Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Νεφώσεις και τοπικές βροχές επικρατούν στη χώρα την Τρίτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, φτάνοντας τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό από τη Μεσόγειο, το οποίο αναμένεται να προκαλέσει ισχυρότερα φαινόμενα στη νότια Ελλάδα και την Κρήτη.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ την Τετάρτη, ενώ η αστάθεια του καιρού θα διατηρηθεί μέχρι την Πέμπτη.

Από την Παρασκευή ο καιρός παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση με αυξημένα διαστήματα ηλιοφάνειας και άνοδο της θερμοκρασίας σε όλη την επικράτεια.

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Με φθινοπωρινό πρόσωπο ξημέρωσε η Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, καθώς οι νεφώσεις καλύπτουν μεγάλο μέρος της χώρας και οι βροχές επανέρχονται κατά τόπους. Τα νεότερα στοιχεία συγκλίνουν σε μέγιστες θερμοκρασίες έως περίπου 30-31 βαθμούς, ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην εξέλιξη του οργανωμένου χαμηλού της κεντρικής Μεσογείου, που μπορεί να δώσει πιο αξιόλογα φαινόμενα στα νότια και νοτιοδυτικά.

Η Τρίτη με βροχές και τοπικές καταιγίδες

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Σήμερα αναμένονται νεφώσεις στα περισσότερα τμήματα της χώρας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ηπειρωτικά, με μεγαλύτερη πιθανότητα κοντά στις ορεινές περιοχές, ενώ τοπικά φαινόμενα αναμένονται στην ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε φυσιολογικότερα για τα μέσα Σεπτεμβρίου επίπεδα, με τις υψηλότερες τιμές περίπου στους 30-31°C, κυρίως στα δυτικά και την Πελοπόννησο.

Αθήνα – Αττική

Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας. Νωρίς το πρωί καταγράφεται ασθενής βροχή στην Αθήνα, ενώ μέσα στην ημέρα η θερμοκρασία αναμένεται περίπου από 20 έως 26°C. Στα δυτικά τμήματα του νομού η πιθανότητα αξιόλογης βροχής είναι μικρότερη και οι μέγιστες τοπικά μπορούν να πλησιάσουν τους 28-30°C.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών φαινομένων στην ευρύτερη περιοχή και μεγαλύτερη αστάθεια προς τη Χαλκιδική και την ανατολική Μακεδονία. Η θερμοκρασία παραμένει ήπια για την εποχή.

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Άνεμοι και θάλασσες

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι κυρίως βόρειοι, γενικά έως 5 μποφόρ και τοπικά ισχυρότεροι. Στα νοτιοανατολικά μπορούν πρόσκαιρα να ενισχυθούν περισσότερο. Στο νότιο Ιόνιο, καθώς πλησιάζει το χαμηλό, οι άνεμοι σταδιακά θα στραφούν σε ανατολικούς έως νοτιοανατολικούς και θα ενισχυθούν.

Τετάρτη: στο επίκεντρο Κρήτη και νότια Ελλάδα

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Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου τα φαινόμενα θα επιμείνουν κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο για βροχές και καταιγίδες, ενώ μπόρες είναι πιθανές και στα ηπειρωτικά ορεινά και στο Ιόνιο.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 και τοπικά πιθανώς 7 μποφόρ, ενώ αντίστοιχη ένταση μπορεί να παρουσιάσουν οι ανατολικοί άνεμοι στο νότιο Ιόνιο και γύρω από τη νότια Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Πέμπτη: υποχωρεί σταδιακά η αστάθεια

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Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου το χαμηλό μετακινείται ανατολικότερα. Βροχές και πιθανές καταιγίδες θα επιμένουν κυρίως στην Κρήτη και λιγότερο στα Δωδεκάνησα, ενώ διάσπαρτες μπόρες μπορεί να εμφανιστούν στα δυτικά και βορειοδυτικά.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο σταδιακά θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει, με μέγιστες σε αρκετές περιοχές γύρω στους 28-31°C.

Παρασκευή: περισσότερος ήλιος

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Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου η εικόνα γίνεται σαφώς καλύτερη. Τα διαστήματα ηλιοφάνειας θα αυξηθούν και η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει περίπου τους 29°C.

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Σάββατο: επιστροφή σε πιο ήρεμο Σεπτέμβριο

Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου αναμένεται γενικά βελτιωμένος καιρός, με αρκετή ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που θα κινούνται κοντά ή λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Στην Αθήνα η μέγιστη προβλέπεται κοντά στους 29°C.

Κυριακή: μικρή πιθανότητα νέας αστάθειας

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Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία παραμένει χωρίς σημαντική μεταβολή, όμως εμφανίζεται εκ νέου πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Η τάση αυτή χρειάζεται επανεκτίμηση όσο πλησιάζουμε προς το Σαββατοκύριακο.

Προσοχή στο χαμηλό της Μεσογείου

Το βασικό στοιχείο που παρακολουθούν οι μετεωρολόγοι είναι η πορεία του οργανωμένου βαρομετρικού χαμηλού από την περιοχή της Σύρτης. Τα σημερινά δεδομένα δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη νότια Πελοπόννησο, το νότιο Ιόνιο και την Κρήτη, όπου η εγγύτητα στο σύστημα μπορεί να οδηγήσει σε πιο οργανωμένες καταιγίδες. Η ακριβής ένταση και γεωγραφική κατανομή τους εξακολουθεί να εξαρτάται από την τελική τροχιά του χαμηλού.