτερη προσοχή. Οι βοριάδες ενισχύονται, γενικά στα 5-6 μποφόρ και τοπικά περισσότερο, με τον Μαρουσάκη να έχει επισημάνει ενίσχυση των βορείων ανέμων ακόμη και έως 7-8 μποφόρ σε επιμέρους τμήματα κατά την εξέλιξη της μεταβολής.

Στο Ιόνιο οι συνθήκες είναι γενικά ηπιότερες. Για όσους ταξιδεύουν με πλοίο, χρειάζεται έλεγχος των τελευταίων δελτίων της ΕΜΥ, ιδιαίτερα για Κυκλάδες, Κάβο Ντόρο και κεντρικό/νότιο Αιγαίο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η βασική προσοχή στρέφεται σε τρεις παράγοντες: στις πρόσκαιρες τοπικές καταιγίδες όπου εκδηλωθούν σήμερα, στους ενισχυμένους βοριάδες του Αιγαίου και στην έντονη ζέστη της Κυριακής.

Παράλληλα, ζέστη + ξηρή βλάστηση + ισχυρός άνεμος διατηρούν αυξημένη την ανάγκη προσοχής για πυρκαγιές. Αποφεύγουμε οποιαδήποτε εργασία στην ύπαιθρο μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φλόγα, ιδιαίτερα τις ώρες των ισχυρότερων ανέμων.