Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Σάββατο ξεκινά με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες, αλλά από το απόγευμα αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα βόρεια και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας.

Η καιρική μεταβολή θα ενταθεί την Κυριακή και τη Δευτέρα με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και επέκταση των φαινομένων στο Ιόνιο και σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές.

Από την Τρίτη ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, με τις θερμοκρασίες να υποχωρούν σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, διατηρώντας μια φθινοπωρινή αίσθηση δροσιάς.

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Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ξεκινά με αρκετή ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που εξακολουθούν να θυμίζουν καλοκαίρι. Όμως από το απόγευμα αλλάζει η εικόνα στα βόρεια και βορειοδυτικά, όπου αναμένονται οι πρώτες βροχές και καταιγίδες. Η μεταβολή θα γίνει περισσότερο αισθητή την Κυριακή και τη Δευτέρα, με πτώση της θερμοκρασίας και κατά τόπους αξιόλογες βροχές.

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου – Ζέστη το πρωί, αλλαγή από το απόγευμα

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Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας η ημέρα θα ξεκινήσει με καλό καιρό και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία παραμένει σχετικά υψηλή για την εποχή και στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά μπορεί τοπικά να πλησιάσει τους 35-36 βαθμούς.

Από τις απογευματινές ώρες, όμως, οι νεφώσεις θα αυξηθούν στη Μακεδονία, την Ήπειρο και γενικότερα στη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Αυτή θα είναι ουσιαστικά η αρχή της μεταβολής που θα μας απασχολήσει περισσότερο μέσα στο επόμενο 48ωρο.

Αθήνα – Ηλιόλουστο Σάββατο με θερμοκρασία έως 33 βαθμούς

Στην Αθήνα το Σάββατο παραμένει καλοκαιρινό. Η θερμοκρασία νωρίς το πρωί θα βρίσκεται περίπου στους 21-22 βαθμούς και το μεσημέρι θα φτάσει κοντά στους 33 βαθμούς, με αρκετή ηλιοφάνεια και χωρίς αξιόλογα φαινόμενα.

Από την Κυριακή, όμως, αρχίζει σταδιακά η πτώση της θερμοκρασίας και τις επόμενες ημέρες η Αθήνα θα περάσει από τα σημερινά 33άρια σε μέγιστες κάτω από τους 30 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη – Αλλαγή του καιρού προς το απόγευμα και το βράδυ

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Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου από 19 έως 32 βαθμούς. Η ημέρα θα αρχίσει με γενικά καλές συνθήκες, όμως όσο προχωρούν οι ώρες οι νεφώσεις θα αυξάνονται.

Από αργά το απόγευμα και κυρίως προς το βράδυ αυξάνεται η πιθανότητα βροχής ή καταιγίδας, καθώς η ατμοσφαιρική διαταραχή θα πλησιάζει από τα βορειοδυτικά.

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου – Η μεταβολή εξαπλώνεται

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Την Κυριακή το σκηνικό γίνεται σαφώς πιο φθινοπωρινό. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα επεκταθούν στο Ιόνιο και σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Κατά τόπους τα φαινόμενα ενδέχεται να παρουσιάσουν μεγαλύτερη ένταση, ενώ παράλληλα θα αρχίσει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα.

Η Αθήνα θα κινηθεί περίπου στους 30 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη η μέγιστη θα είναι αρκετά χαμηλότερη σε σχέση με το Σάββατο, ιδιαίτερα εάν επικρατήσουν βροχές για αρκετές ώρες.

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Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου – Πιο φθινοπωρινή εικόνα και αισθητή δροσιά

Τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα υποχωρήσει περαιτέρω. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στις ανατολικές περιοχές, με έμφαση σε Σποράδες, Εύβοια, ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο.

Στις περισσότερες περιοχές της χώρας οι μέγιστες θερμοκρασίες θα βρίσκονται περίπου στους 28-31 βαθμούς, ενώ μόνο στα νοτιοανατολικά θα επιμένουν υψηλότερες τιμές.

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Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου – Τέλος στα 35άρια, επιστροφή σε φυσιολογικές θερμοκρασίες

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Την Τρίτη διατηρούνται οι σαφώς χαμηλότερες θερμοκρασίες. Με τα σημερινά δεδομένα δεν διαφαίνεται γενικευμένη κακοκαιρία, αλλά θα υπάρχουν κατά τόπους νεφώσεις και πιθανότητα τοπικής αστάθειας.

Στην Αθήνα η μέγιστη θερμοκρασία θα βρίσκεται περίπου στους 27-28 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη γύρω στους 25-27 βαθμούς.

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου – Η δροσιά παραμένει

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Η θερμοκρασία θα παραμείνει κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Στην Αθήνα αναμένονται περίπου 27 βαθμοί, με πιθανότητα πρόσκαιρης μπόρας, ενώ στη Θεσσαλονίκη περίπου 24-27 βαθμοί, με νεφώσεις κατά διαστήματα.

Προς το παρόν, τα προγνωστικά δεδομένα δεν δείχνουν άμεση επιστροφή στα 35άρια των προηγούμενων ημερών.

Άνεμοι και θάλασσες – Χωρίς ισχυρό μελτέμι σήμερα

Στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα γενικά έως 4-5 μποφόρ, χωρίς τα ισχυρά μελτέμια προηγούμενων ημερών.

Με τη μεταβολή του καιρού οι άνεμοι θα αλλάξουν σταδιακά διεύθυνση και ένταση. Τη Δευτέρα στο Ιόνιο θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι, ενώ στο Αιγαίο βόρειοι 3-5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Προειδοποίηση – Το κρίσιμο διάστημα από το απόγευμα του Σαββάτου

Η προσοχή στρέφεται από σήμερα το απόγευμα και κυρίως στην Κυριακή και τη Δευτέρα. Αρχικά τα εντονότερα φαινόμενα θα αφορούν τη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα και στη συνέχεια το Ιόνιο και περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές.

Με τα διαθέσιμα στοιχεία δεν μιλάμε για γενικευμένη ακραία κακοκαιρία, αλλά για οργανωμένη φθινοπωρινή μεταβολή που χρειάζεται παρακολούθηση, ιδιαίτερα ως προς την ένταση και την ακριβή γεωγραφική κατανομή των καταιγίδων.

Το βασικό συμπέρασμα: Το Σάββατο ξεκινά καλοκαιρινά, αλλά από το απόγευμα ο καιρός αλλάζει από τα βορειοδυτικά. Κυριακή και Δευτέρα είναι οι δύο ημέρες που θέλουν τη μεγαλύτερη προσοχή, ενώ από την Τρίτη η μεγάλη ζέστη θα έχει πλέον υποχωρήσει.