Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Την Παρασκευή η αστάθεια με τοπικές καταιγίδες θα υποχωρήσει κατά τη διάρκεια της νύχτας, επιτρέποντας τη σταδιακή βελτίωση του καιρού.

Το Σάββατο και την Κυριακή θα επικρατήσει ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο έως τους 35 βαθμούς.

Οι βόρειοι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν στο Αιγαίο, διατηρώντας αυξημένο τον κίνδυνο πυρκαγιάς στις ξηρές και ανεμώδεις περιοχές της χώρας.

Την Κυριακή αναμένεται η θερμότερη ημέρα του τετραημέρου, ενώ τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς, διατηρώντας όμως τα καλοκαιρινά χαρακτηριστικά.

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Με δύο διαφορετικά πρόσωπα θα κυλήσει ο καιρός από την Παρασκευή έως και τη Δευτέρα. Η Παρασκευή διατηρεί τοπικά την αστάθεια, όμως από τη νύχτα προς το Σάββατο το σκηνικό αλλάζει και το Σαββατοκύριακο αποκτά ξανά έντονα καλοκαιρινά χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ και του meteo, οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές για την εποχή, ενώ την Κυριακή αναμένεται η θερμότερη ημέρα του τετραημέρου. (Emy)

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Παρασκευή προς Σάββατο: Υποχωρούν οι μπόρες

Η Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα είναι γενικά αίθρια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αλλά δεν θα λείψουν οι τοπικές καταιγίδες, κυρίως σε ηπειρωτικές περιοχές. Για την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια υπάρχει μάλιστα κίτρινη προειδοποίηση της ΕΜΥ για τοπικές καταιγίδες από το μεσημέρι έως το βράδυ.

Όσο προχωρά η νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο, τα φαινόμενα θα περιορίζονται και ο ουρανός θα καθαρίζει στις περισσότερες περιοχές.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα παραμείνουν βόρειοι, φθάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα. Το meteo προβλέπει γενικά αίθριο καιρό για την Παρασκευή και επιβεβαιώνει την επιμονή των βοριάδων στο Αιγαίο. (meteo.gr)

Σάββατο: Επιστρέφει ο ήλιος

Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου το σκηνικό γίνεται σαφώς καλύτερο. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις.

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Η θερμοκρασία ανεβαίνει και πάλι, με τις υψηλότερες τιμές στα ηπειρωτικά να κινούνται περίπου στους 31-33 βαθμούς, τοπικά ενδεχομένως λίγο υψηλότερα.

Οι βοριάδες θα συνεχίσουν να κυριαρχούν στο Αιγαίο και χρειάζεται προσοχή τόσο στις θαλάσσιες μετακινήσεις όσο και λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς στις ξηρές και ανεμώδεις περιοχές.

Κυριακή: Η πιο ζεστή ημέρα

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Ακόμη περισσότερο καλοκαίρι θα θυμίζει η Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ηλιοφάνεια σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα και νέα μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Στα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα πλησιάσει τους 33-35 βαθμούς, ενώ σε επιβαρυμένες από τη ζέστη πεδινές περιοχές δεν αποκλείονται πρόσκαιρα και λίγο υψηλότερες τιμές.

Ο Θοδωρής Κολυδάς έχει επισημάνει ότι το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου θα διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό καλοκαιρινά χαρακτηριστικά και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

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Δευτέρα: Παραμένει καλοκαιρινός, αλλά υποχωρεί λίγο η ζέστη

Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου δεν αναμένεται κάποια γενικευμένη μεταβολή. Ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή υποχώρηση σε σχέση με την Κυριακή, παραμένοντας όμως σε επίπεδα περίπου 30-33 βαθμών στα περισσότερα ηπειρωτικά.

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Αθήνα και Θεσσαλονίκη

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Στην Αθήνα, μετά την πιθανότητα πρόσκαιρης αστάθειας της Παρασκευής, το Σαββατοκύριακο αναμένεται κυρίως ηλιόλουστο και ζεστό. Οι βοριάδες θα κάνουν περισσότερο αισθητή την παρουσία τους στα ανατολικά του νομού.

Στη Θεσσαλονίκη, επίσης βελτιώνεται ο καιρός, με αρκετή ηλιοφάνεια το Σαββατοκύριακο και θερμοκρασίες που θα παραμένουν σε καλοκαιρινά επίπεδα.

Το συμπέρασμα είναι ότι, μετά τις τελευταίες μπόρες, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου θα θυμίσει περισσότερο Αύγουστο παρά φθινόπωρο: ήλιος, ζέστη και μελτέμι θα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά, με την Κυριακή να αναδεικνύεται στην πιο ζεστή ημέρα.

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