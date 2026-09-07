Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το καλοκαιρινό σκηνικό του καιρού διατηρείται τη δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, καθώς δεν αναμένεται κάποια οργανωμένη κακοκαιρία στον ορίζοντα του πενθημέρου.

Την Τρίτη οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν φτάνοντας τοπικά τα επτά μποφόρ, προκαλώντας μια πρόσκαιρη μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Από την Τετάρτη η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 36 με 37 βαθμούς προς το τέλος της εβδομάδας.

Ο καιρός θα παραμείνει αίθριος με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, ενώ οι ταξιδιώτες στα πλοία οφείλουν να παρακολουθούν την ένταση των ανέμων.

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Καλοκαιρινό παραμένει το σκηνικό του καιρού και τη δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, χωρίς κάποια οργανωμένη κακοκαιρία στον ορίζοντα του πενθημέρου. Το κύριο χαρακτηριστικό θα είναι οι βοριάδες στο Αιγαίο, που την Τρίτη θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ μετά την πρόσκαιρη υποχώρηση της θερμοκρασίας θα ακολουθήσει νέα άνοδος προς το τέλος της εβδομάδας.

Δευτέρα βράδυ προς Τρίτη

Αίθριος θα παραμείνει ο καιρός τη νύχτα της Δευτέρας προς την Τρίτη σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Στα δυτικά, κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες, η ορατότητα ενδέχεται να είναι κατά τόπους περιορισμένη.

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Στην Αθήνα το βράδυ η θερμοκρασία θα βρίσκεται κοντά στους 30 βαθμούς και μέχρι τα ξημερώματα θα υποχωρήσει στους 25-26 βαθμούς. Οι βόρειοι άνεμοι θα συνεχιστούν με μέτρια ένταση.

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου – Ήλιος, βοριάδες και μικρή πτώση

Η Τρίτη θα κυλήσει με γενικά αίθριο καιρό. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, ενώ το μελτέμι θα είναι το σημαντικότερο στοιχείο της ημέρας: βόρειοι άνεμοι 4-6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Στην Αθήνα προβλέπεται ηλιοφάνεια με θερμοκρασία περίπου από 25 έως 33 βαθμούς. Οι βοριάδες θα είναι αισθητοί, ιδιαίτερα στα ανατολικά και βόρεια του νομού.

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου – Αρχίζει νέα άνοδος

Το σκηνικό δεν αλλάζει ουσιαστικά. Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές και μόνο λίγες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει ξανά.

Στην Αθήνα αναμένεται να κινηθεί περίπου από 24 έως 34 βαθμούς.

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Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου – Επιστροφή στους 35άρια και 36άρια

Η άνοδος της θερμοκρασίας γίνεται περισσότερο αισθητή. Ο καιρός παραμένει κατά βάση αίθριος, με πολλή ηλιοφάνεια και χωρίς αξιόλογες βροχές.

Στην Αθήνα η μέγιστη προβλέπεται να φτάσει περίπου τους 36 βαθμούς, θυμίζοντας περισσότερο Ιούλιο παρά δεύτερο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου.

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου – Ζέστη και ηλιοφάνεια

Η Παρασκευή διατηρεί το ίδιο μοτίβο: ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Στο κέντρο της Αθήνας η πρόγνωση του meteo δίνει και πάλι μέγιστη περίπου 36 βαθμούς.

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Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου – Κορυφώνεται η ζέστη

Ακόμη θερμότερη προδιαγράφεται η έναρξη του Σαββατοκύριακου. Ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος και στην Αθήνα ο υδράργυρος μπορεί να αγγίξει τους 37 βαθμούς, με την ελάχιστη γύρω στους 26.

Άνεμοι και θάλασσες

Η μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται την Τρίτη στο Αιγαίο εξαιτίας του ενισχυμένου μελτεμιού, με βόρειους ανέμους έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Για όσους ταξιδεύουν με πλοίο, ιδιαίτερα προς Κυκλάδες και ανατολικό Αιγαίο, οι άνεμοι θα είναι το βασικό στοιχείο που πρέπει να παρακολουθούν.

Η γενική εικόνα του πενθημέρου

Με δυο λόγια, δεν φαίνεται φθινόπωρο ακόμη. Η Τρίτη φέρνει μια μικρή θερμοκρασιακή ανάσα και ισχυρότερους βοριάδες, αλλά από την Τετάρτη η θερμοκρασία ανεβαίνει σταδιακά. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο η ζέστη γίνεται ξανά έντονη, με την Αθήνα να κινείται στους 36-37 βαθμούς.

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Πηγή: meteo.gr