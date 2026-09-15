Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το βαρομετρικό χαμηλό συνεχίζει να επηρεάζει τη χώρα με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στη νότια Πελοπόννησο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Οι βόρειοι άνεμοι παραμένουν αισθητοί στο Αιγαίο, καθιστώντας απαραίτητη την προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων.

Από την Πέμπτη η κατάσταση παρουσιάζει αισθητή βελτίωση, καθώς τα καιρικά φαινόμενα περιορίζονται σημαντικά και η ηλιοφάνεια κυριαρχεί στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας.

Η θερμοκρασία σημειώνει σταδιακή άνοδο προς το Σαββατοκύριακο, επαναφέροντας συνθήκες που θυμίζουν καλοκαίρι με τον υδράργυρο να πλησιάζει τους τριάντα βαθμούς Κελσίου.

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Το φθινοπωρινό διάλειμμα του Σεπτεμβρίου συνεχίζεται και το βράδυ της Τρίτης, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό εξακολουθεί να επηρεάζει τη χώρα με βροχές και τοπικές καταιγίδες.

Μέσα στη νύχτα προς την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου το κύριο βάρος της αστάθειας μετατοπίζεται σταδιακά προς τα νότια και το Αιγαίο. Περισσότερη προσοχή χρειάζεται σε νότια Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.

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Απόψε Τρίτη προς Τετάρτη

Κατά τη διάρκεια της νύχτας τα φαινόμενα που επηρέασαν αρκετές περιοχές θα αρχίσουν σταδιακά να περιορίζονται γεωγραφικά.

Βροχές και κατά τόπους καταιγίδες θα επιμένουν κυρίως στα νοτιότερα τμήματα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται προς τη νότια Πελοπόννησο, τα Κύθηρα, την Κρήτη και σταδιακά το νότιο Αιγαίο.

Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα θα υπάρχουν νεφώσεις αλλά και μεγαλύτερα διαστήματα βελτίωσης. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σχετικά χαμηλή για την εποχή, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά.

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

Η Τετάρτη θα παρουσιάσει δύο διαφορετικές καιρικές εικόνες. Στα βόρεια και σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας με τοπικές νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα δεν αποκλείονται πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως σε ορεινές περιοχές.

Αντίθετα, στη νότια Πελοπόννησο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα επιμείνουν οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά ήπια επίπεδα, χωρίς σημαντική άνοδο.

Αττική

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας και γενικά καλύτερη εικόνα σε σχέση με τις νοτιότερες περιοχές της χώρας.

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Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κινηθεί περίπου από 20 βαθμούς τις πρωινές ώρες έως 26 βαθμούς το μεσημέρι.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη η Τετάρτη θα ξεκινήσει με νεφώσεις, ενώ μέσα στην ημέρα θα υπάρξουν και διαστήματα ηλιοφάνειας.

Δεν αποκλείεται κάποια πρόσκαιρη τοπική βροχή, χωρίς όμως τα φαινόμενα να έχουν τη διάρκεια ή την ένταση που αναμένεται νοτιότερα.

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Άνεμοι – Θάλασσες

Οι βόρειοι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να είναι αισθητοί στο Αιγαίο και κατά τόπους θα ενισχύονται.

Στις περιοχές όπου εκδηλώνονται καταιγίδες μπορεί πρόσκαιρα να υπάρξουν ισχυρότερες ριπές ανέμου και μεγαλύτερος κυματισμός. Χρειάζεται επομένως προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις, ιδιαίτερα στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο.

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

Από την Πέμπτη η εικόνα βελτιώνεται αισθητά στις περισσότερες περιοχές. Οι βροχές περιορίζονται σημαντικά, αν και κάποια φαινόμενα μπορεί να επιμείνουν στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.

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Η ηλιοφάνεια θα κερδίσει έδαφος και η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά να ανεβαίνει.

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου

Ακόμη καλύτερος αναμένεται ο καιρός την Παρασκευή, με αρκετή ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και μόνο λίγες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, με τις υψηλότερες τιμές στα ηπειρωτικά να πλησιάζουν τους 28 με 30 βαθμούς.

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

Το Σάββατο επιστρέφει περισσότερο καλοκαιρινό σκηνικό. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει ακόμη περισσότερο. Στην Αττική ο υδράργυρος θα πλησιάσει τους 29 βαθμούς, ενώ αντίστοιχες ή λίγο υψηλότερες τιμές αναμένονται στα θερμότερα ηπειρωτικά.

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Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου

Η Κυριακή φαίνεται ακόμη θερμότερη, με τον Σεπτέμβριο να θυμίζει ξανά καλοκαίρι. Οι θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές θα πλησιάσουν τους 30 βαθμούς, ενώ η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

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Προειδοποιήσεις

Η προσοχή μέχρι και την Τετάρτη στρέφεται κυρίως στη νότια Πελοπόννησο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, όπου οι βροχές και οι καταιγίδες μπορεί κατά τόπους να είναι έντονες.

Από την Πέμπτη η τάση είναι σαφώς βελτιωτική, με υποχώρηση των φαινομένων και σταδιακή επιστροφή σε πιο ήπιες και περισσότερο καλοκαιρινές συνθήκες προς το Σαββατοκύριακο.

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