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Η Τετάρτη κλείνει με ήρεμο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και η Πέμπτη θα κινηθεί σε καθαρά καλοκαιρινούς ρυθμούς. Η θερμοκρασία ανεβαίνει σταδιακά και σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές θα πλησιάσει τους 35 βαθμούς, πριν διαφανεί αλλαγή από την Κυριακή και περισσότερο τη Δευτέρα.

Τετάρτη βράδυ προς Πέμπτη

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Αίθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Κατά τόπους στα ηπειρωτικά η υγρασία θα είναι αυξημένη τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες και ενδέχεται να υπάρξει περιορισμένη ορατότητα.

Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς έως μέτριοι και δεν διαφαίνεται γενικευμένο πρόβλημα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Στην Αθήνα, η νύχτα θα είναι ήρεμη και η Πέμπτη ηλιόλουστη, με τη θερμοκρασία να φθάνει περίπου τους 32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης καλός καιρός, με περισσότερη υγρασία τις πρωινές ώρες και θερμοκρασίες κοντά στους 30 βαθμούς.

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

Ηλιοφάνεια σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα και άνοδος της θερμοκρασίας. Στα ηπειρωτικά οι μέγιστες θα κινηθούν γενικά πάνω από τους 30 βαθμούς και τοπικά υψηλότερα. Οι άνεμοι θα παραμείνουν στις περισσότερες περιοχές χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις.

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Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Ακόμη θερμότερη ημέρα. Η Αθήνα αναμένεται να φθάσει περίπου τους 34 βαθμούς, ενώ υψηλές θερμοκρασίες θα σημειωθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Ο καιρός παραμένει κατά βάση αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

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Η ζέστη διατηρείται. Στην Αθήνα η θερμοκρασία προβλέπεται κοντά στους 33 βαθμούς, ενώ και στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει καλοκαιρινό σκηνικό. Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές και μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά.

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

Εδώ αρχίζουν να εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια αλλαγής. Η θερμοκρασία υποχωρεί ελαφρά, ενώ αυξάνονται οι νεφώσεις και η πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Στην Αθήνα η μέγιστη προβλέπεται γύρω στους 32 βαθμούς.

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Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου

Η μεταβολή γίνεται περισσότερο αισθητή. Η θερμοκρασία πέφτει αρκετούς βαθμούς και αυξάνεται η πιθανότητα για βροχές και τοπικές καταιγίδες. Στην Αθήνα η μέγιστη υποχωρεί, με τα σημερινά δεδομένα, περίπου στους 28 βαθμούς.

Επειδή όμως μιλάμε για πρόγνωση πέντε ημερών, η ακριβής γεωγραφική κατανομή και κυρίως η ένταση των φαινομένων της Δευτέρας χρειάζονται επανεκτίμηση με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία.

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Προσοχή στα δύο σημεία

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Το πρώτο είναι η ζέστη Παρασκευής και Σαββάτου, που για τα μέσα Σεπτεμβρίου θα είναι αισθητή, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά και στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Το δεύτερο είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Η ξηρασία της εποχής σε συνδυασμό με υψηλές θερμοκρασίες σημαίνει ότι ακόμη και χωρίς ακραίους ανέμους απαιτείται μεγάλη προσοχή σε δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις.

Η θάλασσα και οι άνεμοι

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Με τα σημερινά στοιχεία δεν διαφαίνεται γενικευμένο επεισόδιο θυελλωδών ανέμων που να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στα πελάγη. Οι ταξιδιώτες πάντως πρέπει να παρακολουθούν τις νεότερες προγνώσεις, ιδιαίτερα όσο πλησιάζουμε προς την αλλαγή του καιρού.

Το συμπέρασμα του πενθημέρου

Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι παρά μέσα Σεπτεμβρίου. Από την Κυριακή αρχίζει να «σπάει» η ζέστη και η Δευτέρα είναι αυτή τη στιγμή η ημέρα που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και πιθανότητα για βροχές και καταιγίδες.