Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός παραμένει καλοκαιρινός με ηλιοφάνεια και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, οι οποίες αναμένεται να φτάσουν κατά τόπους τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου έως την Παρασκευή.

Μικρή αστάθεια με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και πιθανές μπόρες θα εκδηλωθεί κυρίως στους ορεινούς όγκους της ηπειρωτικής χώρας κατά τη διάρκεια των μεσημβρινών ωρών.

Οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν μέχρι και το Σάββατο, ενώ από την Κυριακή διαφαίνεται σταδιακή πτώση του υδραργύρου και μεταβολή του καιρού προς το φθινοπωρινό.

Τη Δευτέρα προβλέπεται αύξηση των νεφώσεων με πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών βροχών ή καταιγίδων, σηματοδοτώντας την υποχώρηση της παρατεταμένης ζέστης στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

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Σε καθαρά καλοκαιρινό μοτίβο παραμένει ο καιρός, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε ήδη στο δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Η Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου θα κυλήσει με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, θερμοκρασίες που τοπικά θα πλησιάσουν τους 34 βαθμούς, ενώ περιορισμένη αστάθεια αναμένεται κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Η τάση των επόμενων ημερών διατηρεί τη ζέστη, με τον Θοδωρή Κολυδά να έχει επισημάνει ότι οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές έως περίπου τις 11 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια διαφαίνεται σταδιακή υποχώρηση.

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Απόψε Τρίτη προς Τετάρτη

Η νύχτα θα κυλήσει γενικά αίθρια και ήρεμα, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι κυρίως βόρειοι, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά στα ηπειρωτικά, ιδιαίτερα στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Στην Αθήνα η νύχτα θα είναι καθαρή, με τη θερμοκρασία προς το ξημέρωμα κοντά στους 21-22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης γενικά αίθριος καιρός και πιο δροσερή νύχτα.

Τετάρτη: Ήλιος και τοπικά 33-34 βαθμοί

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και κυρίως πάνω από τους ορεινούς όγκους, όπου δεν αποκλείονται τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Πίνδο και τον Όλυμπο υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες πρόσκαιρων φαινομένων.

Η θερμοκρασία θα φθάσει γενικά τους 31-33 βαθμούς, ενώ τοπικά στα ηπειρωτικά μπορεί να αγγίξει τους 34°C.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια, με θερμοκρασία στην Αθήνα περίπου 21 έως 32-33 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, χωρίς γενικά να δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Πέμπτη: Ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία

Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου το σκηνικό παραμένει κατά βάση καλοκαιρινό, με ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ηπειρωτικά, με αρκετές περιοχές να βρίσκονται στους 33-35 βαθμούς.

Η Αθήνα αναμένεται κοντά στους 33 βαθμούς, ενώ ιδιαίτερα ζεστή θα παραμείνει η δυτική και νότια Ελλάδα.

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Παρασκευή: Η ζέστη κορυφώνεται τοπικά

Η Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου φαίνεται να είναι μία ακόμη ιδιαίτερα ζεστή ημέρα. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και οι μέγιστες θερμοκρασίες στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά ενδέχεται να φθάσουν τους 35 βαθμούς ή και λίγο υψηλότερα τοπικά.

Στην Αττική η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου στους 32-34 βαθμούς. Η ζέστη αυτή είναι υψηλή για την εποχή, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις διαθέσιμες προγνώσεις του meteo για περιοχές της Πελοποννήσου.

Σάββατο: Καλοκαίρι ακόμη, αλλά χωρίς περαιτέρω άνοδο

Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου αναμένεται γενικά καλός καιρός, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να σταθεροποιείται ή να υποχωρεί ελαφρά, παραμένοντας όμως σε καλοκαιρινά επίπεδα, περίπου 30-33 βαθμούς στα περισσότερα ηπειρωτικά.

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Κυριακή: Τα πρώτα σημάδια αλλαγής

Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου αναμένεται σταδιακά μεγαλύτερη παρουσία νεφώσεων, χωρίς προς το παρόν να προκύπτει γενικευμένη κακοκαιρία. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί ελαφρά, με την Αθήνα να βρίσκεται περίπου στους 30 βαθμούς.

Δευτέρα: Πιο φθινοπωρινό το σκηνικό

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου η τάση δείχνει περισσότερες νεφώσεις και αυξημένη πιθανότητα τοπικών βροχών ή καταιγίδων, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί χαμηλότερα. Η αλλαγή δεν φαίνεται, με τα σημερινά δεδομένα, να έχει χαρακτηριστικά έντονης κακοκαιρίας, αλλά σηματοδοτεί την υποχώρηση της παρατεταμένης ζέστης.

Η γενική εικόνα του πενθημέρου

Το βασικό χαρακτηριστικό μέχρι και το Σαββατοκύριακο θα είναι η διατήρηση των υψηλών θερμοκρασιών και της ηλιοφάνειας. Οι βροχές θα είναι λίγες και κυρίως τοπικού χαρακτήρα στα ορεινά, ενώ από την Κυριακή και περισσότερο τη Δευτέρα διαφαίνεται μια πρώτη μεταβολή προς πιο φθινοπωρινές συνθήκες. Η ΕΜΥ, στο τελευταίο διαθέσιμο δελτίο της, δίνει πρόγνωση έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, επομένως η εικόνα για Κυριακή και Δευτέρα πρέπει ακόμη να θεωρείται τάση και όχι οριστική πρόγνωση

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