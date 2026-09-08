Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός παραμένει καλοκαιρινός με ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να υποχωρήσουν σταδιακά τις επόμενες ημέρες.

Στο Αιγαίο πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι που φτάνουν τοπικά τα επτά μποφόρ, προκαλώντας αυξημένο κυματισμό στις Κυκλάδες και στην Κρήτη.

Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ενισχυμένων ανέμων, οι αρχές κήρυξαν κατάσταση κινητοποίησης για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η αστάθεια του καιρού θα αυξηθεί σταδιακά προς το τέλος της εβδομάδας, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, όπου αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες.

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Με καθαρά καλοκαιρινή εικόνα, αλλά με τον υδράργυρο να κάνει ένα μικρό βήμα προς τα κάτω, ξεκινά η Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο, που τοπικά στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου προβλέπει γενικά αίθριο καιρό σε όλη τη χώρα και λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά.

Ο Θοδωρής Κολυδάς βλέπει σταδιακή αποκλιμάκωση των υψηλών θερμοκρασιών, όχι όμως απότομη αλλαγή του καιρού. Στην Ανατολική Στερεά και την Αττική η ζέστη θα υποχωρήσει πιο αργά, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές μπορούν να διατηρηθούν μέχρι περίπου τις 11-12 Σεπτεμβρίου.

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Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου – Ήλιος, μικρή πτώση και ισχυρό μελτέμι

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Λίγες τοπικές νεφώσεις θα εμφανιστούν το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28-32°C στη Μακεδονία και τη Θράκη, τους 32-33°C στη Θεσσαλία, τους 34°C στην Ήπειρο και τοπικά τους 34-36°C στη δυτική και νότια Ελλάδα. Στις Κυκλάδες οι μέγιστες θα περιοριστούν γύρω στους 29°C.

Στο Αιγαίο βόρειοι άνεμοι 4-6 και τοπικά 7 μποφόρ σε Κυκλάδες και Κρήτη. Στο Ιόνιο δυτικοί κυρίως άνεμοι 3-5 μποφόρ.

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου – Παραμένει καλοκαιρινός ο καιρός

Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και μικρή πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως σε ορεινά τμήματα της δυτικής και βόρειας Ελλάδας. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κινηθούν γενικά γύρω στους 30-34°C, ενώ στην Αθήνα αναμένονται περίπου 33°C.

Οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν να επηρεάζουν κυρίως το Αιγαίο, χωρίς πάντως να διαφαίνεται γενικευμένη μεταβολή του καιρού.

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Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου – Ζέστη στα ανατολικά, αστάθεια στα δυτικά

Η θερμοκρασία διατηρείται σε σχετικά υψηλά επίπεδα, κυρίως στην ανατολική και νότια χώρα. Στα δυτικά και στα ορεινά ηπειρωτικά αυξάνονται οι πιθανότητες για τοπικές μπόρες, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύπτει εικόνα γενικευμένης κακοκαιρίας. Η Αθήνα αναμένεται περίπου στους 33°C.

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου – Πιο άστατος ο καιρός στα δυτικά

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Οι ενδείξεις συγκλίνουν σε μεγαλύτερη αστάθεια στο Ιόνιο και τη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα, όπου είναι πιθανές βροχές και τοπικές καταιγίδες. Αντίθετα, στα ανατολικά και νότια το καλοκαιρινό σκηνικό θα επιμένει περισσότερο, με θερμοκρασίες τοπικά 33-35°C. Ο Κολυδάς επισημαίνει ότι η ουσιαστικότερη υποχώρηση της θερμοκρασίας δεν θα γίνει ταυτόχρονα σε όλες τις περιοχές.

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου – Σταδιακά πιο κοντά σε φθινοπωρινές συνθήκες

Η τάση δείχνει ότι η ζέστη αρχίζει σταδιακά να περιορίζεται, χωρίς όμως ακόμη να εγκαταλείπει την ανατολική και νότια Ελλάδα. Η αστάθεια θα επιμένει κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, ενώ στα ανατολικά αναμένεται γενικά καλύτερος καιρός. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε αρκετές περιοχές πάνω από τους 30°C. Η εικόνα για το Σάββατο έχει ακόμη μεγαλύτερο προγνωστικό περιθώριο μεταβολής και χρειάζεται επικαιροποίηση στα επόμενα δελτία.

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Αθήνα – Ηλιοφάνεια και βοριάδες

Σήμερα η Αθήνα θα έχει ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα κυμανθεί περίπου από 24 έως 31-32°C, ενώ στα ανατολικά της Αττικής οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 5-6 μποφόρ. Τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία θα παραμένει γύρω στους 32-34°C, πριν αρχίσει σταδιακότερη αποκλιμάκωση.

Θεσσαλονίκη – Αίθριος καιρός και έως 29 βαθμοί

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Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα στραφούν πρόσκαιρα σε νότιους-νοτιοανατολικούς έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα κινηθεί από 23 έως 28-29°C.

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Θάλασσες – Προσοχή στο Αιγαίο

Το Αιγαίο θέλει προσοχή σήμερα. Οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 4-6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ στις Κυκλάδες και την Κρήτη, προκαλώντας αυξημένο κυματισμό. Στο Ιόνιο η κατάσταση θα είναι σαφώς ηπιότερη, με δυτικούς κυρίως ανέμους 3-5 μποφόρ.

Red Code – Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

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Εδώ βρίσκεται η σημαντικότερη προειδοποίηση της ημέρας. Σύμφωνα με τον επίσημο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς – κατηγορία 4 και έχει ενεργοποιηθεί κατάσταση κινητοποίησης Red Code στις περιοχές που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη πολύ υψηλή επικινδυνότητα.

Συγκεκριμένα αφορά Στερεά Ελλάδα: Βοιωτία και Εύβοια, μαζί με τη Σκύρο · Αττική, μαζί με τα Κύθηρα · Πελοπόννησο: Λακωνία · Βόρειο Αιγαίο: Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία · Νότιο Αιγαίο: Κυκλάδες · Κρήτη. Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα για άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών.

Ο συνδυασμός ξηρής βλάστησης, υψηλών θερμοκρασιών και ενισχυμένων βοριάδων κάνει ιδιαίτερα επικίνδυνη οποιαδήποτε εστία φωτιάς, κυρίως στην Αττική, την Εύβοια, το Αιγαίο και την Κρήτη.

Επίσημη πρόγνωση ΕΜΥ · Πρόγνωση meteo.gr / Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών · Επίσημη ανακοίνωση Πολιτικής Προστασίας για τον κίνδυνο πυρκαγιάς