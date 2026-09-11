Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η χώρα βιώνει σήμερα συνθήκες καλοκαιρινού καιρού με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες, που τοπικά στη Θεσσαλία ενδέχεται να φτάσουν τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις αναφέρουν τοπικές νεφώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ.

Το Σάββατο θα διατηρηθεί η καλοκαιρινή εικόνα, ωστόσο από την Κυριακή αναμένεται μεταβολή του καιρού με βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Το βαρομετρικό σύστημα που προέρχεται από την Ιταλία θα προκαλέσει επιδείνωση, οδηγώντας σε πιο φθινοπωρινές συνθήκες κατά την επόμενη εβδομάδα.

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Η Ελλάδα ξυπνά σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, με καιρό που θυμίζει περισσότερο καλοκαίρι παρά φθινόπωρο. Το meteo.gr προβλέπει μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο τοπικά στη Θεσσαλία να φτάνει ακόμη και τους 37 βαθμούς. Η σημαντικότερη εξέλιξη όμως βρίσκεται λίγο πιο μπροστά: από την Κυριακή φαίνεται να ανοίγει η πόρτα για την πρώτη πιο οργανωμένη φθινοπωρινή μεταβολή.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΗΛΙΟΣ, ΖΕΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ

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Στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Από το μεσημέρι όμως οι νεφώσεις θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά και αναμένονται τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, με μεγαλύτερη πιθανότητα στα βορειοδυτικά.

Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30-32°C, στη Μακεδονία και τη Θράκη τους 33-36°C, στη Θεσσαλία τους 34-37°C και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα γενικά τους 33-35°C. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα αγγίξουν τους 34-35°C.

Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο δεν αναμένεται να δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα, κινούμενοι γενικά έως 4-5 μποφόρ. Τις πρώτες πρωινές ώρες χρειάζεται προσοχή στην περιορισμένη ορατότητα και στις τοπικές ομίχλες, ιδιαίτερα στη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα και στα Επτάνησα.

ΑΘΗΝΑ – ΕΩΣ 33-34 ΒΑΘΜΟΥΣ

Στην Αθήνα η ημέρα ξεκινά σχεδόν αίθρια. Η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου από 20-21°C νωρίς το πρωί έως 33-34°C το μεσημέρι, χωρίς αξιόλογη πιθανότητα βροχής. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δίνει για σήμερα μέγιστη περίπου 33°C, ενώ οι νεότερες προγνωστικές ενδείξεις φτάνουν τους 34°C.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΖΕΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

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Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος έως πρόσκαιρα αραιά νεφελώδης καιρός. Νωρίς το πρωί η θερμοκρασία βρίσκεται κοντά στους 18°C, ενώ το μεσημέρι θα ανέβει περίπου στους 32-34°C. Δεν διαφαίνεται κάτι ανησυχητικό μέσα στην πόλη, αν και στα ορεινότερα τμήματα της Βόρειας Ελλάδας δεν αποκλείεται τοπική απογευματινή αστάθεια.

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΗΜΕΡΑ

Το Σάββατο θα παραμείνει κατά βάση καλοκαιρινό, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Στην Αθήνα η ΕΜΥ προβλέπει περίπου 21-33°C.

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Η ημέρα αυτή φαίνεται ότι θα λειτουργήσει ως μεταβατικό όριο πριν από την αλλαγή της κυκλοφορίας που αναμένεται από τα δυτικά.

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΕΔΩ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΑΛΛΑΓΗ

Αυτή είναι η ημέρα που θέλει πλέον προσοχή. Νεότερες προγνωστικές εκτιμήσεις συγκλίνουν σε επιδείνωση από τα δυτικά, καθώς βαρομετρικό σύστημα από την περιοχή της Ιταλίας αναμένεται να κινηθεί προς την Ελλάδα.

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Βροχές και καταιγίδες αναμένεται να εμφανιστούν αρχικά κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά και στη συνέχεια να επεκταθούν. Παράλληλα αρχίζει η πτώση της θερμοκρασίας. Στην Αθήνα η ΕΜΥ ήδη κατεβάζει τη μέγιστη στους 31°C, ενώ άλλες νεότερες προγνώσεις την τοποθετούν κοντά στους 30°C και δίνουν πιθανότητα βροχής.

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΠΙΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΑΙΣΘΗΣΗ

Η θερμοκρασία υποχωρεί αισθητά σε σχέση με το σημερινό 35άρι και 37άρι της ηπειρωτικής χώρας. Οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες θα απασχολούν κατά διαστήματα τμήματα της χώρας, με τη θερμοκρασία στην Αθήνα να κινείται πλέον κοντά στους 28°C.

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Η εικόνα θα είναι σαφώς πιο φθινοπωρινή, χωρίς όμως αυτή τη στιγμή να προκύπτει λόγος για χαρακτηρισμούς ακραίας κακοκαιρίας.

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ΤΡΙΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – Η ΔΡΟΣΙΑ ΕΔΡΑΙΩΝΕΤΑΙ

Η πτώση της θερμοκρασίας φαίνεται να συνεχίζεται. Στην Αθήνα η μέγιστη μπορεί να περιοριστεί περίπου στους 26-27°C, δηλαδή σχεδόν οκτώ βαθμούς χαμηλότερα από τη σημερινή. Τοπικές μπόρες παραμένουν πιθανές, ενώ η γενικότερη τάση είναι να περάσουμε σε σαφώς ηπιότερες θερμοκρασίες.

Η εκτίμηση του Θοδωρής Κολυδάς είχε ήδη επισημάνει ότι οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρούνταν σε ορισμένες περιοχές έως περίπου τις 11-12 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια θα ακολουθούσε σταδιακή αποκλιμάκωση.

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ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΜΟΙ

Για σήμερα οι συνθήκες στο Αιγαίο είναι σχετικά καλές, με βόρειους ανέμους έως περίπου 4-5 μποφόρ. Δεν έχουμε το ισχυρό μελτέμι προηγούμενων ημερών.

Από την Κυριακή όμως, με την είσοδο του νέου συστήματος, χρειάζεται καθημερινή επανεκτίμηση των ανέμων, ιδιαίτερα στο Ιόνιο και στη συνέχεια στα υπόλοιπα πελάγη, καθώς η μεταβολή θα συνοδεύεται από ενίσχυση των ανέμων κατά τόπους.

ΟΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Σήμερα δεν διαφαίνεται γενικευμένο επικίνδυνο καιρικό φαινόμενο. Προσοχή χρειάζεται μόνο σε πρόσκαιρες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά, στην περιορισμένη ορατότητα νωρίς το πρωί στα δυτικά και, λόγω της ζέστης και της ξηρότητας, στις δραστηριότητες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Το βασικό μήνυμα όμως είναι άλλο: κρατάμε την Κυριακή στο μικροσκόπιο. Τα σημερινά δεδομένα δείχνουν ότι το Σαββατοκύριακο θα ξεκινήσει με καλοκαίρι και θα τελειώσει με σαφή είσοδο του φθινοπώρου. Οι λεπτομέρειες της έντασης και της γεωγραφικής κατανομής των βροχών θα ξεκαθαρίσουν ακόμη περισσότερο στα επόμενα προγνωστικά τρεξίματα.

Πηγές: ΕΜΥ – επίσημη ενημέρωση καιρού · meteo.gr – Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών