Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι τοπικές βροχές της Παρασκευής υποχωρούν σταδιακά, δίνοντας τη θέση τους σε αίθριο καιρό με αρκετή ηλιοφάνεια για το Σαββατοκύριακο.

Η θερμοκρασία αναμένεται να κορυφωθεί την Κυριακή, φτάνοντας κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι εντάσεως έως επτά μποφόρ, οι οποίοι σε συνδυασμό με την υψηλή θερμοκρασία αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Από τη Δευτέρα ξεκινά σταδιακή υποχώρηση του υδραργύρου, επαναφέροντας τις θερμοκρασίες σε επίπεδα πιο κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή.

Παρά τη σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, το καιρικό σκηνικό παραμένει καλοκαιρινό με ήπιες συνθήκες σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι νυχτερινές ώρες θα γίνονται αισθητά πιο δροσερές, σηματοδοτώντας τη μετάβαση προς το φθινόπωρο.

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Ο Σεπτέμβριος συνεχίζει με καθαρά καλοκαιρινές διαθέσεις. Η αστάθεια της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου υποχωρεί από το βράδυ και το Σαββατοκύριακο ο ήλιος θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Η θερμοκρασία ανεβαίνει, με την Κυριακή να αναμένεται η θερμότερη ημέρα, ενώ βασικό χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο. Από τη Δευτέρα και περισσότερο από την Τρίτη ο υδράργυρος αρχίζει σταδιακά να υποχωρεί.

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Παρασκευή 4 προς Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου – Σβήνουν οι μπόρες

Οι τοπικές βροχές και καταιγίδες της Παρασκευής εξασθενούν σταδιακά από τις βραδινές ώρες. Ιδιαίτερα στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, όπου υπήρξε προειδοποίηση της ΕΜΥ για καταιγίδες, τα φαινόμενα περιορίζονται και στη συνέχεια σταματούν.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας ο καιρός βελτιώνεται στις περισσότερες περιοχές και το Σάββατο θα ξημερώσει με σαφώς καλύτερες συνθήκες.

Στην Αθήνα η νύχτα θα κυλήσει γενικά με καθαρό ουρανό και σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης ήρεμη νύχτα, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα και με μεγαλύτερη δροσιά προς τα ξημερώματα.

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου – Ήλιος και μελτέμι

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Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα.

Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε υψηλά επίπεδα, φθάνοντας κατά τόπους στα ηπειρωτικά περίπου τους 33-35 βαθμούς.

Στην Αθήνα περιμένουμε ηλιοφάνεια και ζέστη, με τον υδράργυρο περίπου στους 34-35 βαθμούς. Ο βοριάς θα είναι περισσότερο αισθητός στα ανατολικά και βόρεια τμήματα της Αττικής.

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Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι επίσης αίθριος, με τη θερμοκρασία κοντά στους 32-33 βαθμούς.

Στο Αιγαίο το μελτέμι θα ενισχύεται, με βοριάδες που τοπικά θα φθάνουν τα 6-7 μποφόρ.

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου – Η πιο ζεστή ημέρα

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Η Κυριακή αναμένεται να είναι η θερμότερη ημέρα του πενθημέρου.

Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές και η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα φθάνει γενικά τους 35-37 βαθμούς.

Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου στους 35-37 βαθμούς.

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Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης έντονη ζέστη, με υψηλές θερμοκρασίες κατά τις μεσημβρινές ώρες.

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Στα νησιά του Αιγαίου η θερμοκρασία θα είναι χαμηλότερη λόγω των βοριάδων.

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου – Αρχίζει η υποχώρηση

Από τη Δευτέρα ξεκινά η πρώτη αποκλιμάκωση της ζέστης, χωρίς όμως να αλλάζει ουσιαστικά το καλοκαιρινό σκηνικό.

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Στην Αθήνα η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται κοντά στους 33-34 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος θα υποχωρήσει περίπου στους 31-32 βαθμούς.

Στα περισσότερα ηπειρωτικά οι μέγιστες θερμοκρασίες θα βρίσκονται περίπου μεταξύ 30 και 34 βαθμών.

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου – Πιο αισθητή δροσιά

Η πτώση της θερμοκρασίας γίνεται περισσότερο αισθητή την Τρίτη, χωρίς πάντως να μπορούμε να μιλήσουμε ακόμη για πραγματικά φθινοπωρινό καιρό.

Στην Αθήνα η μέγιστη θερμοκρασία θα βρίσκεται περίπου στους 31-32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη θα κινηθεί κοντά στους 29-30 βαθμούς.

Στην υπόλοιπη χώρα οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν γενικά από 28 έως 33 βαθμούς, με περισσότερη δροσιά στη βόρεια Ελλάδα.

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου – Ήρεμο καλοκαιρινό σκηνικό

Με τα σημερινά προγνωστικά δεδομένα δεν διαφαίνεται οργανωμένη κακοκαιρία για την Τετάρτη.

Ο καιρός θα παραμείνει κατά βάση αίθριος, με τις θερμοκρασίες να πλησιάζουν περισσότερο στα φυσιολογικά επίπεδα της εποχής.

Στα περισσότερα ηπειρωτικά οι μέγιστες θα κυμανθούν περίπου στους 29-33 βαθμούς, ενώ οι νύχτες και κυρίως τα ξημερώματα θα είναι αισθητά πιο δροσερά.

Άνεμοι – Θάλασσες

Το σημαντικότερο στοιχείο για όσους ταξιδεύουν το Σαββατοκύριακο είναι το μελτέμι στο Αιγαίο.

Οι βοριάδες θα φθάνουν τα 6-7 μποφόρ, δημιουργώντας κατά τόπους αυξημένο κυματισμό. Μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται σε Κυκλάδες, Κάβο Ντόρο, Ικάριο και στα πελάγη γύρω από την Κρήτη.

Στο Ιόνιο οι συνθήκες θα είναι γενικά ηπιότερες.

Προσοχή στις φωτιές

Ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, ξηρής βλάστησης και ισχυρών βοριάδων αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιοχές όπου θα επικρατούν ισχυροί άνεμοι, κυρίως στην ανατολική και νότια Ελλάδα και στα νησιά του Αιγαίου.

Τι λένε Μαρουσάκης και Κολυδάς

Η γενική εικόνα παραμένει καλοκαιρινή. Οι βοριάδες και οι πρόσκαιρες τοπικές αστάθειες αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά, ενώ το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου εξακολουθεί να θυμίζει περισσότερο καλοκαίρι παρά φθινόπωρο.

Η εικόνα μέχρι την Τετάρτη

Το βράδυ της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου οι τελευταίες μπόρες υποχωρούν. Το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου κυριαρχούν ήλιος, ζέστη και μελτέμι, με κορύφωση της θερμοκρασίας την Κυριακή.

Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου αρχίζει η αποκλιμάκωση, η οποία γίνεται περισσότερο αισθητή την Τρίτη 8 και συνεχίζεται την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.

Καλοκαίρι, λοιπόν, ακόμη, αλλά με τις πρώτες πιο δροσερές νύχτες να υπενθυμίζουν ότι έχουμε ήδη μπει στον Σεπτέμβριο.