Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός την Κυριακή θα είναι αίθριος με υψηλές θερμοκρασίες που θα φτάσουν τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Ισχυροί βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο, προκαλώντας αυξημένο κυματισμό και κίνδυνο πυρκαγιάς.

Από τη Δευτέρα ξεκινά σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, η οποία από την Τρίτη θα κυμανθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Ο καιρός θα παραμείνει αίθριος έως την Πέμπτη, με δροσερές νύχτες κυρίως στη βόρεια Ελλάδα.

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Απόψε Σάββατο προς Κυριακή, καθαρός θα παραμείνει ο ουρανός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας κατά τη διάρκεια της νύχτας, με λίγες τοπικές νεφώσεις και χωρίς αξιόλογα φαινόμενα.



Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, ενισχυμένοι στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά μετά τα μεσάνυχτα κυρίως στα ηπειρωτικά. Στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας η νύχτα θα είναι αρκετά πιο δροσερή.



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ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ



Η Κυριακή θα θυμίσει περισσότερο Ιούλιο παρά τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου.

Γενικά αίθριος καιρός σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα, με άφθονη ηλιοφάνεια. Μόνο τις θερμές ώρες της ημέρας αναμένονται λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά.



Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει γενικά τους 33-35 βαθμούς, ενώ σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς και της βόρειας Ελλάδας δεν αποκλείονται τοπικά τιμές γύρω στους 35-36°C.



Το βασικό χαρακτηριστικό της ημέρας θα είναι παράλληλα το μελτέμι στο Αιγαίο, όπου οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 6 και τοπικά 7 μποφόρ.



Αθήνα: Ηλιοφάνεια, με θερμοκρασία περίπου στους 33-34°C. Οι βόρειοι άνεμοι θα είναι αισθητοί κυρίως στα ανατολικά.



Θεσσαλονίκη: Αίθριος καιρός και ζέστη, με τον υδράργυρο περίπου στους 33-34°C.



ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ



Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει και τη Δευτέρα στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας, χωρίς οργανωμένα φαινόμενα.

Η θερμοκρασία αρχίζει να υποχωρεί ελαφρά, περισσότερο στα βόρεια και ανατολικά, αλλά θα εξακολουθεί να βρίσκεται σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Στα περισσότερα ηπειρωτικά οι μέγιστες θα βρίσκονται περίπου στους 30-33°C, με υψηλότερες τοπικά τιμές στη νότια χώρα.



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Οι βοριάδες θα συνεχιστούν στο Αιγαίο, κρατώντας αυξημένο τον κυματισμό.



Αθήνα: Ηλιοφάνεια, περίπου 31-32°C.

Θεσσαλονίκη: Αίθριος καιρός, περίπου 30-31°C.



ΤΡΙΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ



Η Τρίτη φέρνει περισσότερο αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας.



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Ο καιρός θα παραμείνει κατά βάση αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Οι μέγιστες θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά θα κινηθούν γενικά στους 28-31°C, πλησιάζοντας περισσότερο τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.



Οι βόρειοι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να κυριαρχούν στο Αιγαίο.



Αθήνα: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία περίπου 29-30°C.



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Θεσσαλονίκη: Γενικά αίθριος καιρός, περίπου 28-30°C.



ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ



Χωρίς σημαντική μεταβολή το σκηνικό του καιρού.

Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε πιο φυσιολογικά επίπεδα, περίπου 28-31°C στα ηπειρωτικά.

Τα βράδια και τα ξημερώματα θα γίνονται πλέον αισθητά πιο δροσερά, ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα και στις ορεινές περιοχές.



Αθήνα: Περίπου 29-30°C.



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Θεσσαλονίκη: Περίπου 28-29°C.



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ΠΕΜΠΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ



Η Πέμπτη διατηρεί την εικόνα σταθερού, γενικά αίθριου καιρού.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει μεγάλη μεταβολή και στα περισσότερα ηπειρωτικά θα βρίσκεται γύρω στους 28-31°C.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα παραμένουν κυρίως βόρειοι, χωρίς να διαφαίνεται προς το παρόν κάποια γενικευμένη κακοκαιρία.



Θερμοκρασίες – Η μεγάλη εικόνα



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Η Κυριακή αποτελεί την κορύφωση της ζέστης, με τοπικά 35-36°C. Από τη Δευτέρα ξεκινά σταδιακή πτώση και από την Τρίτη έως την Πέμπτη επιστρέφουμε σε θερμοκρασίες περισσότερο συμβατές με τον Σεπτέμβριο.



Άνεμοι – Θάλασσες



Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται την Κυριακή στο Αιγαίο λόγω των βοριάδων που τοπικά θα φτάνουν τα 7 μποφόρ. Κυκλάδες, κεντρικό και νότιο Αιγαίο θα έχουν αυξημένο κυματισμό, στοιχείο που πρέπει να λάβουν υπόψη όσοι ταξιδεύουν με πλοίο ή μικρά σκάφη.



Προσοχή και στον κίνδυνο πυρκαγιάς



Η ζέστη σε συνδυασμό με τους ισχυρούς βοριάδες και την ξηρότητα διατηρεί αυξημένες τις συνθήκες ευφλεκτότητας. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις περιοχές όπου θα επικρατούν ισχυρά μελτέμια.

Συμπέρασμα: Ένα τελευταίο δυνατό «χτύπημα» καλοκαιριού την Κυριακή, αλλά χωρίς καύσωνα μεγάλης διάρκειας. Από τη Δευτέρα η ζέστη αρχίζει να υποχωρεί και από την Τρίτη ο καιρός μπαίνει σε σαφώς πιο ήπιο, πρώιμο φθινοπωρινό θερμοκρασιακό μοτίβο.