Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, η Φαίη Σκορδά και ο Σάκης Ρουβάς στο πριβέ δείπνο του ΑΝΤ1.

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα στελέχη, οι δημοσιογράφοι και οι παρουσιαστές του ΑΝΤ1 συναντήθηκαν σε δείπνο την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου εν όψει της έναρξης της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου Antenna, Θοδωρής Κυριακού, παρευρέθηκε στην εκδήλωση που στόχευε στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων του σταθμού.

Ο τηλεοπτικός σταθμός σχεδιάζει να επενδύσει δυναμικά στην ενημέρωση, την ψυχαγωγία και την υψηλής ποιότητας μυθοπλασία κατά τη διάρκεια της νέας χρονιάς.

Η Ζέτα Μακρυπούλια και ο Σπύρος Σούλης απουσίαζαν από τη συνάντηση λόγω ανειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων, στέλνοντας ωστόσο τις ευχές τους στη διοίκηση.

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Μια ξεχωριστή βραδιά για την οικογένεια του ΑΝΤ1 ήταν η Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Παρουσιαστές, δημοσιογράφοι και υψηλόβαθμα στελέχη συναντήθηκαν σε ένα δείπνο σε γνωστό εστιατόριο των βορείων προαστίων λίγο πριν από την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν, παρουσία του Προέδρου του Ομίλου Antenna, Θοδωρή Κυριακού.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου, η Σία Κοσιώνη και ο Θοδωρής Κυριακού.

Η βραδιά έφερε γύρω από το ίδιο τραπέζι τους ανθρώπους της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας, και έδωσε την ευκαιρία, εν όψει της νέας σεζόν, σε γνώριμα και νέα πρόσωπα να συναντηθούν μακριά από τα πλατό.

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Η Μαρία Σαράφογλου, ο Γιώργος Λιάγκας, ο Βασίλης Χιώτης, η Σία Κοσιώνη, ο Βασίλης Παπαδρόσος και ο Άκης Παυλόπουλος

Η νέα σεζόν ξεκινάει με τον ΑΝΤ1 να επενδύει δυναμικά στην ενημέρωση και, παράλληλα, να συνεχίζει να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αυθεντική ψυχαγωγία και την υψηλής ποιότητας μυθοπλασία- τα πρώτα δείγματα θα φανούν από τις 21 Σεπτεμβρίου, που κάνουν πρεμιέρα τόσο οι καθημερινές εκπομπές του σταθμού όσο και οι σειρές, που έχουν ήδη συζητηθεί αρκετά.

Ο Γιώργος Λεβέντης και ο Νίκος Χριστοφόρου με την ομάδα του YFSF: Σάκης Ρουβάς, Κατερίνα Παπουτσάκη, Ρένα Μόρφη και Ρένος Χαραλαμπίδης.

Πάνω απ’ όλα, όμως, η βραδιά ανέδειξε τη δύναμη μιας δεμένης ομάδας με πρόσωπα που μοιράζονται, δημιουργούν και προχωρούν μαζί με κοινό σκοπό να επιστρέψει ο ΑΝΤ1 στην πρώτη θέση.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με τον Γιώργο Λιάγκα και τον Πέτρο Κουσουλό.

Μάλιστα η συνάντηση κράτησε πολύ περισσότερη ώρα από το αναμενόμενο και τα πρωτοκλασάτα στελέχη του Ομίλου είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις με τα στελέχη για τη φετινή σεζόν που αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική.

Henning Tewes (CEO Antenna Group), Γιώργος Λεβέντης (MD ΑΝΤ1, ΜΑΚ TV, Antenna Studios), Βασίλης Παπαδρόσος (General Director of News & Information Antenna Group), Θοδωρής Κυριακού (Πρόεδρος Ομίλου Antenna), Τέσσα Κορλέτη (Corporate Communication & PR Director ANT1), Νίκος Νικολακόπουλος (Αντιπρόεδρος Ομίλου Κυριακού Ελλάδος)

Μακρυπούλια- Σούλης: Δικαιολογημένη απουσία από το κάλεσμα της διοίκησης του ΑΝΤ1

Μπορεί όλοι οι κεντρικοί παρουσιαστές του ΑΝΤ1 να έδωσαν το παρών- αφήνοντας κάποιοι από αυτούς πίσω τους για λίγο τις διαφορές τους, οι δύο απουσίες που έκαναν όμως αίσθηση ήταν της Ζέτας Μακρυπούλια και του Σπύρου Σούλη που θα παρουσιάσει το μεγαλεπίβολο project του σταθμού, Extereme Makeover- Home Edition.

Η νέα μεταγραφή του ΑΝΤ1, Φαίη Σκορδά με τον Σάκη Ρουβά και τον Θοδωρή Κυριακού.

Η μεν πρώτη εκείνο το βράδυ είχε θεατρικές υποχρεώσεις, καθώς συμμετέχει στο θίαση της παράστασης «Ειρήνη», ενώ ο δεύτερος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για επαγγελματικούς λόγους. Και οι δύο παρουσιαστές φρόντισαν όμως να στείλουν μέσω μηνύματος τις ευχές τους για μια σεζόν που ξεκινάει σίγουρα με καλύτερους οιωνούς για την τηλεόραση του ΑΝΤ1.

Η Μαρία Σαράφογλου, η Ρίτσα Μπιζόγλη και η Φωτεινή Γεωργίου.